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Атлетико М - Сельта 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2025 19:30
Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
15 Февраля 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 24-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Атлетико М
Сельта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Сельта, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Сельта
Виго
13СловенияврЯн Облак
2УругвайзщХосе Хименес
15ФранциязщКлеман Лангле
21ИспаниязщХавьер Галан
14ИспанияпзМаркос Льоренте
5АргентинапзРодриго Де Пауль
8ИспанияпзПабло Барриос
12БразилияпзСамуэл Лино
22АргентинанпДжулиано Симеоне
7ФранциянпАнтуан Гризманн
19АргентинанпХулиан Альварес
13ИспанияврВисенте Гуайта
32ИспаниязщХави Родригес
2ШвециязщКарл Старфельт
20ИспаниязщМаркос Алонсо
5ИспаниязщСерхио Каррейра
3ИспаниязщОскар Мингеса
8ИспанияпзФран Бельтран
6ГвинеяпзИлаш Мориба
10ИспаниянпЯго Аспас
7ИспаниянпБорха Иглесиас
18ИспаниянпПабло Дуран
Главные тренеры
АргентинаДиего Симеоне
ИспанияКлаудио Хиральдес
История личных встреч
26.09.2024Испания — Примера7-й турСельта0 : 1Атлетико М
12.05.2024Испания - Примера35-й турАтлетико М1 : 0Сельта
21.10.2023Испания - Примера10-й турСельта0 : 3Атлетико М
12.02.2023Испания - Примера21-й турСельта0 : 1Атлетико М
10.09.2022Испания - Примера5-й турАтлетико М4 : 1Сельта
26.02.2022Испания - Примера26-й турАтлетико М2 : 0Сельта
15.08.2021Испания - Примера1-й турСельта1 : 2Атлетико М
08.02.2021Испания - Примера22-й турАтлетико М2 : 2Сельта
17.10.2020Испания - Примера6-й турСельта0 : 2Атлетико М
07.07.2020Испания - Примера35-й турСельта1 : 1Атлетико М
08.02.2025Испания — Примера23-й тур1 : 1Атлетико М
04.02.2025Кубок Испании1/4 финалаАтлетико М5 : 0
01.02.2025Испания — Примера22-й турАтлетико М2 : 0
29.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 8-й тур1 : 4Атлетико М
25.01.2025Испания — Примера21-й турАтлетико М1 : 1
08.02.2025Испания — Примера23-й турСельта3 : 2
02.02.2025Испания — Примера22-й тур2 : 1Сельта
27.01.2025Испания — Примера21-й тур1 : 1Сельта
19.01.2025Испания — Примера20-й турСельта1 : 2
16.01.2025Кубок Испании1/8 финала5 : 2 ДВСельта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2350
2
Лига чемпионов
Атлетико М2349
3
Лига чемпионов
Барселона2348
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2344
5
Лига Европы
Вильярреал2340
6
Квалификация Лиги конференций
Райо Вальекано2335
7 Осасуна2331
8 Мальорка2331
9 Жирона2431
10 Реал Сосьедад2331
11 Хетафе2430
12 Бетис2329
13 Севилья2328
14 Сельта2328
15 Леганес2323
16 Лас-Пальмас2323
17 Эспаньол2323
18
Зона вылета
Валенсия2322
19
Зона вылета
Алавес2321
20
Зона вылета
Вальядолид2315

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