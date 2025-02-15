Марсель - Сент-Этьен 15 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 15-02-2025 18:00
Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
15 Февраля 2025 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 22-й тур
Главный судья: Абделатиф Херраджи (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Сент-Этьен, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марсель
Марсель
Сент-Этьен
Сент-Этьен
|1
|вр
|Херонимо Рульи
|62
|зщ
|Микаэль Мурильо
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|3
|зщ
|Кентен Мерлен
|25
|пз
|Адриен Рабьо
|19
|пз
|Жоффрей Кондогбиа
|44
|пз
|Луис Энрике
|21
|пз
|Валентин Ронжье
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|10
|пз
|Мэйсон Гринвуд
|9
|нп
|Амин Гуири
|30
|вр
|Готье Ларсоннёр
|19
|зщ
|Лео Петро
|3
|зщ
|Микаэль Наде
|21
|зщ
|Дилан Батубинсика
|8
|зщ
|Деннис Аппиа
|6
|пз
|Беньямин Бушуари
|4
|пз
|Пьер Эква
|14
|пз
|Луи Мутон
|7
|нп
|Ирвен Кардона
|32
|нп
|Лукас Стассин
|22
|нп
|Зурико Давиташвили
Главные тренеры
|Роберто де Дзерби
История личных встреч
|22.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 4
|08.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|0 : 2
|03.04.2022
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|2 : 4
|28.08.2021
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|3 : 1
|09.05.2021
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|1 : 0
|17.09.2020
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|0 : 2
|05.02.2020
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|0 : 2
|01.09.2019
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 0
|03.03.2019
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 0
|16.01.2019
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|2 : 1
|09.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 2
|02.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|3 : 2
|26.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|2 : 0
|19.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 1
|14.01.2025
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 1 3 : 4
|08.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 2
|01.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|4 : 1
|24.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|1 : 1
|19.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 1
|12.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|21
|53
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|21
|43
| 3
Лига чемпионов
|Ницца
|21
|37
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|21
|37
| 5
Лига Европы
|Лилль
|21
|35
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|21
|33
|7
|Ланс
|21
|33
|8
|Брест
|22
|32
|9
|Страсбург
|21
|30
|10
|Тулуза
|21
|27
|11
|Осер
|22
|25
|12
|Ренн
|21
|23
|13
|Анже
|21
|23
|14
|Реймс
|21
|22
|15
|Нант
|21
|21
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|21
|18
| 17
Зона вылета
|Гавр
|21
|17
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|21
|15