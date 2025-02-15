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Саутгемптон - Борнмут 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2025 17:00
Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
15 Февраля 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 25-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Саутгемптон
Борнмут

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Борнмут, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Борнмут
Борнмут
30АнглияврАарон Рамсдейл
14АнглиязщДжеймс Бри
35ПольшазщЯн Беднарек
34Бразилиязщ Велингтон
2АнглиязщКайл Уолкер-Питерс
3ИрландиязщРайан Мэннинг
26ФранцияпзЛесли Угочукву
7НигерияпзДжо Арибо
18ПортугалияпзМатеуш Фернандеш
32НигериянпПол Онуачу
20ГананпКамал Сулемана
13ИспанияврКепа Аррисабалага
27УкраиназщИлья Забарный
2НидерландызщДеан Хёйсен
3ВенгриязщМилош Керкез
4АнглияпзЛьюис Кук
10ШотландияпзРайан Кристи
12СШАпзТайлер Адамс
7УэльснпДэвид Брукс
19НидерландынпДжастин Клюйверт
24ГананпАнтуан Семеньо
11Буркина-ФасонпДанго Уаттара
Главные тренеры
ХорватияИван Юрич
ИспанияАндони Ираола
История личных встреч
30.09.2024Англия — Премьер-лига6-й турБорнмут3 : 1Саутгемптон
27.04.2023Англия - Премьер-лига33-й турСаутгемптон0 : 1Борнмут
19.10.2022Англия - Премьер-лига12-й турБорнмут0 : 1Саутгемптон
20.03.2021Кубок Англии1/4 финалаБорнмут0 : 3Саутгемптон
19.07.2020Англия - Премьер-лига37-й турБорнмут0 : 2Саутгемптон
20.09.2019Англия - Премьер-лига6-й турСаутгемптон1 : 3Борнмут
27.04.2019Англия - Премьер-лига36-й турСаутгемптон3 : 3Борнмут
20.10.2018Англия - Премьер-лига9-й турБорнмут0 : 0Саутгемптон
28.04.2018Англия - Премьер-лига36-й турСаутгемптон2 : 1Борнмут
03.12.2017Англия - Премьер-лига15-й турБорнмут1 : 1Саутгемптон
08.02.2025Кубок Англии1/16 финалаСаутгемптон0 : 1
01.02.2025Англия — Премьер-лига24-й тур1 : 2Саутгемптон
25.01.2025Англия — Премьер-лига23-й турСаутгемптон1 : 3
19.01.2025Англия — Премьер-лига22-й тур3 : 2Саутгемптон
16.01.2025Англия — Премьер-лига21-й тур3 : 1Саутгемптон
08.02.2025Кубок Англии1/16 финала0 : 2Борнмут
01.02.2025Англия — Премьер-лига24-й турБорнмут0 : 2
25.01.2025Англия — Премьер-лига23-й турБорнмут5 : 0
18.01.2025Англия — Премьер-лига22-й тур1 : 4Борнмут
14.01.2025Англия — Премьер-лига21-й тур2 : 2Борнмут
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2457
2
Лига чемпионов
Арсенал2450
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2447
4
Лига чемпионов
Челси2543
5
Лига Европы
Манчестер Сити2441
6 Ньюкасл Юнайтед2441
7 Борнмут2440
8 Брайтон энд Хоув Альбион2537
9 Астон Вилла2437
10 Фулхэм2436
11 Брентфорд2431
12 Кристал Пэлас2430
13 Манчестер Юнайтед2429
14 Тоттенхэм Хотспур2427
15 Эвертон2427
16 Вест Хэм Юнайтед2427
17 Вулверхэмптон2419
18
Зона вылета
Лестер Сити2417
19
Зона вылета
Ипсвич Таун2416
20
Зона вылета
Саутгемптон249

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