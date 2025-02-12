Бёрнли - Халл Сити 12 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 12-02-2025 21:45
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
12 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 32-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Халл Сити, которое состоится 12 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Главные тренеры
|Тим Вальтер
|Рубен Селльес
|Рубен Селльес
История личных встреч
|23.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|11-й тур
|1 : 1
|15.03.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|1 : 3
|16.08.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|1 : 1
|25.02.2017
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|10.09.2016
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|06.02.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 30-й тур
|1 : 0
|26.12.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|3 : 0
|09.05.2015
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 1
|08.11.2014
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|10.04.2010
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 4
|08.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 1
|04.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|31-й тур
|1 : 0
|01.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|30-й тур
|0 : 0
|27.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|29-й тур
|0 : 0
|22.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|28-й тур
|0 : 5
|01.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|30-й тур
|1 : 2
|24.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|29-й тур
|0 : 3
|21.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|28-й тур
|1 : 2
|18.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|27-й тур
|0 : 1
|12.01.2025
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 1 4 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лидс Юнайтед
|32
|69
| 2
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|31
|64
| 3
Плей-офф
|Бёрнли
|31
|61
| 4
Плей-офф
|Сандерленд
|31
|59
| 5
Плей-офф
|Вест Бромвич Альбион
|31
|47
| 6
Плей-офф
|Блэкберн Роверс
|31
|45
|7
|Мидлсбро
|30
|44
|8
|Ковентри Сити
|32
|44
|9
|Норвич Сити
|32
|43
|10
|Бристоль Сити
|31
|42
|11
|Шеффилд Уэнсдей
|31
|42
|12
|Уотфорд
|32
|42
|13
|Куинз Парк Рейнджерс
|32
|41
|14
|Миллуолл
|30
|40
|15
|Престон Норт Энд
|31
|40
|16
|Оксфорд Юнайтед
|32
|38
|17
|Суонси Сити
|31
|37
|18
|Портсмут
|32
|33
|19
|Сток Сити
|30
|32
|20
|Кардифф Сити
|31
|31
|21
|Дерби Каунти
|32
|29
| 22
Зона вылета
|Халл Сити
|30
|29
| 23
Зона вылета
|Лутон Таун
|30
|27
| 24
Зона вылета
|Плимут Аргайл
|30
|25