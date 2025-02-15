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Манчестер Сити - Ньюкасл 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2025 17:00
Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
15 Февраля 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 25-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Манчестер Сити
Ньюкасл Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
31 Бразилия вр Эдерсон
5 Англия зщ Джон Стоунз
6 Нидерланды зщ Натан Аке
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
27 Португалия пз Матеус Нунес
20 Португалия пз Бернарду Силва
8 Хорватия пз Матео Ковачич
7 Египет пз Омар Мармуш
47 Англия нп Фил Фоден
26 Бразилия нп Савио
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
1 Словакия вр Мартин Дубравка
2 Англия зщ Киран Триппьер
5 Швейцария зщ Фабиан Шер
33 Англия зщ Дэн Бёрн
20 Англия зщ Льюис Холл
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
8 Италия пз Сандро Тонали
28 Англия пз Джо Уиллок
23 Англия нп Джейкоб Мёрфи
14 Швеция нп Александер Исак
10 Англия нп Энтони Гордон
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Англия Эдди Хау
История личных встреч
28.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 1Манчестер Сити
16.03.2024 Кубок Англии 1/4 финала Манчестер Сити2 : 0Ньюкасл Юнайтед
13.01.2024 Англия - Премьер-лига 21-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 3Манчестер Сити
27.09.2023 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Ньюкасл Юнайтед1 : 0Манчестер Сити
19.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур Манчестер Сити1 : 0Ньюкасл Юнайтед
04.03.2023 Англия - Премьер-лига 26-й тур Манчестер Сити2 : 0Ньюкасл Юнайтед
21.08.2022 Англия - Премьер-лига 3-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 3Манчестер Сити
08.05.2022 Англия - Премьер-лига 36-й тур Манчестер Сити5 : 0Ньюкасл Юнайтед
19.12.2021 Англия - Премьер-лига 18-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 4Манчестер Сити
14.05.2021 Англия - Премьер-лига 36-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 4Манчестер Сити
11.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Манчестер Сити2 : 3
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала 1 : 2Манчестер Сити
02.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур 5 : 1Манчестер Сити
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Манчестер Сити3 : 1
25.01.2025 Англия — Премьер-лига 23-й тур Манчестер Сити3 : 1
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала 2 : 3Ньюкасл Юнайтед
05.02.2025 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 2-й матч Ньюкасл Юнайтед2 : 0
01.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 2
25.01.2025 Англия — Премьер-лига 23-й тур 1 : 3Ньюкасл Юнайтед
18.01.2025 Англия — Премьер-лига 22-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2457
2
Лига чемпионов
Арсенал2450
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2447
4
Лига чемпионов
Челси2543
5
Лига Европы
Манчестер Сити2441
6 Ньюкасл Юнайтед2441
7 Борнмут2440
8 Брайтон энд Хоув Альбион2537
9 Астон Вилла2437
10 Фулхэм2436
11 Брентфорд2431
12 Кристал Пэлас2430
13 Манчестер Юнайтед2429
14 Тоттенхэм Хотспур2427
15 Эвертон2427
16 Вест Хэм Юнайтед2427
17 Вулверхэмптон2419
18
Зона вылета
Лестер Сити2417
19
Зона вылета
Ипсвич Таун2416
20
Зона вылета
Саутгемптон249

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