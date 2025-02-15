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Осасуна - Реал Мадрид 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2025 17:15
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 23576
15 Февраля 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 24-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
Осасуна
Реал Мадрид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Реал Мадрид, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Реал Мадрид
Мадрид
1ИспанияврСерхио Эррера
12ИспаниязщХесус Аресо
24ИспаниязщАлехандро Катена
5ИспаниязщХорхе Эррандо
3ИспаниязщХуан Крус
6ИспанияпзЛукас Торро
7ИспанияпзХон Монкайола
14ИспанияпзРубен Гарсия
10ИспанияпзАймар Орос
19ИспаниянпБрайан Сарагоса
17ХорватиянпАнте Будимир
1БельгияврТибо Куртуа
35ИспаниязщРауль Асенсио
20ИспаниязщФрансиско Гарсия
8УругвайпзФедерико Вальверде
14ФранцияпзОрельен Тчуамени
10ХорватияпзЛука Модрич
6ФранцияпзЭдуарду Камавинга
5АнглияпзДжуд Беллингем
21ИспанияпзБраим Диас
9ФранциянпКилиан Мбаппе
7Бразилиянп Винисиус Жуниор
Главные тренеры
ИспанияВисенте Морено
ИталияКарло Анчелотти
История личных встреч
09.11.2024Испания — Примера13-й турРеал Мадрид4 : 0Осасуна
16.03.2024Испания - Примера29-й турОсасуна2 : 4Реал Мадрид
07.10.2023Испания - Примера9-й турРеал Мадрид4 : 0Осасуна
06.05.2023Кубок ИспанииФиналРеал Мадрид2 : 1Осасуна
18.02.2023Испания - Примера22-й турОсасуна0 : 2Реал Мадрид
02.10.2022Испания - Примера7-й турРеал Мадрид1 : 1Осасуна
20.04.2022Испания - Примера33-й турОсасуна1 : 3Реал Мадрид
27.10.2021Испания - Примера11-й турРеал Мадрид0 : 0Осасуна
01.05.2021Испания - Примера34-й турРеал Мадрид2 : 0Осасуна
09.01.2021Испания - Примера18-й турОсасуна0 : 0Реал Мадрид
10.02.2025Испания — Примера23-й тур1 : 1Осасуна
06.02.2025Кубок Испании1/4 финала2 : 0Осасуна
02.02.2025Испания — Примера22-й турОсасуна2 : 1
24.01.2025Испания — Примера21-й тур1 : 1Осасуна
19.01.2025Испания — Примера20-й турОсасуна1 : 1
11.02.2025Лига чемпионовСтыковые матчи. 1-й матч2 : 3Реал Мадрид
08.02.2025Испания — Примера23-й турРеал Мадрид1 : 1
05.02.2025Кубок Испании1/4 финала2 : 3Реал Мадрид
01.02.2025Испания — Примера22-й тур1 : 0Реал Мадрид
29.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 8-й тур0 : 3Реал Мадрид
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура Примеры: «Осасуна» — «Реал». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2350
2
Лига чемпионов
Атлетико М2349
3
Лига чемпионов
Барселона2348
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2344
5
Лига Европы
Вильярреал2340
6
Квалификация Лиги конференций
Райо Вальекано2335
7 Осасуна2331
8 Мальорка2331
9 Жирона2431
10 Реал Сосьедад2331
11 Хетафе2430
12 Бетис2329
13 Севилья2328
14 Сельта2328
15 Леганес2323
16 Лас-Пальмас2323
17 Эспаньол2323
18
Зона вылета
Валенсия2322
19
Зона вылета
Алавес2321
20
Зона вылета
Вальядолид2315

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