Аталанта - Кальяри 15 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 15-02-2025 16:00
Стадион: Джевисс (Бергамо, Италия), вместимость: 21300
15 Февраля 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 25-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Кальяри, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Кальяри
Кальяри
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|2
|зщ
|Рафаэл Толой
|4
|зщ
|Исак Хин
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|13
|пз
|Эдерсон
|15
|пз
|Мартен де Рон
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|7
|пз
|Хуан Куадрадо
|77
|пз
|Давиде Дзаппакоста
|24
|пз
|Лазар Самарджич
|32
|нп
|Матео Ретеги
|25
|вр
|Элия Каприле
|28
|зщ
|Габриэле Цаппа
|26
|зщ
|Йерри Мина
|6
|зщ
|Себастьяно Луперто
|3
|зщ
|Томмазо Ауджелло
|29
|пз
|Энтони Макумбу
|19
|пз
|Надир Цортеа
|10
|пз
|Николас Виола
|8
|пз
|Мишель Ндари Адопо
|97
|нп
|Маттиа Феличи
|91
|нп
|Роберто Пикколи
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Давиде Никола
История личных встреч
|14.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 1
|07.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 1
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|2 : 0
|06.02.2022
|Италия - Серия А
|24-й тур
|1 : 2
|06.11.2021
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 2
|14.02.2021
|Италия - Серия А
|22-й тур
|0 : 1
|14.01.2021
|Кубок Италии
|1/8 финала
|3 : 1
|04.10.2020
|Италия - Серия А
|3-й тур
|5 : 2
|05.07.2020
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 1
|03.11.2019
|Италия - Серия А
|11-й тур
|0 : 2
|12.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 1
|08.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 5
|04.02.2025
|Кубок Италии
|1/4 финала
|0 : 1
|01.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 1
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 2
|09.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 1
|03.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 2
|24.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|2 : 0
|19.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|4 : 1
|11.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|24
|55
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|24
|54
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|24
|50
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|24
|45
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|24
|43
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|24
|42
|7
|Болонья
|24
|41
|8
|Милан
|23
|38
|9
|Рома
|24
|34
|10
|Удинезе
|24
|30
|11
|Торино
|25
|28
|12
|Дженоа
|24
|27
|13
|Кальяри
|24
|24
|14
|Лечче
|24
|24
|15
|Верона
|24
|23
|16
|Комо
|24
|22
|17
|Эмполи
|24
|21
| 18
Зона вылета
|Парма
|24
|20
| 19
Зона вылета
|Венеция
|24
|16
| 20
Зона вылета
|Монца
|24
|13