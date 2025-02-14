Боавишта - Эштрела 14 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 14-02-2025 22:15
Стадион: Беса Секулу XXI (Порту, Португалия), вместимость: 28263
14 Февраля 2025 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 22-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боавишта - Эштрела, которое состоится 14 Февраля 2025 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Беса Секулу XXI (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боавишта
Порту
Эштрела
Амадора
|1
|вр
|Сезар
|35
|зщ
|Гонасалу Мигел
|15
|зщ
|Педру Гомеш
|20
|зщ
|Филипе Феррейра
|24
|пз
|Себастьян Перес
|16
|пз
|Жоэл да Силва
|10
|пз
|Мигел Рейзинью
|18
|пз
|Илия Вукотич
|7
|нп
|Салвадор Агра
|17
|нп
|Мануэл Намора
|9
|нп
|Роберт Боженик
|24
|вр
|Andorinha
|4
|зщ
|Франсишку Феррейра
|5
|зщ
|Иссьяр Драме
|42
|пз
|Мануэл Келиану
|12
|пз
|Амин Удрири
|26
|пз
|Leonel Bucca
|28
|нп
|Рубен Лима
|2
|нп
|Travassos
|25
|нп
|Нилтон Варела
|17
|нп
|Chico Banza
|9
|нп
|Родриго Перейра
Главные тренеры
|Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
|16.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|2 : 2
|20.04.2024
|Португалия — Примейра
|30-й тур
|1 : 1
|10.12.2023
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|3 : 1
|09.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|2 : 1
|31.01.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|0 : 2
|26.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|3 : 0
|20.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|2 : 3
|04.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|1 : 3
|09.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 0
|02.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 3
|25.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|0 : 0
|19.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|0 : 1
|05.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|2 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|21
|51
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|21
|47
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|21
|43
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|21
|43
|5
|Санта-Клара
|21
|38
|6
|Каза Пия
|21
|33
|7
|Витория Гимарайнш
|21
|30
|8
|Эшторил
|21
|30
|9
|Фамаликан
|21
|25
|10
|Риу Аве
|21
|25
|11
|Морейренсе
|21
|23
|12
|Арока
|21
|23
|13
|Жил Висенте
|21
|22
|14
|Насьонал
|21
|22
|15
|АВС
|21
|18
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|21
|17
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|21
|15
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|21
|12