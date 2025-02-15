Атлетико М - Сельта 15 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 15-02-2025 19:30
Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
15 Февраля 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 24-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Сельта, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Сельта
Виго
|13
|вр
|Ян Облак
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|15
|зщ
|Клеман Лангле
|21
|зщ
|Хавьер Галан
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|5
|пз
|Родриго Де Пауль
|8
|пз
|Пабло Барриос
|12
|пз
|Самуэл Лино
|22
|нп
|Джулиано Симеоне
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|13
|вр
|Висенте Гуайта
|32
|зщ
|Хави Родригес
|2
|зщ
|Карл Старфельт
|20
|зщ
|Маркос Алонсо
|5
|зщ
|Серхио Каррейра
|3
|зщ
|Оскар Мингеса
|8
|пз
|Фран Бельтран
|6
|пз
|Илаш Мориба
|10
|нп
|Яго Аспас
|7
|нп
|Борха Иглесиас
|18
|нп
|Пабло Дуран
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Клаудио Хиральдес
История личных встреч
|26.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|0 : 1
|12.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 0
|21.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|0 : 3
|12.02.2023
|Испания - Примера
|21-й тур
|0 : 1
|10.09.2022
|Испания - Примера
|5-й тур
|4 : 1
|26.02.2022
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 0
|15.08.2021
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 2
|08.02.2021
|Испания - Примера
|22-й тур
|2 : 2
|17.10.2020
|Испания - Примера
|6-й тур
|0 : 2
|07.07.2020
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 1
|08.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 1
|04.02.2025
|Кубок Испании
|1/4 финала
|5 : 0
|01.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 0
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 4
|25.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|1 : 1
|08.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|3 : 2
|02.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 1
|27.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|1 : 1
|19.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 2
|16.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|5 : 2 ДВ
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|23
|50
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|23
|49
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|23
|48
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|23
|44
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|23
|40
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Райо Вальекано
|23
|35
|7
|Осасуна
|23
|31
|8
|Мальорка
|23
|31
|9
|Жирона
|24
|31
|10
|Реал Сосьедад
|23
|31
|11
|Хетафе
|24
|30
|12
|Бетис
|23
|29
|13
|Севилья
|23
|28
|14
|Сельта
|23
|28
|15
|Леганес
|23
|23
|16
|Лас-Пальмас
|23
|23
|17
|Эспаньол
|23
|23
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|23
|22
| 19
Зона вылета
|Алавес
|23
|21
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|23
|15