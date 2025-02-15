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Халл Сити - Норвич Сити 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2025 17:00
Стадион: МКМ (Халл, Англия), вместимость: 25504
15 Февраля 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 33-й тур
Халл Сити
Норвич Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Норвич Сити, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 33-й тур, оно проводится на стадионе: МКМ (Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
Германия Тим Вальтер
Испания Рубен Селльес
Испания Рубен Селльес
История личных встреч
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур Норвич Сити4 : 0Халл Сити
12.01.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Халл Сити1 : 2Норвич Сити
05.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Норвич Сити2 : 1Халл Сити
14.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Норвич Сити3 : 1Халл Сити
13.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Халл Сити2 : 1Норвич Сити
13.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Норвич Сити3 : 2Халл Сити
27.11.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Халл Сити0 : 0Норвич Сити
10.03.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Халл Сити4 : 3Норвич Сити
14.10.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Норвич Сити1 : 1Халл Сити
18.01.2014 Англия - Премьер-лига 22-й тур Норвич Сити1 : 0Халл Сити
12.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур 2 : 0Халл Сити
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур Халл Сити1 : 2
24.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур 0 : 3Халл Сити
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур Халл Сити1 : 2
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур 0 : 1Халл Сити
11.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур Норвич Сити0 : 1
08.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур Норвич Сити1 : 1
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур 0 : 1Норвич Сити
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур Норвич Сити5 : 1
22.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур 2 : 0Норвич Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3269
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3267
3
Плей-офф
Бёрнли3264
4
Плей-офф
Сандерленд3262
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс3248
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3247
7 Бристоль Сити3245
8 Шеффилд Уэнсдей3245
9 Мидлсбро3144
10 Ковентри Сити3244
11 Куинз Парк Рейнджерс3344
12 Норвич Сити3243
13 Уотфорд3242
14 Миллуолл3140
15 Престон Норт Энд3140
16 Оксфорд Юнайтед3238
17 Суонси Сити3237
18 Портсмут3233
19 Сток Сити3132
20 Кардифф Сити3131
21 Халл Сити3129
22
Зона вылета
Дерби Каунти3329
23
Зона вылета
Плимут Аргайл3128
24
Зона вылета
Лутон Таун3127

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