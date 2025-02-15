Манчестер Сити - Ньюкасл 15 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 15-02-2025 17:00
Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
15 Февраля 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 25-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
|31
|вр
|Эдерсон
|5
|зщ
|Джон Стоунз
|6
|зщ
|Натан Аке
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|27
|пз
|Матеус Нунес
|20
|пз
|Бернарду Силва
|8
|пз
|Матео Ковачич
|7
|пз
|Омар Мармуш
|47
|нп
|Фил Фоден
|26
|нп
|Савио
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|2
|зщ
|Киран Триппьер
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|20
|зщ
|Льюис Холл
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|8
|пз
|Сандро Тонали
|28
|пз
|Джо Уиллок
|23
|нп
|Джейкоб Мёрфи
|14
|нп
|Александер Исак
|10
|нп
|Энтони Гордон
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Эдди Хау
История личных встреч
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|16.03.2024
|Кубок Англии
|1/4 финала
|2 : 0
|13.01.2024
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 3
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 0
|19.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|04.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 0
|21.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 3
|08.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|5 : 0
|19.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 4
|14.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|3 : 4
|11.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 3
|08.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 2
|02.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|5 : 1
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 1
|25.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 1
|08.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 3
|05.02.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0
|01.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 2
|25.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 3
|18.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|24
|57
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|24
|50
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|24
|47
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|25
|43
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|24
|41
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|41
|7
|Борнмут
|24
|40
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|25
|37
|9
|Астон Вилла
|24
|37
|10
|Фулхэм
|24
|36
|11
|Брентфорд
|24
|31
|12
|Кристал Пэлас
|24
|30
|13
|Манчестер Юнайтед
|24
|29
|14
|Тоттенхэм Хотспур
|24
|27
|15
|Эвертон
|24
|27
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|27
|17
|Вулверхэмптон
|24
|19
| 18
Зона вылета
|Лестер Сити
|24
|17
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|24
|16
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|24
|9