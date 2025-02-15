Кристал Пэлас - Эвертон 15 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 15-02-2025 19:30
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
15 Февраля 2025 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 25-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Эвертон, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Эвертон
Ливерпуль
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|5
|зщ
|Максанс Лакруа
|6
|зщ
|Марк Гехи
|12
|зщ
|Даниэль Муньос
|3
|зщ
|Тайрик Митчелл
|20
|пз
|Адам Уортон
|19
|пз
|Уилл Хьюз
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|7
|нп
|Исмаила Сарр
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|15
|зщ
|Джейк О'Брайен
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|32
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|19
|зщ
|Виталий Миколенко
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|29
|пз
|Йеспер Линдстрём
|24
|пз
|Карлос Алькарас
|11
|нп
|Джек Харрисон
|14
|нп
|Бету
Главные тренеры
|Оливер Гласнер
|Дэвид Мойес
История личных встреч
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 1
|19.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|17.01.2024
|Кубок Англии
|1/32 финала. 0-й матч
|1 : 0
|04.01.2024
|Кубок Англии
|1/32 финала. 3-й матч
|0 : 0
|11.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 3
|22.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 0
|22.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 0
|19.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|3 : 2
|20.03.2022
|Кубок Англии
|1/4 финала
|4 : 0
|12.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 1
|10.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 2
|02.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 2
|26.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 2
|18.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 2
|15.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 2
|12.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 2
|08.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 2
|01.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|4 : 0
|25.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 1
|19.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|24
|57
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|24
|50
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|24
|47
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|25
|43
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|24
|41
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|41
|7
|Борнмут
|24
|40
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|25
|37
|9
|Астон Вилла
|24
|37
|10
|Фулхэм
|24
|36
|11
|Брентфорд
|24
|31
|12
|Кристал Пэлас
|24
|30
|13
|Манчестер Юнайтед
|24
|29
|14
|Тоттенхэм Хотспур
|24
|27
|15
|Эвертон
|24
|27
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|27
|17
|Вулверхэмптон
|24
|19
| 18
Зона вылета
|Лестер Сити
|24
|17
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|24
|16
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|24
|9