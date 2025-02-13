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Порту - Рома 13 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-02-2025 22:00
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
13 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, 1/16 финала. 1-й матч
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Порту
Рома

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Рома, которое состоится 13 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/16 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту, Португалия
Рома
Рим, Италия
99ПортугалияврДиогу Кошта
3ПортугалиязщТьягу Джало
24АргентиназщПатрисио Перес
4Бразилиязщ Отавио
23ПортугалиязщЖоау Мариу
74ПортугалиязщФрансишку Моура
11Бразилиязщ Пепе
6КанадапзСтефен Эуштакиу
22АргентинапзАлан Варела
86ПортугалияпзРодригу Мора
9ИспаниянпСаму Омородион
99СербияврМиле Свилар
23ИталиязщДжанлука Манчини
15ГерманиязщМатс Хуммельс
5Кот-д'ИвуарзщЭван Н'Дика
17ФранцияпзМану Коне
16АргентинапзЛеандро Паредес
3Испанияпз Анхелиньо
61ИталияпзНикколо Писилли
56БельгиянпАлексис Салемакерс
21АргентинанпПауло Дибала
11УкраинанпАртём Довбик
Главные тренеры
АргентинаМартин Ансельми
ИталияКлаудио Раньери
История личных встреч
28.07.2021Товарищеские матчи (клубы) - 2021Товарищеские матчиПорту1 : 1Рома
06.03.2019Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матчПорту3 : 1 ДВРома
12.02.2019Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матчРома2 : 1Порту
23.08.2016Лига чемпионовРаунд плей-офф. 2-й матчРома0 : 3Порту
17.08.2016Лига чемпионовРаунд плей-офф. 1-й матчПорту1 : 1Рома
07.02.2025Португалия — Примейра21-й турПорту1 : 1
03.02.2025Португалия — Примейра20-й тур2 : 2Порту
30.01.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 8-й тур0 : 1Порту
26.01.2025Португалия — Примейра19-й турПорту1 : 1
23.01.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 7-й турПорту0 : 1
09.02.2025Италия — Серия А24-й тур0 : 1Рома
05.02.2025Кубок Италии1/4 финала3 : 1Рома
02.02.2025Италия — Серия А23-й турРома1 : 1
30.01.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 8-й турРома2 : 0
26.01.2025Италия — Серия А22-й тур1 : 2Рома
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/16 финала Лиги Европы: «Порту» — «Рома». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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