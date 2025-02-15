Осасуна - Реал Мадрид 15 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 15-02-2025 17:15
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 23576
15 Февраля 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 24-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Реал Мадрид, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осасуна
Памплона
Реал Мадрид
Мадрид
|1
|вр
|Серхио Эррера
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|5
|зщ
|Хорхе Эррандо
|3
|зщ
|Хуан Крус
|6
|пз
|Лукас Торро
|7
|пз
|Хон Монкайола
|14
|пз
|Рубен Гарсия
|10
|пз
|Аймар Орос
|19
|нп
|Брайан Сарагоса
|17
|нп
|Анте Будимир
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|35
|зщ
|Рауль Асенсио
|20
|зщ
|Франсиско Гарсия
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|14
|пз
|Орельен Тчуамени
|10
|пз
|Лука Модрич
|6
|пз
|Эдуарду Камавинга
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|21
|пз
|Браим Диас
|9
|нп
|Килиан Мбаппе
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
Главные тренеры
|Висенте Морено
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|09.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|4 : 0
|16.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 4
|07.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|4 : 0
|06.05.2023
|Кубок Испании
|Финал
|2 : 1
|18.02.2023
|Испания - Примера
|22-й тур
|0 : 2
|02.10.2022
|Испания - Примера
|7-й тур
|1 : 1
|20.04.2022
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 3
|27.10.2021
|Испания - Примера
|11-й тур
|0 : 0
|01.05.2021
|Испания - Примера
|34-й тур
|2 : 0
|09.01.2021
|Испания - Примера
|18-й тур
|0 : 0
|10.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 1
|06.02.2025
|Кубок Испании
|1/4 финала
|2 : 0
|02.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 1
|24.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|1 : 1
|19.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 1
|11.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 3
|08.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 1
|05.02.2025
|Кубок Испании
|1/4 финала
|2 : 3
|01.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|1 : 0
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|0 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура Примеры: «Осасуна» — «Реал». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|23
|50
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|23
|49
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|23
|48
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|23
|44
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|23
|40
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Райо Вальекано
|23
|35
|7
|Осасуна
|23
|31
|8
|Мальорка
|23
|31
|9
|Жирона
|24
|31
|10
|Реал Сосьедад
|23
|31
|11
|Хетафе
|24
|30
|12
|Бетис
|23
|29
|13
|Севилья
|23
|28
|14
|Сельта
|23
|28
|15
|Леганес
|23
|23
|16
|Лас-Пальмас
|23
|23
|17
|Эспаньол
|23
|23
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|23
|22
| 19
Зона вылета
|Алавес
|23
|21
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|23
|15