Болонья - Торино 14 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 14-02-2025 21:45
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
14 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 25-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Торино, которое состоится 14 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Болонья
Болонья
Торино
Турин
|1
|вр
|Лукаш Скорупски
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|33
|зщ
|Хуан Миранда
|2
|пз
|Эмиль Хольм
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|6
|пз
|Никола Моро
|11
|пз
|Дан Ндой
|80
|пз
|Джованни Фаббьян
|30
|нп
|Бенхамин Домингес
|9
|нп
|Сантьяго Кастро
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|16
|зщ
|Маркус Педерсен
|13
|зщ
|Гильермо Марипан
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|20
|зщ
|Валентино Лацаро
|24
|пз
|Борна Соса
|22
|пз
|Чезаре Казадей
|66
|пз
|Гвидас Гинейтис
|10
|пз
|Никола Влашич
|7
|нп
|Янн Карамо
|18
|нп
|Че Адамс
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Паоло Ваноли
История личных встреч
|21.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 2
|03.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|0 : 0
|27.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 0
|06.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 25-й тур
|1 : 0
|06.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 13-й тур
|2 : 1
|06.03.2022
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 0
|12.12.2021
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 1
|21.04.2021
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 1
|20.12.2020
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 1
|02.08.2020
|Италия - Серия А
|38-й тур
|1 : 1
|09.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 0
|04.02.2025
|Кубок Италии
|1/4 финала
|0 : 1
|01.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|2 : 0
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 1
|25.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 1
|08.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|1 : 1
|01.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 1
|24.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|2 : 0
|19.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|1 : 1
|11.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|24
|55
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|24
|54
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|24
|50
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|24
|45
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|24
|43
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|24
|42
|7
|Милан
|23
|38
|8
|Болонья
|23
|38
|9
|Рома
|24
|34
|10
|Удинезе
|24
|30
|11
|Торино
|24
|28
|12
|Дженоа
|24
|27
|13
|Кальяри
|24
|24
|14
|Лечче
|24
|24
|15
|Верона
|24
|23
|16
|Комо
|24
|22
|17
|Эмполи
|24
|21
| 18
Зона вылета
|Парма
|24
|20
| 19
Зона вылета
|Венеция
|24
|16
| 20
Зона вылета
|Монца
|24
|13