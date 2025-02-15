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Марсель - Сент-Этьен 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2025 18:00
Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
15 Февраля 2025 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 22-й тур
Главный судья: Абделатиф Херраджи (Франция);
Марсель
Сент-Этьен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Сент-Этьен, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель
Сент-Этьен
Сент-Этьен
1 Аргентина вр Херонимо Рульи
62 Панама зщ Микаэль Мурильо
5 Аргентина зщ Леонардо Балерди
3 Франция зщ Кентен Мерлен
25 Франция пз Адриен Рабьо
19 ЦАР пз Жоффрей Кондогбиа
44 Бразилия пз Луис Энрике
21 Франция пз Валентин Ронжье
23 Дания пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг
10 Англия пз Мэйсон Гринвуд
9 Франция нп Амин Гуири
30 Франция вр Готье Ларсоннёр
19 Франция зщ Лео Петро
3 Франция зщ Микаэль Наде
21 ДР Конго зщ Дилан Батубинсика
8 Франция зщ Деннис Аппиа
6 Марокко пз Беньямин Бушуари
4 Франция пз Пьер Эква
14 Франция пз Луи Мутон
7 Франция нп Ирвен Кардона
32 Бельгия нп Лукас Стассин
22 Грузия нп Зурико Давиташвили
Главные тренеры
Италия Роберто де Дзерби
История личных встреч
22.12.2024 Кубок Франции 1/32 финала Сент-Этьен0 : 4Марсель
08.12.2024 Франция — Лига 1 14-й тур Сент-Этьен0 : 2Марсель
03.04.2022 Франция - Лига 1 30-й тур Сент-Этьен2 : 4Марсель
28.08.2021 Франция - Лига 1 4-й тур Марсель3 : 1Сент-Этьен
09.05.2021 Франция - Лига 1 36-й тур Сент-Этьен1 : 0Марсель
17.09.2020 Франция - Лига 1 1-й тур Марсель0 : 2Сент-Этьен
05.02.2020 Франция - Лига 1 23-й тур Сент-Этьен0 : 2Марсель
01.09.2019 Франция - Лига 1 4-й тур Марсель1 : 0Сент-Этьен
03.03.2019 Франция - Лига 1 27-й тур Марсель2 : 0Сент-Этьен
16.01.2019 Франция - Лига 1 17-й тур Сент-Этьен2 : 1Марсель
09.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур 0 : 2Марсель
02.02.2025 Франция — Лига 1 20-й тур Марсель3 : 2
26.01.2025 Франция — Лига 1 19-й тур 2 : 0Марсель
19.01.2025 Франция — Лига 1 18-й тур Марсель1 : 1
14.01.2025 Кубок Франции 1/16 финала Марсель1 : 1 3 : 4
08.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур Сент-Этьен0 : 2
01.02.2025 Франция — Лига 1 20-й тур 4 : 1Сент-Этьен
24.01.2025 Франция — Лига 1 19-й тур 1 : 1Сент-Этьен
19.01.2025 Франция — Лига 1 18-й тур Сент-Этьен1 : 1
12.01.2025 Франция — Лига 1 17-й тур 2 : 1Сент-Этьен
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2153
2
Лига чемпионов
Марсель2143
3
Лига чемпионов
Ницца2137
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако2137
5
Лига Европы
Лилль2135
6
Квалификация Лиги конференций
Лион2133
7 Ланс2133
8 Брест2232
9 Страсбург2130
10 Тулуза2127
11 Осер2225
12 Ренн2123
13 Анже2123
14 Реймс2122
15 Нант2121
16
Стыковая зона
Сент-Этьен2118
17
Зона вылета
Гавр2117
18
Зона вылета
Монпелье2115

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