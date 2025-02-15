Вест Хэм Юнайтед - Брентфорд 15 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 15-02-2025 17:00
Стадион: Лондон (Лондон, Англия), вместимость: 64472
15 Февраля 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 25-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Брентфорд, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Лондон (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Брентфорд
Лондон
|23
|вр
|Альфонс Ареола
|5
|зщ
|Владимир Цоуфал
|26
|зщ
|Макс Килман
|3
|зщ
|Аарон Крессуэлл
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|33
|зщ
|Эмерсон Палмиери
|19
|пз
|Эдсон Альварес
|28
|пз
|Томаш Соучек
|14
|пз
|Мохаммед Кудус
|10
|пз
|Лукас Пакета
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|12
|вр
|Хаукон Рафн Валдимарссон
|20
|зщ
|Кристоффер Аер
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|4
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|6
|пз
|Кристиан Нёргор
|27
|пз
|Витали Янельт
|23
|нп
|Кин Льюис-Поттер
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|24
|нп
|Миккель Дамсгор
|7
|нп
|Кевин Шейд
|11
|нп
|Йоан Висса
Главные тренеры
|Хулен Лопетеги
|Томас Франк
История личных встреч
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|26.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|4 : 2
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
|14.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 0
|07.01.2023
|Кубок Англии
|1/32 финала
|0 : 1
|30.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 2
|10.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 0
|03.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 2
|03.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 1
|26.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|18.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 2
|14.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 2
|10.01.2025
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 1
|02.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 2
|26.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 2
|18.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 2
|14.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 2
|11.01.2025
|Кубок Англии
|1/32 финала
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|24
|57
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|24
|50
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|24
|47
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|25
|43
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|24
|41
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|41
|7
|Борнмут
|24
|40
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|25
|37
|9
|Астон Вилла
|24
|37
|10
|Фулхэм
|24
|36
|11
|Брентфорд
|24
|31
|12
|Кристал Пэлас
|24
|30
|13
|Манчестер Юнайтед
|24
|29
|14
|Тоттенхэм Хотспур
|24
|27
|15
|Эвертон
|24
|27
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|27
|17
|Вулверхэмптон
|24
|19
| 18
Зона вылета
|Лестер Сити
|24
|17
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|24
|16
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|24
|9