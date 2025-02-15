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Фулхэм - Ноттингем Форест 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2025 17:00
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
15 Февраля 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 25-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
Фулхэм
Ноттингем Форест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Ноттингем Форест, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фулхэм
Лондон
Ноттингем Форест
Ноттингем
1 Германия вр Бернд Лено
21 Бельгия зщ Тимоти Кастань
5 Дания зщ Йоаким Андерсен
3 Нигерия зщ Кэлвин Бейсси
33 США зщ Энтони Робинсон
20 Сербия пз Саша Лукич
16 Норвегия пз Сандер Берге
32 Англия пз Эмиль Смит-Роу
11 Испания нп Адама Траоре
17 Нигерия нп Алекс Айуоби
7 Мексика нп Рауль Хименес
26 Бельгия вр Матц Селс
4 Бразилия зщ Морато
31 Сербия зщ Никола Миленкович
5 Бразилия зщ Мурилло
34 Нигерия зщ Ола Айна
7 Уэльс зщ Неко Уильямс
8 Шотландия пз Эллиот Андерсон
28 Бразилия пз Данило
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
21 Швеция нп Энтони Эланга
11 Новая Зеландия нп Крис Вуд
Главные тренеры
Португалия Марку Силва
Португалия Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
28.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур Ноттингем Форест0 : 1Фулхэм
02.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур Ноттингем Форест3 : 1Фулхэм
06.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Фулхэм5 : 0Ноттингем Форест
11.02.2023 Англия - Премьер-лига 23-й тур Фулхэм2 : 0Ноттингем Форест
16.09.2022 Англия - Премьер-лига 8-й тур Ноттингем Форест2 : 3Фулхэм
26.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Фулхэм0 : 1Ноттингем Форест
24.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Ноттингем Форест0 : 4Фулхэм
07.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Ноттингем Форест0 : 1Фулхэм
24.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Фулхэм1 : 2Ноттингем Форест
03.02.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Фулхэм2 : 0Ноттингем Форест
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала 1 : 2Фулхэм
01.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур 1 : 2Фулхэм
26.01.2025 Англия — Премьер-лига 23-й тур Фулхэм0 : 1
18.01.2025 Англия — Премьер-лига 22-й тур 0 : 2Фулхэм
14.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур 3 : 2Фулхэм
11.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала 2 : 2 2 : 4Ноттингем Форест
01.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур Ноттингем Форест7 : 0
25.01.2025 Англия — Премьер-лига 23-й тур 5 : 0Ноттингем Форест
19.01.2025 Англия — Премьер-лига 22-й тур Ноттингем Форест3 : 2
14.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур Ноттингем Форест1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2457
2
Лига чемпионов
Арсенал2450
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2447
4
Лига чемпионов
Челси2543
5
Лига Европы
Манчестер Сити2441
6 Ньюкасл Юнайтед2441
7 Борнмут2440
8 Брайтон энд Хоув Альбион2537
9 Астон Вилла2437
10 Фулхэм2436
11 Брентфорд2431
12 Кристал Пэлас2430
13 Манчестер Юнайтед2429
14 Тоттенхэм Хотспур2427
15 Эвертон2427
16 Вест Хэм Юнайтед2427
17 Вулверхэмптон2419
18
Зона вылета
Лестер Сити2417
19
Зона вылета
Ипсвич Таун2416
20
Зона вылета
Саутгемптон249

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