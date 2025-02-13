ПАОК - Стяуа 13 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 13-02-2025 22:00
Стадион: Тумба (Салоники, Греция), вместимость: 28701
13 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, 1/16 финала. 1-й матч
Главный судья: Лоуренс Виссер (Бельгия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПАОК - Стяуа, которое состоится 13 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/16 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Тумба (Салоники, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПАОК
Салоники, Греция
Стяуа
Бухарест, Румыния
|42
|вр
|Доминик Котарски
|23
|зщ
|Хуан Састре
|16
|зщ
|Томаш Кендзёра
|5
|зщ
|Иоаннис Михайлидис
|19
|зщ
|Хонни Отто
|22
|пз
|Штефан Шваб
|82
|пз
|Суалихо Мейте
|80
|пз
|Димитриос Пелькас
|11
|пз
|Тайсон
|47
|нп
|Шола Шоретире
|70
|нп
|Мбвана Саматта
|32
|вр
|Штефан Тырновану
|2
|зщ
|Валентин Крецу
|17
|зщ
|Михай Попеску
|5
|зщ
|Джойским Дава Чаконте
|33
|зщ
|Ристо Радунович
|31
|пз
|Juri Cisotti
|8
|пз
|Адриан Шут
|11
|пз
|Давид Микулеску
|77
|пз
|Andrei Gheorghita
|7
|нп
|Флорин Тэнасе
|9
|нп
|Даниэль Бырлиджа
Главные тренеры
|Рэзван Луческу
|Элиас Хараламбус
История личных встреч
|03.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 1
|08.02.2025
|Греция — Суперлига
|22-й тур
|0 : 5
|02.02.2025
|Греция — Суперлига
|21-й тур
|1 : 2
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 0
|26.01.2025
|Греция — Суперлига
|20-й тур
|1 : 0
|23.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 0
|09.02.2025
|Румыния — Лига 1
|26-й тур
|3 : 0
|06.02.2025
|Румыния — Лига 1
|25-й тур
|0 : 0
|02.02.2025
|Румыния — Лига 1
|24-й тур
|1 : 1
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|0 : 2
|26.01.2025
|Румыния — Лига 1
|23-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/16 финала Лиги Европы: ПАОК — «Стяуа». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.