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Бёрнли - Халл Сити 12 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-02-2025 21:45
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
12 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 32-й тур
Бёрнли
Халл Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Халл Сити, которое состоится 12 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Главные тренеры
Германия Тим Вальтер
Испания Рубен Селльес
Испания Рубен Селльес
История личных встреч
23.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур Халл Сити1 : 1Бёрнли
15.03.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Халл Сити1 : 3Бёрнли
16.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Бёрнли1 : 1Халл Сити
25.02.2017 Англия - Премьер-лига 26-й тур Халл Сити1 : 1Бёрнли
10.09.2016 Англия - Премьер-лига 4-й тур Бёрнли1 : 1Халл Сити
06.02.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Бёрнли1 : 0Халл Сити
26.12.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Халл Сити3 : 0Бёрнли
09.05.2015 Англия - Премьер-лига 36-й тур Халл Сити0 : 1Бёрнли
08.11.2014 Англия - Премьер-лига 11-й тур Бёрнли1 : 0Халл Сити
10.04.2010 Англия - Премьер-лига 34-й тур Халл Сити1 : 4Бёрнли
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала 0 : 1Бёрнли
04.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур Бёрнли1 : 0
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур 0 : 0Бёрнли
27.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур Бёрнли0 : 0
22.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур 0 : 5Бёрнли
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур Халл Сити1 : 2
24.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур 0 : 3Халл Сити
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур Халл Сити1 : 2
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур 0 : 1Халл Сити
12.01.2025 Кубок Англии 1/32 финала Халл Сити1 : 1 4 : 5
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3269
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3164
3
Плей-офф
Бёрнли3161
4
Плей-офф
Сандерленд3159
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3147
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс3145
7 Мидлсбро3044
8 Ковентри Сити3244
9 Норвич Сити3243
10 Бристоль Сити3142
11 Шеффилд Уэнсдей3142
12 Уотфорд3242
13 Куинз Парк Рейнджерс3241
14 Миллуолл3040
15 Престон Норт Энд3140
16 Оксфорд Юнайтед3238
17 Суонси Сити3137
18 Портсмут3233
19 Сток Сити3032
20 Кардифф Сити3131
21 Дерби Каунти3229
22
Зона вылета
Халл Сити3029
23
Зона вылета
Лутон Таун3027
24
Зона вылета
Плимут Аргайл3025

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