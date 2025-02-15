Тулуза - ПСЖ 15 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 15-02-2025 22:05
Стадион: Тулуза (Тулуза, Франция), вместимость: 33150
15 Февраля 2025 года в 23:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 22-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - ПСЖ, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Тулуза (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тулуза
Тулуза
ПСЖ
Париж
|50
|вр
|Гийом Рест
|29
|зщ
|Джейди Канво
|7
|зщ
|Закария Абухляль
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|4
|зщ
|Чарли Крессвелл
|6
|зщ
|Умит Акдаг
|12
|зщ
|Уоррен Каманзи
|23
|пз
|Кристиан Кассерес
|15
|пз
|Арон Дённум
|9
|нп
|Франк Магри
|80
|нп
|Шави Бабика
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|5
|зщ
|Маркиньос
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|87
|пз
|Жоау Невеш
|17
|пз
|Витинья
|8
|пз
|Фабиан Руис
|29
|нп
|Брэдли Баркола
|10
|нп
|Усман Дембеле
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
|Карлес Мартинес
|Луис Энрике
История личных встреч
|22.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|3 : 0
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 3
|03.01.2024
|Суперкубок Франции 2023
|Финал
|2 : 0
|19.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|04.02.2023
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|2 : 1
|31.08.2022
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 3
|25.08.2019
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|4 : 0
|31.03.2019
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 1
|24.11.2018
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 0
|10.02.2018
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 1
|09.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|2 : 2
|05.02.2025
|Кубок Франции
|1/8 финала
|0 : 2
|02.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 1
|26.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|1 : 2
|18.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|0 : 0
|11.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 3
|07.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|4 : 1
|04.02.2025
|Кубок Франции
|1/8 финала
|0 : 2
|01.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|2 : 5
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура Лиги 1: «Тулуза» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 23:05 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|21
|53
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|21
|43
| 3
Лига чемпионов
|Ницца
|21
|37
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|21
|37
| 5
Лига Европы
|Лилль
|21
|35
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|21
|33
|7
|Ланс
|21
|33
|8
|Брест
|22
|32
|9
|Страсбург
|21
|30
|10
|Тулуза
|21
|27
|11
|Осер
|22
|25
|12
|Ренн
|21
|23
|13
|Анже
|21
|23
|14
|Реймс
|21
|22
|15
|Нант
|21
|21
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|21
|18
| 17
Зона вылета
|Гавр
|21
|17
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|21
|15