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ПАОК - Стяуа 13 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-02-2025 22:00
Стадион: Тумба (Салоники, Греция), вместимость: 28701
13 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, 1/16 финала. 1-й матч
Главный судья: Лоуренс Виссер (Бельгия);
ПАОК
Стяуа

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПАОК - Стяуа, которое состоится 13 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/16 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Тумба (Салоники, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПАОК
Салоники, Греция
Стяуа
Бухарест, Румыния
42ХорватияврДоминик Котарски
23ИспаниязщХуан Састре
16ПольшазщТомаш Кендзёра
5ГрециязщИоаннис Михайлидис
19ИспаниязщХонни Отто
22АвстрияпзШтефан Шваб
82ФранцияпзСуалихо Мейте
80ГрецияпзДимитриос Пелькас
11Бразилияпз Тайсон
47АнглиянпШола Шоретире
70ТанзаниянпМбвана Саматта
32РумынияврШтефан Тырновану
2РумыниязщВалентин Крецу
17РумыниязщМихай Попеску
5КамерунзщДжойским Дава Чаконте
33ЧерногориязщРисто Радунович
31ИталияпзJuri Cisotti
8РумынияпзАдриан Шут
11РумынияпзДавид Микулеску
77РумынияпзAndrei Gheorghita
7РумыниянпФлорин Тэнасе
9РумыниянпДаниэль Бырлиджа
Главные тренеры
РумынияРэзван Луческу
КипрЭлиас Хараламбус
История личных встреч
03.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й турПАОК0 : 1Стяуа
08.02.2025Греция — Суперлига22-й тур0 : 5ПАОК
02.02.2025Греция — Суперлига21-й турПАОК1 : 2
30.01.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 8-й тур2 : 0ПАОК
26.01.2025Греция — Суперлига20-й турПАОК1 : 0
23.01.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 7-й турПАОК2 : 0
09.02.2025Румыния — Лига 126-й турСтяуа3 : 0
06.02.2025Румыния — Лига 125-й тур0 : 0Стяуа
02.02.2025Румыния — Лига 124-й турСтяуа1 : 1
30.01.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 8-й турСтяуа0 : 2
26.01.2025Румыния — Лига 123-й тур0 : 1Стяуа
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/16 финала Лиги Европы: ПАОК — «Стяуа». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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