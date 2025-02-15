Фулхэм - Ноттингем Форест 15 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 15-02-2025 17:00
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
15 Февраля 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 25-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Ноттингем Форест, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фулхэм
Лондон
Ноттингем Форест
Ноттингем
|1
|вр
|Бернд Лено
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|5
|зщ
|Йоаким Андерсен
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|20
|пз
|Саша Лукич
|16
|пз
|Сандер Берге
|32
|пз
|Эмиль Смит-Роу
|11
|нп
|Адама Траоре
|17
|нп
|Алекс Айуоби
|7
|нп
|Рауль Хименес
|26
|вр
|Матц Селс
|4
|зщ
|Морато
|31
|зщ
|Никола Миленкович
|5
|зщ
|Мурилло
|34
|зщ
|Ола Айна
|7
|зщ
|Неко Уильямс
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|28
|пз
|Данило
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|21
|нп
|Энтони Эланга
|11
|нп
|Крис Вуд
Главные тренеры
|Марку Силва
|Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|02.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|3 : 1
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|5 : 0
|11.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 0
|16.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 3
|26.04.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|0 : 1
|24.10.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|0 : 4
|07.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|0 : 1
|24.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|1 : 2
|03.02.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 30-й тур
|2 : 0
|08.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 2
|01.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 2
|26.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 1
|18.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 2
|14.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 2
|11.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 2 2 : 4
|01.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|7 : 0
|25.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|5 : 0
|19.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 2
|14.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|24
|57
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|24
|50
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|24
|47
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|25
|43
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|24
|41
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|41
|7
|Борнмут
|24
|40
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|25
|37
|9
|Астон Вилла
|24
|37
|10
|Фулхэм
|24
|36
|11
|Брентфорд
|24
|31
|12
|Кристал Пэлас
|24
|30
|13
|Манчестер Юнайтед
|24
|29
|14
|Тоттенхэм Хотспур
|24
|27
|15
|Эвертон
|24
|27
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|27
|17
|Вулверхэмптон
|24
|19
| 18
Зона вылета
|Лестер Сити
|24
|17
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|24
|16
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|24
|9