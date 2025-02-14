Гоу Эхед Иглс - Спарта 14 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 14-02-2025 21:00
Стадион: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10400
14 Февраля 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 23-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - Спарта, которое состоится 14 Февраля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
Спарта
Роттердам
|22
|вр
|Яри Де Бюссер
|2
|зщ
|Матс Дейл
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|5
|зщ
|Dean James
|28
|пз
|Пим Сатхоф
|21
|пз
|Enric Llansana
|8
|пз
|Эверт Линторст
|19
|пз
|Оливер Антман
|7
|пз
|Якоб Бреум
|17
|нп
|Матис Сюре
|16
|нп
|Виктор Эдвардсен
|1
|вр
|Ник Олай
|2
|зщ
|Саид Бакари
|3
|зщ
|Marvin Young
|4
|зщ
|Майк Эрдхёйзен
|5
|зщ
|Патрик ван Анхольт
|6
|пз
|Пелле Клемент
|8
|пз
|Карел Эйтинг
|11
|пз
|Сюнсукэ Мито
|7
|нп
|Митчелл ван Берген
|10
|нп
|Кристиан Хлинссон
|9
|нп
|Тобиас Лауритсен
Главные тренеры
|Рене Хаке
|Морис Стейн
История личных встреч
|18.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|1 : 1 4 : 5
|15.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|1 : 2
|21.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|0 : 2
|22.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|0 : 0
|12.02.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|2 : 1
|27.08.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|0 : 1
|12.03.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 0
|28.08.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|2 : 0
|24.02.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|26-й тур
|6 : 1
|05.10.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|8-й тур
|2 : 2
|08.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|4 : 2
|05.02.2025
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|3 : 1
|02.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 2
|18.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|2 : 1
|15.01.2025
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|3 : 1
|08.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|3 : 0
|02.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|1 : 0
|26.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|1 : 2
|19.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|1 : 1
|11.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|22
|51
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|21
|51
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|22
|42
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|22
|40
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|21
|39
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|21
|36
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|21
|32
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|22
|26
|9
|Херенвен
|22
|26
|10
|НАК Бреда
|22
|26
|11
|НЕК Неймеген
|21
|24
|12
|Виллем II
|22
|24
|13
|ПЕК Зволле
|22
|24
|14
|Хераклес
|22
|24
|15
|Гронинген
|22
|24
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|22
|20
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|22
|17
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|21
|13