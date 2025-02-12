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Сандерленд - Лутон Таун 12 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-02-2025 21:45
Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
12 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 32-й тур
Сандерленд
Лутон Таун

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Лутон Таун, которое состоится 12 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Лутон Таун
Лутон
Главные тренеры
Франция Режис Ле Брис
История личных встреч
23.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур Лутон Таун1 : 2Сандерленд
16.05.2023 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч Лутон Таун2 : 0Сандерленд
13.05.2023 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч Сандерленд2 : 1Лутон Таун
18.03.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Сандерленд1 : 1Лутон Таун
29.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Лутон Таун1 : 1Сандерленд
12.01.2019 Англия - Первая лига Первая лига. 28-й тур Сандерленд1 : 1Лутон Таун
11.08.2018 Англия - Первая лига Первая лига. 2-й тур Лутон Таун1 : 1Сандерленд
08.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур Сандерленд2 : 2
03.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур 2 : 3Сандерленд
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур Сандерленд2 : 2
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур 0 : 1Сандерленд
17.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур 0 : 0Сандерленд
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур 1 : 1Лутон Таун
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур Лутон Таун0 : 1
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур 3 : 2Лутон Таун
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур Лутон Таун0 : 0
11.01.2025 Кубок Англии 1/32 финала 2 : 0Лутон Таун
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3269
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3164
3
Плей-офф
Бёрнли3161
4
Плей-офф
Сандерленд3159
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3147
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс3145
7 Мидлсбро3044
8 Ковентри Сити3244
9 Норвич Сити3243
10 Бристоль Сити3142
11 Шеффилд Уэнсдей3142
12 Уотфорд3242
13 Куинз Парк Рейнджерс3241
14 Миллуолл3040
15 Престон Норт Энд3140
16 Оксфорд Юнайтед3238
17 Суонси Сити3137
18 Портсмут3233
19 Сток Сити3032
20 Кардифф Сити3131
21 Дерби Каунти3229
22
Зона вылета
Халл Сити3029
23
Зона вылета
Лутон Таун3027
24
Зона вылета
Плимут Аргайл3025

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