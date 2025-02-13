05:37 ()
Свернуть список

Гент - Бетис 13 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-02-2025 22:00
Стадион: Планет Груп Арена (Гент, Бельгия), вместимость: 20185
13 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, 1/16 финала. 1-й матч
Главный судья: Хорациу Фешник (Румыния);
Гент
Бетис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гент - Бетис, которое состоится 13 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/16 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Планет Груп Арена (Гент, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гент
Гент, Бельгия
Бетис
Севилья, Испания
33БельгияврДави Руф
13СербиязщСтефан Митрович
12ЦАРзщУго Гамбор
23ГерманиязщДжордан Торунарига
3АнглиязщАрчи Браун
18БельгияпзМатисс Самуаз
24БельгияпзСвен Кумс
15ЯпонияпзАцуки Ито
16БельгияпзМатиас Делорж
11ШвециянпМомоду Сонко
14БельгиянпДанте Ванзер
13Испаниявр Адриан
23СенегалзщЮссуф Сабали
3ИспаниязщДиего Льоренте
6Бразилиязщ Натан
15ФранциязщРомен Перро
16ИспанияпзСерхи Альтмира
4СШАпзДжонни Кардозо
7Бразилияпз Антони
20АргентинапзДжовани Ло Чельсо
10МароккопзЭз Абде
8БразилиянпВитор Уго Роке Феррейра
Главные тренеры
БельгияХейн Ванхазебрук
БельгияВоутер Вранкен
ЧилиМануэль Пеллегрини
История личных встреч
07.02.2025Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 25-й тур3 : 3Гент
02.02.2025Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 24-й турГент1 : 0
26.01.2025Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 23-й тур0 : 0Гент
17.01.2025Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 22-й турГент1 : 1
12.01.2025Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 21-й тур0 : 0Гент
08.02.2025Испания — Примера23-й тур3 : 2Бетис
02.02.2025Испания — Примера22-й турБетис2 : 2
25.01.2025Испания — Примера21-й тур0 : 1Бетис
18.01.2025Испания — Примера20-й турБетис1 : 3
15.01.2025Кубок Испании1/8 финала5 : 1Бетис

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close