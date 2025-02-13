Гент - Бетис 13 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 13-02-2025 22:00
Стадион: Планет Груп Арена (Гент, Бельгия), вместимость: 20185
13 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, 1/16 финала. 1-й матч
Главный судья: Хорациу Фешник (Румыния);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гент - Бетис, которое состоится 13 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/16 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Планет Груп Арена (Гент, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гент
Гент, Бельгия
Бетис
Севилья, Испания
|33
|вр
|Дави Руф
|13
|зщ
|Стефан Митрович
|12
|зщ
|Уго Гамбор
|23
|зщ
|Джордан Торунарига
|3
|зщ
|Арчи Браун
|18
|пз
|Матисс Самуаз
|24
|пз
|Свен Кумс
|15
|пз
|Ацуки Ито
|16
|пз
|Матиас Делорж
|11
|нп
|Момоду Сонко
|14
|нп
|Данте Ванзер
|13
|вр
|Адриан
|23
|зщ
|Юссуф Сабали
|3
|зщ
|Диего Льоренте
|6
|зщ
|Натан
|15
|зщ
|Ромен Перро
|16
|пз
|Серхи Альтмира
|4
|пз
|Джонни Кардозо
|7
|пз
|Антони
|20
|пз
|Джовани Ло Чельсо
|10
|пз
|Эз Абде
|8
|нп
|Витор Уго Роке Феррейра
Главные тренеры
|Хейн Ванхазебрук
|Воутер Вранкен
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|07.02.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 25-й тур
|3 : 3
|02.02.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 24-й тур
|1 : 0
|26.01.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 23-й тур
|0 : 0
|17.01.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 22-й тур
|1 : 1
|12.01.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 21-й тур
|0 : 0
|08.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|3 : 2
|02.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 2
|25.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|0 : 1
|18.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 3
|15.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|5 : 1