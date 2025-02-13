Мидтьюлланн - Реал Сосьедад 13 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 13-02-2025 19:45
Стадион: МСХ Арена (Хернинг, Дания), вместимость: 12152
13 Февраля 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, 1/16 финала. 1-й матч
Главный судья: Орель Гринфилд (Израиль);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидтьюлланн - Реал Сосьедад, которое состоится 13 Февраля 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/16 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: МСХ Арена (Хернинг, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
|1
|вр
|Йонас Лёссль
|43
|зщ
|Кевин Мбабу
|4
|зщ
|Усман Диао
|22
|зщ
|Мадс Бек Сёренсен
|29
|зщ
|Паулиньо
|6
|зщ
|Йоэль Андерссон
|20
|пз
|Вальдемар Бюсков
|24
|пз
|Оливер Сёренсен
|11
|пз
|Дарио Осорио
|58
|пз
|Араль Шимшир
|18
|нп
|Адам Букса
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|19
|зщ
|Хон Арамбуру
|6
|зщ
|Ариц Элустондо
|21
|зщ
|Найеф Агер
|12
|зщ
|Хавьер Лопес
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|4
|пз
|Мартин Субименди
|23
|пз
|Брайс Мендес
|24
|пз
|Лука Сучич
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
Главные тренеры
|Томас Томасберг
|Иманол Альгуасиль
История личных встреч
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 2
|23.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|0 : 2
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 0
|01.12.2024
|Дания — Суперлига
|Суперлига. 17-й тур
|0 : 3
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 2
|09.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|2 : 1
|06.02.2025
|Кубок Испании
|1/4 финала
|2 : 0
|02.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 1
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 0
|26.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|0 : 3