Сандерленд - Лутон Таун 12 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 12-02-2025 21:45
Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
12 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 32-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Лутон Таун, которое состоится 12 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Лутон Таун
Лутон
Главные тренеры
|Режис Ле Брис
История личных встреч
|23.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|11-й тур
|1 : 2
|16.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0
|13.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч
|2 : 1
|18.03.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|1 : 1
|29.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|1 : 1
|12.01.2019
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 28-й тур
|1 : 1
|11.08.2018
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 2-й тур
|1 : 1
|08.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|31-й тур
|2 : 2
|03.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|30-й тур
|2 : 3
|25.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|29-й тур
|2 : 2
|21.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|28-й тур
|0 : 1
|17.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|27-й тур
|0 : 0
|01.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|30-й тур
|1 : 1
|25.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|29-й тур
|0 : 1
|21.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|28-й тур
|3 : 2
|18.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|27-й тур
|0 : 0
|11.01.2025
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лидс Юнайтед
|32
|69
| 2
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|31
|64
| 3
Плей-офф
|Бёрнли
|31
|61
| 4
Плей-офф
|Сандерленд
|31
|59
| 5
Плей-офф
|Вест Бромвич Альбион
|31
|47
| 6
Плей-офф
|Блэкберн Роверс
|31
|45
|7
|Мидлсбро
|30
|44
|8
|Ковентри Сити
|32
|44
|9
|Норвич Сити
|32
|43
|10
|Бристоль Сити
|31
|42
|11
|Шеффилд Уэнсдей
|31
|42
|12
|Уотфорд
|32
|42
|13
|Куинз Парк Рейнджерс
|32
|41
|14
|Миллуолл
|30
|40
|15
|Престон Норт Энд
|31
|40
|16
|Оксфорд Юнайтед
|32
|38
|17
|Суонси Сити
|31
|37
|18
|Портсмут
|32
|33
|19
|Сток Сити
|30
|32
|20
|Кардифф Сити
|31
|31
|21
|Дерби Каунти
|32
|29
| 22
Зона вылета
|Халл Сити
|30
|29
| 23
Зона вылета
|Лутон Таун
|30
|27
| 24
Зона вылета
|Плимут Аргайл
|30
|25