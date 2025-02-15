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Тулуза - ПСЖ 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2025 22:05
Стадион: Тулуза (Тулуза, Франция), вместимость: 33150
15 Февраля 2025 года в 23:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 22-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Тулуза
ПСЖ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - ПСЖ, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Тулуза (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тулуза
Тулуза
ПСЖ
Париж
50 Франция вр Гийом Рест
29 Франция зщ Джейди Канво
7 Марокко зщ Закария Абухляль
17 Чили зщ Габриэль Суасо
4 Англия зщ Чарли Крессвелл
6 Румыния зщ Умит Акдаг
12 Норвегия зщ Уоррен Каманзи
23 Венесуэла пз Кристиан Кассерес
15 Норвегия пз Арон Дённум
9 Камерун нп Франк Магри
80 Габон нп Шави Бабика
1 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
5 Бразилия зщ Маркиньос
51 Эквадор зщ Вильям Пачо
25 Португалия зщ Нуну Мендеш
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
87 Португалия пз Жоау Невеш
17 Португалия пз Витинья
8 Испания пз Фабиан Руис
29 Франция нп Брэдли Баркола
10 Франция нп Усман Дембеле
7 Грузия нп Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
Испания Карлес Мартинес
Испания Луис Энрике
История личных встреч
22.11.2024 Франция — Лига 1 12-й тур ПСЖ3 : 0Тулуза
12.05.2024 Франция - Лига 1 33-й тур ПСЖ1 : 3Тулуза
03.01.2024 Суперкубок Франции 2023 Финал ПСЖ2 : 0Тулуза
19.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур Тулуза1 : 1ПСЖ
04.02.2023 Франция - Лига 1 22-й тур ПСЖ2 : 1Тулуза
31.08.2022 Франция - Лига 1 5-й тур Тулуза0 : 3ПСЖ
25.08.2019 Франция - Лига 1 3-й тур ПСЖ4 : 0Тулуза
31.03.2019 Франция - Лига 1 30-й тур Тулуза0 : 1ПСЖ
24.11.2018 Франция - Лига 1 14-й тур ПСЖ1 : 0Тулуза
10.02.2018 Франция - Лига 1 25-й тур Тулуза0 : 1ПСЖ
09.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур 2 : 2Тулуза
05.02.2025 Кубок Франции 1/8 финала Тулуза0 : 2
02.02.2025 Франция — Лига 1 20-й тур Тулуза1 : 1
26.01.2025 Франция — Лига 1 19-й тур Тулуза1 : 2
18.01.2025 Франция — Лига 1 18-й тур 0 : 0Тулуза
11.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч 0 : 3ПСЖ
07.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур ПСЖ4 : 1
04.02.2025 Кубок Франции 1/8 финала 0 : 2ПСЖ
01.02.2025 Франция — Лига 1 20-й тур 2 : 5ПСЖ
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 1 : 4ПСЖ
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура Лиги 1: «Тулуза» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 23:05 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2153
2
Лига чемпионов
Марсель2143
3
Лига чемпионов
Ницца2137
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако2137
5
Лига Европы
Лилль2135
6
Квалификация Лиги конференций
Лион2133
7 Ланс2133
8 Брест2232
9 Страсбург2130
10 Тулуза2127
11 Осер2225
12 Ренн2123
13 Анже2123
14 Реймс2122
15 Нант2121
16
Стыковая зона
Сент-Этьен2118
17
Зона вылета
Гавр2117
18
Зона вылета
Монпелье2115

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