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Вильярреал - Валенсия 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2025 22:00
Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
15 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 24-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Вильярреал
Валенсия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Валенсия, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Валенсия
Валенсия
13ИспанияврДиего Конде
26ИспаниязщПау Наварро
8АргентиназщХуан Фойт
5ФранциязщВилли Камбвал
23ИспаниязщСерхи Кардона
18СенегалпзПап Гейе
10ИспанияпзДани Парехо
16ИспанияпзАлекс Баэна
15ФранциянпТьерно Барри
22ИспаниянпАйосе Перес
21ИспаниянпЙереми Пино
25ГрузияврГеоргий Мамардашвили
3ИспаниязщКристьян Москера
15ИспаниязщСесар Таррега
20ГваделупазщДимитри Фулкье
14ИспаниязщХосе Луис Гайя
18ИспанияпзХосе Луис Вайя
8ИспанияпзХави Герра
16ИспанияпзДиего Лопес
10ПортугалияпзАндре Алмейда
22ИспаниянпЛуис Риоха
9ИспаниянпУго Дуро
Главные тренеры
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
ИспанияКарлос Корберан
История личных встреч
31.08.2024Испания — Примера4-й турВаленсия1 : 1Вильярреал
17.03.2024Испания - Примера29-й турВильярреал1 : 0Валенсия
02.01.2024Испания - Примера19-й турВаленсия3 : 1Вильярреал
03.05.2023Испания - Примера33-й турВаленсия1 : 1Вильярреал
31.12.2022Испания - Примера15-й турВильярреал2 : 1Валенсия
19.04.2022Испания - Примера33-й турВильярреал2 : 0Валенсия
30.10.2021Испания - Примера12-й турВаленсия2 : 0Вильярреал
05.03.2021Испания - Примера26-й турВаленсия2 : 1Вильярреал
18.10.2020Испания - Примера6-й турВильярреал2 : 1Валенсия
28.06.2020Испания - Примера32-й турВильярреал2 : 0Валенсия
08.02.2025Испания — Примера23-й тур1 : 2Вильярреал
01.02.2025Испания — Примера22-й турВильярреал5 : 1
25.01.2025Испания — Примера21-й тур1 : 1Вильярреал
20.01.2025Испания — Примера20-й турВильярреал4 : 0
13.01.2025Испания — Примера19-й тур1 : 0Вильярреал
09.02.2025Испания — Примера23-й турВаленсия2 : 0
06.02.2025Кубок Испании1/4 финалаВаленсия0 : 5
02.02.2025Испания — Примера22-й турВаленсия2 : 1
26.01.2025Испания — Примера21-й тур7 : 1Валенсия
19.01.2025Испания — Примера20-й турВаленсия1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2350
2
Лига чемпионов
Атлетико М2349
3
Лига чемпионов
Барселона2348
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2344
5
Лига Европы
Вильярреал2340
6
Квалификация Лиги конференций
Райо Вальекано2335
7 Осасуна2331
8 Мальорка2331
9 Жирона2431
10 Реал Сосьедад2331
11 Хетафе2430
12 Бетис2329
13 Севилья2328
14 Сельта2328
15 Леганес2323
16 Лас-Пальмас2323
17 Эспаньол2323
18
Зона вылета
Валенсия2322
19
Зона вылета
Алавес2321
20
Зона вылета
Вальядолид2315

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