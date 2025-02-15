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Кристал Пэлас - Эвертон 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2025 19:30
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
15 Февраля 2025 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 25-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Кристал Пэлас
Эвертон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Эвертон, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Эвертон
Ливерпуль
1АнглияврДин Хендерсон
26СШАзщКрис Ричардс
5ФранциязщМаксанс Лакруа
6АнглиязщМарк Гехи
12КолумбиязщДаниэль Муньос
3АнглиязщТайрик Митчелл
20АнглияпзАдам Уортон
19АнглияпзУилл Хьюз
10АнглияпзЭберечи Эзе
7СенегалнпИсмаила Сарр
14ФранциянпЖан-Филипп Матета
1АнглияврДжордан Пикфорд
15ИрландиязщДжейк О'Брайен
6АнглиязщДжеймс Тарковски
32АнглиязщДжеррэд Брэнтуэйт
19УкраиназщВиталий Миколенко
37АнглияпзДжеймс Гарнер
27СенегалпзИдрисса Гейе
29ДанияпзЙеспер Линдстрём
24АргентинапзКарлос Алькарас
11АнглиянпДжек Харрисон
14Гвинея-Бисаунп Бету
Главные тренеры
АвстрияОливер Гласнер
ШотландияДэвид Мойес
История личных встреч
28.09.2024Англия — Премьер-лига6-й турЭвертон2 : 1Кристал Пэлас
19.02.2024Англия - Премьер-лига25-й турЭвертон1 : 1Кристал Пэлас
17.01.2024Кубок Англии1/32 финала. 0-й матчЭвертон1 : 0Кристал Пэлас
04.01.2024Кубок Англии1/32 финала. 3-й матчКристал Пэлас0 : 0Эвертон
11.11.2023Англия - Премьер-лига12-й турКристал Пэлас2 : 3Эвертон
22.04.2023Англия - Премьер-лига32-й турКристал Пэлас0 : 0Эвертон
22.10.2022Англия - Премьер-лига13-й турЭвертон3 : 0Кристал Пэлас
19.05.2022Англия - Премьер-лига33-й турЭвертон3 : 2Кристал Пэлас
20.03.2022Кубок Англии1/4 финалаКристал Пэлас4 : 0Эвертон
12.12.2021Англия - Премьер-лига16-й турКристал Пэлас3 : 1Эвертон
10.02.2025Кубок Англии1/16 финала0 : 2Кристал Пэлас
02.02.2025Англия — Премьер-лига24-й тур0 : 2Кристал Пэлас
26.01.2025Англия — Премьер-лига23-й турКристал Пэлас1 : 2
18.01.2025Англия — Премьер-лига22-й тур0 : 2Кристал Пэлас
15.01.2025Англия — Премьер-лига21-й тур0 : 2Кристал Пэлас
12.02.2025Англия — Премьер-лига15-й турЭвертон2 : 2
08.02.2025Кубок Англии1/16 финалаЭвертон0 : 2
01.02.2025Англия — Премьер-лига24-й турЭвертон4 : 0
25.01.2025Англия — Премьер-лига23-й тур0 : 1Эвертон
19.01.2025Англия — Премьер-лига22-й турЭвертон3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2457
2
Лига чемпионов
Арсенал2450
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2447
4
Лига чемпионов
Челси2543
5
Лига Европы
Манчестер Сити2441
6 Ньюкасл Юнайтед2441
7 Борнмут2440
8 Брайтон энд Хоув Альбион2537
9 Астон Вилла2437
10 Фулхэм2436
11 Брентфорд2431
12 Кристал Пэлас2430
13 Манчестер Юнайтед2429
14 Тоттенхэм Хотспур2427
15 Эвертон2427
16 Вест Хэм Юнайтед2427
17 Вулверхэмптон2419
18
Зона вылета
Лестер Сити2417
19
Зона вылета
Ипсвич Таун2416
20
Зона вылета
Саутгемптон249

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