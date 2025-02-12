Биатлон. ЧМ-2025 смотреть онлайн смешанную эстафету12.02.2025

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Очевидно, что главная борьба на турнире развернётся между двумя спортивными державами: Норвегией и Францией. Скандинавы доминировали в биатлоне последние пять лет, но дерзкие «трёхцветные» уж слишком хороши в этом сезоне. Кто же займёт первое место?В Ленцерхайде нас ждёт настоящая заруба! Норвегия и Франция — главные фавориты ЧМ-2025. Но кто из них выиграет медальный зачёт? 15:43Совсем скоро стартует главный биатлонный турнир в этом сезоне. И вокруг чемпионата мира – 2025, который пройдёт в Ленцерхайде (Швейцария), уже появился ажиотаж. Во многом благодаря самим спортсменам.В этот раз дело не в русских. А в норвежцах! Самуэльссон опять дерзит. Что возмутило шведа перед ЧМ по биатлону — 2025? 15:42Приветствуем всех любителей биатлона! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию смешанной эстафеты 4x6 км на чемпионате мира в швейцарском Ленцерхайде. Старт запланирован на 16:30 по московскому времени.