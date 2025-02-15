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Вест Хэм Юнайтед - Брентфорд 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2025 17:00
Стадион: Лондон (Лондон, Англия), вместимость: 64472
15 Февраля 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 25-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Вест Хэм Юнайтед
Брентфорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Брентфорд, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Лондон (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Брентфорд
Лондон
23 Франция вр Альфонс Ареола
5 Чехия зщ Владимир Цоуфал
26 Англия зщ Макс Килман
3 Англия зщ Аарон Крессуэлл
29 Англия зщ Аарон Ван-Биссака
33 Италия зщ Эмерсон Палмиери
19 Мексика пз Эдсон Альварес
28 Чехия пз Томаш Соучек
14 Гана пз Мохаммед Кудус
10 Бразилия пз Лукас Пакета
20 Англия нп Джаррод Боуэн
12 Исландия вр Хаукон Рафн Валдимарссон
20 Норвегия зщ Кристоффер Аер
22 Ирландия зщ Нейтан Коллинз
4 Нидерланды зщ Сепп ван ден Берг
6 Дания пз Кристиан Нёргор
27 Германия пз Витали Янельт
23 Англия нп Кин Льюис-Поттер
19 Камерун нп Брайан Мбемо
24 Дания нп Миккель Дамсгор
7 Германия нп Кевин Шейд
11 ДР Конго нп Йоан Висса
Главные тренеры
Испания Хулен Лопетеги
Дания Томас Франк
История личных встреч
28.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур Брентфорд1 : 1Вест Хэм Юнайтед
26.02.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур Вест Хэм Юнайтед4 : 2Брентфорд
04.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур Брентфорд3 : 2Вест Хэм Юнайтед
14.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Брентфорд2 : 0Вест Хэм Юнайтед
07.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала Брентфорд0 : 1Вест Хэм Юнайтед
30.12.2022 Англия - Премьер-лига 18-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 2Брентфорд
10.04.2022 Англия - Премьер-лига 32-й тур Брентфорд2 : 0Вест Хэм Юнайтед
03.10.2021 Англия - Премьер-лига 7-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 2Брентфорд
03.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур 2 : 1Вест Хэм Юнайтед
26.01.2025 Англия — Премьер-лига 23-й тур 1 : 1Вест Хэм Юнайтед
18.01.2025 Англия — Премьер-лига 22-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 2
14.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 2
10.01.2025 Кубок Англии 1/32 финала 2 : 1Вест Хэм Юнайтед
02.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур Брентфорд0 : 2
26.01.2025 Англия — Премьер-лига 23-й тур 1 : 2Брентфорд
18.01.2025 Англия — Премьер-лига 22-й тур Брентфорд0 : 2
14.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур Брентфорд2 : 2
11.01.2025 Кубок Англии 1/32 финала Брентфорд0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2457
2
Лига чемпионов
Арсенал2450
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2447
4
Лига чемпионов
Челси2543
5
Лига Европы
Манчестер Сити2441
6 Ньюкасл Юнайтед2441
7 Борнмут2440
8 Брайтон энд Хоув Альбион2537
9 Астон Вилла2437
10 Фулхэм2436
11 Брентфорд2431
12 Кристал Пэлас2430
13 Манчестер Юнайтед2429
14 Тоттенхэм Хотспур2427
15 Эвертон2427
16 Вест Хэм Юнайтед2427
17 Вулверхэмптон2419
18
Зона вылета
Лестер Сити2417
19
Зона вылета
Ипсвич Таун2416
20
Зона вылета
Саутгемптон249

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