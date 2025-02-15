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Шеффилд Уэнсдей - Ковентри Сити 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2025 17:00
Стадион: Хиллсборо (Шеффилд, Англия), вместимость: 39814
15 Февраля 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 33-й тур
Шеффилд Уэнсдей
Ковентри Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Уэнсдей - Ковентри Сити, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Хиллсборо (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Ковентри Сити
Ковентри
История личных встреч
11.01.2025 Кубок Англии 1/32 финала Ковентри Сити1 : 1 4 : 3Шеффилд Уэнсдей
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур Ковентри Сити1 : 2Шеффилд Уэнсдей
06.02.2024 Кубок Англии 1/16 финала. 0-й матч Ковентри Сити4 : 1Шеффилд Уэнсдей
26.01.2024 Кубок Англии 1/16 финала. 4-й матч Шеффилд Уэнсдей1 : 1Ковентри Сити
20.01.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 2Ковентри Сити
26.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Ковентри Сити2 : 0Шеффилд Уэнсдей
27.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Ковентри Сити2 : 0Шеффилд Уэнсдей
19.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 0Ковентри Сити
12.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур 0 : 1Шеффилд Уэнсдей
08.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур 2 : 1Шеффилд Уэнсдей
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 1
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур 0 : 2Шеффилд Уэнсдей
22.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 2
11.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур Ковентри Сити1 : 0
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала Ковентри Сити1 : 4
05.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур Ковентри Сити0 : 2
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур 0 : 2Ковентри Сити
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур Ковентри Сити2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3269
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3267
3
Плей-офф
Бёрнли3264
4
Плей-офф
Сандерленд3262
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс3248
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3247
7 Бристоль Сити3245
8 Шеффилд Уэнсдей3245
9 Мидлсбро3144
10 Ковентри Сити3244
11 Куинз Парк Рейнджерс3344
12 Норвич Сити3243
13 Уотфорд3242
14 Миллуолл3140
15 Престон Норт Энд3140
16 Оксфорд Юнайтед3238
17 Суонси Сити3237
18 Портсмут3233
19 Сток Сити3132
20 Кардифф Сити3131
21 Халл Сити3129
22
Зона вылета
Дерби Каунти3329
23
Зона вылета
Плимут Аргайл3128
24
Зона вылета
Лутон Таун3127

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