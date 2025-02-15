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Сток Сити - Суонси Сити 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2025 17:00
Стадион: Бет365 (Сток-он-Трент, Англия), вместимость: 30089
15 Февраля 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 33-й тур
Сток Сити
Суонси Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сток Сити - Суонси Сити, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Бет365 (Сток-он-Трент, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Суонси Сити
Суонси
Главные тренеры
Англия Стивен Шумахер
Англия Марк Робинс
История личных встреч
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур Суонси Сити0 : 0Сток Сити
10.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Суонси Сити3 : 0Сток Сити
12.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Сток Сити1 : 1Суонси Сити
21.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Суонси Сити1 : 3Сток Сити
31.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Сток Сити1 : 1Суонси Сити
08.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Сток Сити3 : 0Суонси Сити
17.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Суонси Сити1 : 3Сток Сити
03.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Сток Сити1 : 2Суонси Сити
27.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Суонси Сити2 : 0Сток Сити
25.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Сток Сити2 : 0Суонси Сити
12.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур 2 : 0Сток Сити
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала Сток Сити3 : 3 2 : 4
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур 1 : 2Сток Сити
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур Сток Сити0 : 0
22.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур 3 : 1Сток Сити
12.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур Суонси Сити0 : 1
09.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур 0 : 1Суонси Сити
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур Суонси Сити0 : 2
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур 5 : 1Суонси Сити
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур Суонси Сити1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3269
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3267
3
Плей-офф
Бёрнли3264
4
Плей-офф
Сандерленд3262
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс3248
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3247
7 Бристоль Сити3245
8 Шеффилд Уэнсдей3245
9 Мидлсбро3144
10 Ковентри Сити3244
11 Куинз Парк Рейнджерс3344
12 Норвич Сити3243
13 Уотфорд3242
14 Миллуолл3140
15 Престон Норт Энд3140
16 Оксфорд Юнайтед3238
17 Суонси Сити3237
18 Портсмут3233
19 Сток Сити3132
20 Кардифф Сити3131
21 Халл Сити3129
22
Зона вылета
Дерби Каунти3329
23
Зона вылета
Плимут Аргайл3128
24
Зона вылета
Лутон Таун3127

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