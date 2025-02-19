"Реал" - "Манчестер Сити". Прогноз на матч Лиги чемпионов 19 февраля

Дата публикации: 19-02-2025 00:50

Главная интригующая вывеска на нынешнем этапе Лиги чемпионов: триумфаторы трех последних циклов встретились на таком расстоянии от привычного для них финала. Второй матч этих грандов пройдет на "Сантьяго Бернабеу". Первый поединок на "Этихаде" стал памятным и зрелищным. "Реал" отправился в Манчестер без квартета травмированных защитников: Давида Алабы, Дани Карвахаля, Антонио Рюдигера и Эдера Милитао. На их местах сыграли хавбеки Федерико Вальверде и Орельен Чуамени, а также 22-летний "ноунейм" Рауль Асенсио.

Неудивительно, что к 80-й минуте Эрлинг Холанд, главная ударная сила хозяев, оформил дубль. Однако "Реал" при поддержке Браима Диаса и своего спасителя Джуда Беллингема организовал очередной камбэк — 3:2 после 1:2! Для "Манчестер Сити" это тоже характерно: вспомнить хотя бы два матча на групповом этапе ЛЧ — осенью 3:3 с "Фейеноордом" после 3:0 и месяц назад — 2:4 от ПСЖ после 2:0.

Теперь "Манчестер Сити" не только отправляется в гостевой матч, но и сталкивается с проблемами из-за травм. Помимо долгосрочной травмы Родри, первый матч с "Реалом" омрачен вынужденными заменами Мануэля Аканджи и Джека Грилиша, а в субботу еще и травмой Холанда на последних минутах встречи.

Предлагаем следующие варианты ставок. Во-первых, "Манчестер Сити" не проиграет — Х2 (кф. около 2). Во-вторых, тотал мячей "Манчестер Сити" больше 1,5 (кф. около 2).