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Аталанта - Кальяри 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2025 16:00
Стадион: Джевисс (Бергамо, Италия), вместимость: 21300
15 Февраля 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 25-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
Аталанта
Кальяри

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Кальяри, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Кальяри
Кальяри
29 Италия вр Марко Карнезекки
2 Италия зщ Рафаэл Толой
4 Швеция зщ Исак Хин
19 Албания зщ Берат Джимсити
13 Бразилия пз Эдерсон
15 Нидерланды пз Мартен де Рон
17 Бельгия пз Шарль Де Кетеларе
7 Колумбия пз Хуан Куадрадо
77 Италия пз Давиде Дзаппакоста
24 Сербия пз Лазар Самарджич
32 Италия нп Матео Ретеги
25 Италия вр Элия Каприле
28 Италия зщ Габриэле Цаппа
26 Колумбия зщ Йерри Мина
6 Италия зщ Себастьяно Луперто
3 Италия зщ Томмазо Ауджелло
29 Конго пз Энтони Макумбу
19 Италия пз Надир Цортеа
10 Италия пз Николас Виола
8 Франция пз Мишель Ндари Адопо
97 Италия нп Маттиа Феличи
91 Италия нп Роберто Пикколи
Главные тренеры
Италия Джан Пьеро Гасперини
Италия Давиде Никола
История личных встреч
14.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур Кальяри0 : 1Аталанта
07.04.2024 Италия - Серия А 31-й тур Кальяри2 : 1Аталанта
24.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур Аталанта2 : 0Кальяри
06.02.2022 Италия - Серия А 24-й тур Аталанта1 : 2Кальяри
06.11.2021 Италия - Серия А 12-й тур Кальяри1 : 2Аталанта
14.02.2021 Италия - Серия А 22-й тур Кальяри0 : 1Аталанта
14.01.2021 Кубок Италии 1/8 финала Аталанта3 : 1Кальяри
04.10.2020 Италия - Серия А 3-й тур Аталанта5 : 2Кальяри
05.07.2020 Италия - Серия А 30-й тур Кальяри0 : 1Аталанта
03.11.2019 Италия - Серия А 11-й тур Аталанта0 : 2Кальяри
12.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч 2 : 1Аталанта
08.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур 0 : 5Аталанта
04.02.2025 Кубок Италии 1/4 финала Аталанта0 : 1
01.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур Аталанта1 : 1
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 2 : 2Аталанта
09.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур Кальяри2 : 1
03.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур Кальяри1 : 2
24.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур 2 : 0Кальяри
19.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур Кальяри4 : 1
11.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур 1 : 1Кальяри
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи2455
2
Лига чемпионов
Интер М2454
3
Лига чемпионов
Аталанта2450
4
Лига чемпионов
Лацио2445
5
Лига Европы
Ювентус2443
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина2442
7 Болонья2441
8 Милан2338
9 Рома2434
10 Удинезе2430
11 Торино2528
12 Дженоа2427
13 Кальяри2424
14 Лечче2424
15 Верона2423
16 Комо2422
17 Эмполи2421
18
Зона вылета
Парма2420
19
Зона вылета
Венеция2416
20
Зона вылета
Монца2413

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