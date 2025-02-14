14:37 ()
Свернуть список

Падерборн 07 - Пройссен Мюнстер 14 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 14-02-2025 19:30
Стадион: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия), вместимость: 15306
14 Февраля 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 22-й тур
Падерборн 07
Пройссен Мюнстер

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Падерборн 07 - Пройссен Мюнстер, которое состоится 14 Февраля 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Падерборн 07
Падерборн
Пройссен Мюнстер
Мюнстер
Главные тренеры
Германия Лукас Кваснёк
Германия Саша Хильдман
История личных встреч
13.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур Пройссен Мюнстер3 : 3Падерборн 07
08.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур 0 : 2Падерборн 07
02.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур Падерборн 071 : 2
26.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур 0 : 1Падерборн 07
19.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур Падерборн 071 : 2
21.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур Падерборн 071 : 2
07.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур Пройссен Мюнстер1 : 2
02.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур 2 : 1Пройссен Мюнстер
26.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур 2 : 2Пройссен Мюнстер
18.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур Пройссен Мюнстер2 : 1
21.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур Пройссен Мюнстер0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Кёльн2140
2
Повышение
Гамбург2138
3
Плей-офф за повышение
Кайзерслаутерн2138
4 Магдебург2135
5 Фортуна2134
6 Падерборн 072134
7 Ганновер-962133
8 Эльверсберг2132
9 Нюрнберг2131
10 Карлсруэ2130
11 Гройтер Фюрт2126
12 Дармштадт 982125
13 Герта2125
14 Шальке-042124
15 Пройссен Мюнстер2120
16
Стыковая зона
Айнтрахт Б2118
17
Зона вылета
Ульм 18462117
18
Зона вылета
Ян2114

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close