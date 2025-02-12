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Суонси Сити - Шеффилд Уэнсдей 12 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-02-2025 21:45
Стадион: Суонси.ком (Суонси, Уэльс), вместимость: 21028
12 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 32-й тур
Суонси Сити
Шеффилд Уэнсдей

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Шеффилд Уэнсдей, которое состоится 12 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Суонси.ком (Суонси, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Суонси Сити
Суонси
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
История личных встреч
22.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 0Суонси Сити
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 1Суонси Сити
23.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Суонси Сити3 : 0Шеффилд Уэнсдей
13.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 2Суонси Сити
25.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Суонси Сити1 : 1Шеффилд Уэнсдей
05.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Суонси Сити2 : 1Шеффилд Уэнсдей
09.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 2Суонси Сити
23.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Шеффилд Уэнсдей3 : 1Суонси Сити
15.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Суонси Сити2 : 1Шеффилд Уэнсдей
27.02.2018 Кубок Англии 1/8 финала, переигровки Суонси Сити2 : 0Шеффилд Уэнсдей
09.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур 0 : 1Суонси Сити
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур Суонси Сити0 : 2
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур 5 : 1Суонси Сити
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур Суонси Сити1 : 2
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур 3 : 0Суонси Сити
08.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур 2 : 1Шеффилд Уэнсдей
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 1
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур 0 : 2Шеффилд Уэнсдей
22.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 2
19.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур 3 : 0Шеффилд Уэнсдей
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3269
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3164
3
Плей-офф
Бёрнли3161
4
Плей-офф
Сандерленд3159
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3147
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс3145
7 Мидлсбро3044
8 Ковентри Сити3244
9 Норвич Сити3243
10 Бристоль Сити3142
11 Шеффилд Уэнсдей3142
12 Уотфорд3242
13 Куинз Парк Рейнджерс3241
14 Миллуолл3040
15 Престон Норт Энд3140
16 Оксфорд Юнайтед3238
17 Суонси Сити3137
18 Портсмут3233
19 Сток Сити3032
20 Кардифф Сити3131
21 Дерби Каунти3229
22
Зона вылета
Халл Сити3029
23
Зона вылета
Лутон Таун3027
24
Зона вылета
Плимут Аргайл3025

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