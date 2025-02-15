Саутгемптон - Борнмут 15 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 15-02-2025 17:00
Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
15 Февраля 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 25-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Борнмут, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Борнмут
Борнмут
|30
|вр
|Аарон Рамсдейл
|14
|зщ
|Джеймс Бри
|35
|зщ
|Ян Беднарек
|34
|зщ
|Велингтон
|2
|зщ
|Кайл Уолкер-Питерс
|3
|зщ
|Райан Мэннинг
|26
|пз
|Лесли Угочукву
|7
|пз
|Джо Арибо
|18
|пз
|Матеуш Фернандеш
|32
|нп
|Пол Онуачу
|20
|нп
|Камал Сулемана
|13
|вр
|Кепа Аррисабалага
|27
|зщ
|Илья Забарный
|2
|зщ
|Деан Хёйсен
|3
|зщ
|Милош Керкез
|4
|пз
|Льюис Кук
|10
|пз
|Райан Кристи
|12
|пз
|Тайлер Адамс
|7
|нп
|Дэвид Брукс
|19
|нп
|Джастин Клюйверт
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|11
|нп
|Данго Уаттара
Главные тренеры
|Иван Юрич
|Андони Ираола
История личных встреч
|30.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|27.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 1
|19.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 1
|20.03.2021
|Кубок Англии
|1/4 финала
|0 : 3
|19.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|0 : 2
|20.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 3
|27.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|3 : 3
|20.10.2018
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
|28.04.2018
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 1
|03.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|08.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 1
|01.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 2
|25.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 3
|19.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 2
|16.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 1
|08.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 2
|01.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 2
|25.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|5 : 0
|18.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 4
|14.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|24
|57
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|24
|50
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|24
|47
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|25
|43
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|24
|41
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|41
|7
|Борнмут
|24
|40
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|25
|37
|9
|Астон Вилла
|24
|37
|10
|Фулхэм
|24
|36
|11
|Брентфорд
|24
|31
|12
|Кристал Пэлас
|24
|30
|13
|Манчестер Юнайтед
|24
|29
|14
|Тоттенхэм Хотспур
|24
|27
|15
|Эвертон
|24
|27
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|27
|17
|Вулверхэмптон
|24
|19
| 18
Зона вылета
|Лестер Сити
|24
|17
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|24
|16
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|24
|9