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Гоу Эхед Иглс - Спарта 14 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 14-02-2025 21:00
Стадион: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10400
14 Февраля 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 23-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Гоу Эхед Иглс
Спарта

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - Спарта, которое состоится 14 Февраля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
Спарта
Роттердам
22 Бельгия вр Яри Де Бюссер
2 Нидерланды зщ Матс Дейл
4 Нидерланды зщ Йорис Крамер
5 Нидерланды зщ Dean James
28 Нидерланды пз Пим Сатхоф
21 Нидерланды пз Enric Llansana
8 Нидерланды пз Эверт Линторст
19 Финляндия пз Оливер Антман
7 Дания пз Якоб Бреум
17 Бельгия нп Матис Сюре
16 Швеция нп Виктор Эдвардсен
1 Нидерланды вр Ник Олай
2 Коморские острова зщ Саид Бакари
3 Нидерланды зщ Marvin Young
4 Нидерланды зщ Майк Эрдхёйзен
5 Нидерланды зщ Патрик ван Анхольт
6 Нидерланды пз Пелле Клемент
8 Нидерланды пз Карел Эйтинг
11 Япония пз Сюнсукэ Мито
7 Нидерланды нп Митчелл ван Берген
10 Исландия нп Кристиан Хлинссон
9 Норвегия нп Тобиас Лауритсен
Главные тренеры
Нидерланды Рене Хаке
Нидерланды Морис Стейн
История личных встреч
18.12.2024 Кубок Нидерландов 1/16 финала Спарта1 : 1 4 : 5Гоу Эхед Иглс
15.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур Спарта1 : 2Гоу Эхед Иглс
21.01.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Спарта0 : 2Гоу Эхед Иглс
22.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 0Спарта
12.02.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Спарта2 : 1Гоу Эхед Иглс
27.08.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 1Спарта
12.03.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Спарта1 : 0Гоу Эхед Иглс
28.08.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 0Спарта
24.02.2019 Нидерланды - Первый дивизион 26-й тур Спарта6 : 1Гоу Эхед Иглс
05.10.2018 Нидерланды - Первый дивизион 8-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 2Спарта
08.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 4 : 2Гоу Эхед Иглс
05.02.2025 Кубок Нидерландов 1/4 финала Гоу Эхед Иглс3 : 1
02.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 2
18.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 1
15.01.2025 Кубок Нидерландов 1/8 финала Гоу Эхед Иглс3 : 1
08.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 3 : 0Спарта
02.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур Спарта1 : 0
26.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур 1 : 2Спарта
19.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур Спарта1 : 1
11.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур 1 : 1Спарта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2251
2
Лига чемпионов
Аякс2151
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт2242
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар2240
5
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд2139
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2136
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2132
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна2226
9 Херенвен2226
10 НАК Бреда2226
11 НЕК Неймеген2124
12 Виллем II2224
13 ПЕК Зволле2224
14 Хераклес2224
15 Гронинген2224
16
Стыковая зона
Спарта2220
17
Зона вылета
Валвейк2217
18
Зона вылета
Алмере Сити2113

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