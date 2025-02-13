Порту - Рома 13 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 13-02-2025 22:00
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
13 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, 1/16 финала. 1-й матч
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Рома, которое состоится 13 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/16 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту, Португалия
Рома
Рим, Италия
|99
|вр
|Диогу Кошта
|3
|зщ
|Тьягу Джало
|24
|зщ
|Патрисио Перес
|4
|зщ
|Отавио
|23
|зщ
|Жоау Мариу
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|11
|зщ
|Пепе
|6
|пз
|Стефен Эуштакиу
|22
|пз
|Алан Варела
|86
|пз
|Родригу Мора
|9
|нп
|Саму Омородион
|99
|вр
|Миле Свилар
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|15
|зщ
|Матс Хуммельс
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|17
|пз
|Ману Коне
|16
|пз
|Леандро Паредес
|3
|пз
|Анхелиньо
|61
|пз
|Никколо Писилли
|56
|нп
|Алексис Салемакерс
|21
|нп
|Пауло Дибала
|11
|нп
|Артём Довбик
Главные тренеры
|Мартин Ансельми
|Клаудио Раньери
История личных встреч
|28.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|06.03.2019
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1 ДВ
|12.02.2019
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 1
|23.08.2016
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|0 : 3
|17.08.2016
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 1
|07.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 1
|03.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 2
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|0 : 1
|26.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 1
|23.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|0 : 1
|09.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 1
|05.02.2025
|Кубок Италии
|1/4 финала
|3 : 1
|02.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 1
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 0
|26.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/16 финала Лиги Европы: «Порту» — «Рома». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.