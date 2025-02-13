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Мидтьюлланн - Реал Сосьедад 13 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-02-2025 19:45
Стадион: МСХ Арена (Хернинг, Дания), вместимость: 12152
13 Февраля 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, 1/16 финала. 1-й матч
Главный судья: Орель Гринфилд (Израиль);
Мидтьюлланн
Реал Сосьедад

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидтьюлланн - Реал Сосьедад, которое состоится 13 Февраля 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/16 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: МСХ Арена (Хернинг, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
1 Дания вр Йонас Лёссль
43 Швейцария зщ Кевин Мбабу
4 Сенегал зщ Усман Диао
22 Дания зщ Мадс Бек Сёренсен
29 Бразилия зщ Паулиньо
6 Швеция зщ Йоэль Андерссон
20 Дания пз Вальдемар Бюсков
24 Дания пз Оливер Сёренсен
11 Чили пз Дарио Осорио
58 Турция пз Араль Шимшир
18 Польша нп Адам Букса
1 Испания вр Алекс Ремиро
19 Венесуэла зщ Хон Арамбуру
6 Испания зщ Ариц Элустондо
21 Марокко зщ Найеф Агер
12 Испания зщ Хавьер Лопес
17 Испания зщ Серхио Гомес
4 Испания пз Мартин Субименди
23 Испания пз Брайс Мендес
24 Хорватия пз Лука Сучич
14 Япония нп Такефуса Кубо
10 Испания нп Микель Оярсабаль
Главные тренеры
Дания Томас Томасберг
Испания Иманол Альгуасиль
История личных встреч
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур Мидтьюлланн2 : 2
23.01.2025 Лига Европы Общий этап. 7-й тур 0 : 2Мидтьюлланн
12.12.2024 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 2 : 0Мидтьюлланн
01.12.2024 Дания — Суперлига Суперлига. 17-й тур 0 : 3Мидтьюлланн
28.11.2024 Лига Европы Общий этап. 5-й тур Мидтьюлланн1 : 2
09.02.2025 Испания — Примера 23-й тур Реал Сосьедад2 : 1
06.02.2025 Кубок Испании 1/4 финала Реал Сосьедад2 : 0
02.02.2025 Испания — Примера 22-й тур 2 : 1Реал Сосьедад
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур Реал Сосьедад2 : 0
26.01.2025 Испания — Примера 21-й тур Реал Сосьедад0 : 3

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