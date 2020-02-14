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Болонья - Торино 14 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 14-02-2025 21:45
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
14 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 25-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
Болонья
Торино

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Торино, которое состоится 14 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья
Торино
Турин
1 Польша вр Лукаш Скорупски
31 Нидерланды зщ Сэм Бёкема
26 Колумбия зщ Джон Лукуми
33 Испания зщ Хуан Миранда
2 Швеция пз Эмиль Хольм
8 Швейцария пз Ремо Фройлер
6 Хорватия пз Никола Моро
11 Швейцария пз Дан Ндой
80 Италия пз Джованни Фаббьян
30 Аргентина нп Бенхамин Домингес
9 Аргентина нп Сантьяго Кастро
32 Сербия вр Ваня Милинкович-Савич
16 Норвегия зщ Маркус Педерсен
13 Чили зщ Гильермо Марипан
23 Экваториальная Гвинея зщ Сауль Коко-Басси
20 Австрия зщ Валентино Лацаро
24 Хорватия пз Борна Соса
22 Италия пз Чезаре Казадей
66 Литва пз Гвидас Гинейтис
10 Хорватия пз Никола Влашич
7 Франция нп Янн Карамо
18 Шотландия нп Че Адамс
Главные тренеры
Италия Винченцо Итальяно
Италия Паоло Ваноли
История личных встреч
21.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур Торино0 : 2Болонья
03.05.2024 Италия - Серия А 35-й тур Торино0 : 0Болонья
27.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур Болонья2 : 0Торино
06.03.2023 Италия - Серия А Серия А. 25-й тур Торино1 : 0Болонья
06.11.2022 Италия - Серия А Серия А. 13-й тур Болонья2 : 1Торино
06.03.2022 Италия - Серия А 28-й тур Болонья0 : 0Торино
12.12.2021 Италия - Серия А 17-й тур Торино2 : 1Болонья
21.04.2021 Италия - Серия А 32-й тур Болонья1 : 1Торино
20.12.2020 Италия - Серия А 13-й тур Торино1 : 1Болонья
02.08.2020 Италия - Серия А 38-й тур Болонья1 : 1Торино
09.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур 0 : 0Болонья
04.02.2025 Кубок Италии 1/4 финала 0 : 1Болонья
01.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур Болонья2 : 0
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 1 : 1Болонья
25.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур 1 : 1Болонья
08.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур Торино1 : 1
01.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур 1 : 1Торино
24.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур Торино2 : 0
19.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур 1 : 1Торино
11.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур Торино1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи2455
2
Лига чемпионов
Интер М2454
3
Лига чемпионов
Аталанта2450
4
Лига чемпионов
Лацио2445
5
Лига Европы
Ювентус2443
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина2442
7 Милан2338
8 Болонья2338
9 Рома2434
10 Удинезе2430
11 Торино2428
12 Дженоа2427
13 Кальяри2424
14 Лечче2424
15 Верона2423
16 Комо2422
17 Эмполи2421
18
Зона вылета
Парма2420
19
Зона вылета
Венеция2416
20
Зона вылета
Монца2413

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