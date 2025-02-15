Шеффилд Уэнсдей - Ковентри Сити 15 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 15-02-2025 17:00
Стадион: Хиллсборо (Шеффилд, Англия), вместимость: 39814
15 Февраля 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 33-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Уэнсдей - Ковентри Сити, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Хиллсборо (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Ковентри Сити
Ковентри
История личных встреч
|11.01.2025
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 1 4 : 3
|05.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|9-й тур
|1 : 2
|06.02.2024
|Кубок Англии
|1/16 финала. 0-й матч
|4 : 1
|26.01.2024
|Кубок Англии
|1/16 финала. 4-й матч
|1 : 1
|20.01.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 28-й тур
|1 : 2
|26.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|2 : 0
|27.01.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|2 : 0
|19.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|1 : 0
|12.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|32-й тур
|0 : 1
|08.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|31-й тур
|2 : 1
|01.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|30-й тур
|1 : 1
|25.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|29-й тур
|0 : 2
|22.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|28-й тур
|2 : 2
|11.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|32-й тур
|1 : 0
|08.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 4
|05.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|31-й тур
|0 : 2
|01.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|30-й тур
|0 : 2
|25.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|29-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лидс Юнайтед
|32
|69
| 2
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|32
|67
| 3
Плей-офф
|Бёрнли
|32
|64
| 4
Плей-офф
|Сандерленд
|32
|62
| 5
Плей-офф
|Блэкберн Роверс
|32
|48
| 6
Плей-офф
|Вест Бромвич Альбион
|32
|47
|7
|Бристоль Сити
|32
|45
|8
|Шеффилд Уэнсдей
|32
|45
|9
|Мидлсбро
|31
|44
|10
|Ковентри Сити
|32
|44
|11
|Куинз Парк Рейнджерс
|33
|44
|12
|Норвич Сити
|32
|43
|13
|Уотфорд
|32
|42
|14
|Миллуолл
|31
|40
|15
|Престон Норт Энд
|31
|40
|16
|Оксфорд Юнайтед
|32
|38
|17
|Суонси Сити
|32
|37
|18
|Портсмут
|32
|33
|19
|Сток Сити
|31
|32
|20
|Кардифф Сити
|31
|31
|21
|Халл Сити
|31
|29
| 22
Зона вылета
|Дерби Каунти
|33
|29
| 23
Зона вылета
|Плимут Аргайл
|31
|28
| 24
Зона вылета
|Лутон Таун
|31
|27