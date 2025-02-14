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Боавишта - Эштрела 14 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 14-02-2025 22:15
Стадион: Беса Секулу XXI (Порту, Португалия), вместимость: 28263
14 Февраля 2025 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 22-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Боавишта
Эштрела

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боавишта - Эштрела, которое состоится 14 Февраля 2025 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Беса Секулу XXI (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боавишта
Порту
Эштрела
Амадора
1 Бразилия вр Сезар
35 Португалия зщ Гонасалу Мигел
15 Португалия зщ Педру Гомеш
20 Португалия зщ Филипе Феррейра
24 Колумбия пз Себастьян Перес
16 Португалия пз Жоэл да Силва
10 Португалия пз Мигел Рейзинью
18 Черногория пз Илия Вукотич
7 Португалия нп Салвадор Агра
17 Португалия нп Мануэл Намора
9 Словакия нп Роберт Боженик
24 Португалия вр Andorinha
4 Португалия зщ Франсишку Феррейра
5 Франция зщ Иссьяр Драме
42 Ангола пз Мануэл Келиану
12 Марокко пз Амин Удрири
26 Аргентина пз Leonel Bucca
28 Португалия нп Рубен Лима
2 Португалия нп Travassos
25 Португалия нп Нилтон Варела
17 Ангола нп Chico Banza
9 Бразилия нп Родриго Перейра
Главные тренеры
Португалия Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
16.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур Эштрела2 : 2Боавишта
20.04.2024 Португалия — Примейра 30-й тур Боавишта1 : 1Эштрела
10.12.2023 Португалия — Примейра 13-й тур Эштрела3 : 1Боавишта
09.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур 2 : 1Боавишта
31.01.2025 Португалия — Примейра 20-й тур Боавишта0 : 2
26.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур 3 : 0Боавишта
20.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур Боавишта2 : 3
04.01.2025 Португалия — Примейра 17-й тур Боавишта1 : 3
09.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур 1 : 0Эштрела
02.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур Эштрела2 : 3
25.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур 0 : 0Эштрела
19.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур Эштрела0 : 1
05.01.2025 Португалия — Примейра 17-й тур Эштрела2 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2151
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2147
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2143
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2143
5 Санта-Клара2138
6 Каза Пия2133
7 Витория Гимарайнш2130
8 Эшторил2130
9 Фамаликан2125
10 Риу Аве2125
11 Морейренсе2123
12 Арока2123
13 Жил Висенте2122
14 Насьонал2122
15 АВС2118
16
Стыковая зона
Эштрела2117
17
Зона вылета
Фаренсе2115
18
Зона вылета
Боавишта2112

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