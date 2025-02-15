Вильярреал - Валенсия 15 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 15-02-2025 22:00
Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
15 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 24-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Валенсия, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Валенсия
Валенсия
|13
|вр
|Диего Конде
|26
|зщ
|Пау Наварро
|8
|зщ
|Хуан Фойт
|5
|зщ
|Вилли Камбвал
|23
|зщ
|Серхи Кардона
|18
|пз
|Пап Гейе
|10
|пз
|Дани Парехо
|16
|пз
|Алекс Баэна
|15
|нп
|Тьерно Барри
|22
|нп
|Айосе Перес
|21
|нп
|Йереми Пино
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|15
|зщ
|Сесар Таррега
|20
|зщ
|Димитри Фулкье
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|18
|пз
|Хосе Луис Вайя
|8
|пз
|Хави Герра
|16
|пз
|Диего Лопес
|10
|пз
|Андре Алмейда
|22
|нп
|Луис Риоха
|9
|нп
|Уго Дуро
Главные тренеры
|Марселино Гарсия Тораль
|Карлос Корберан
История личных встреч
|31.08.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|1 : 1
|17.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 0
|02.01.2024
|Испания - Примера
|19-й тур
|3 : 1
|03.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 1
|31.12.2022
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 1
|19.04.2022
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 0
|30.10.2021
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 0
|05.03.2021
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 1
|18.10.2020
|Испания - Примера
|6-й тур
|2 : 1
|28.06.2020
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 0
|08.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 2
|01.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|5 : 1
|25.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|1 : 1
|20.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|4 : 0
|13.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 0
|09.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|2 : 0
|06.02.2025
|Кубок Испании
|1/4 финала
|0 : 5
|02.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 1
|26.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|7 : 1
|19.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|23
|50
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|23
|49
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|23
|48
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|23
|44
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|23
|40
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Райо Вальекано
|23
|35
|7
|Осасуна
|23
|31
|8
|Мальорка
|23
|31
|9
|Жирона
|24
|31
|10
|Реал Сосьедад
|23
|31
|11
|Хетафе
|24
|30
|12
|Бетис
|23
|29
|13
|Севилья
|23
|28
|14
|Сельта
|23
|28
|15
|Леганес
|23
|23
|16
|Лас-Пальмас
|23
|23
|17
|Эспаньол
|23
|23
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|23
|22
| 19
Зона вылета
|Алавес
|23
|21
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|23
|15