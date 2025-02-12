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Плимут Аргайл - Миллуолл 12 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-02-2025 21:45
Стадион: Хоум Парк (Плимут, Англия), вместимость: 19500
12 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 32-й тур
Плимут Аргайл
Миллуолл

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Плимут Аргайл - Миллуолл, которое состоится 12 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Парк (Плимут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Плимут Аргайл
Плимут
Миллуолл
Лондон
Главные тренеры
Австрия Мирон Муслич
Шотландия Алекс Фрэнсис Нил
История личных встреч
23.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур Миллуолл1 : 0Плимут Аргайл
27.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Миллуолл1 : 0Плимут Аргайл
03.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Плимут Аргайл0 : 2Миллуолл
29.08.2018 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Миллуолл3 : 2Плимут Аргайл
09.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала Плимут Аргайл1 : 0
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур Плимут Аргайл2 : 1
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур 2 : 2Плимут Аргайл
22.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур Плимут Аргайл0 : 5
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур Плимут Аргайл0 : 1
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала 0 : 2Миллуолл
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур Миллуолл2 : 1
28.01.2025 Англия — Чемпионшип 17-й тур 0 : 1Миллуолл
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур 0 : 1Миллуолл
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур Миллуолл2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3269
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3164
3
Плей-офф
Бёрнли3161
4
Плей-офф
Сандерленд3159
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3147
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс3145
7 Мидлсбро3044
8 Ковентри Сити3244
9 Норвич Сити3243
10 Бристоль Сити3142
11 Шеффилд Уэнсдей3142
12 Уотфорд3242
13 Куинз Парк Рейнджерс3241
14 Миллуолл3040
15 Престон Норт Энд3140
16 Оксфорд Юнайтед3238
17 Суонси Сити3137
18 Портсмут3233
19 Сток Сити3032
20 Кардифф Сити3131
21 Дерби Каунти3229
22
Зона вылета
Халл Сити3029
23
Зона вылета
Лутон Таун3027
24
Зона вылета
Плимут Аргайл3025

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