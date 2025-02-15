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Милан - Верона 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2025 21:45
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
15 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 25-й тур
Главный судья: Франческо Фурно (Италия);
Милан
Верона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Верона, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Верона
Верона
16 Франция вр Мик Меньян
32 Англия зщ Кайл Уокер
28 Германия зщ Малик Тшау
31 Сербия зщ Страхиня Павлович
19 Франция зщ Тео Эрнандес
29 Франция пз Юссуф Фофана
14 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
80 США пз Юнус Муса
79 Португалия нп Жоау Феликс
11 США нп Кристиан Пулишич
7 Мексика нп Сантьяго Хименес
1 Италия вр Лоренцо Монтипо
4 Австрия зщ Флавиус Данилюк
42 Италия зщ Диего Коппола
27 Польша зщ Павел Давидович
38 Бельгия зщ Джексон Тчатчуа
12 Хорватия зщ Домагой Брадарич
10 Сенегал пз Шейх Ньясс
33 Словакия пз Ондрей Дуда
9 Швеция нп Амин Сарр
35 Колумбия нп Даниэль Москера
31 Словакия нп Томаш Суслов
Главные тренеры
Португалия Сержиу Консейсау
Италия Паоло Дзанетти
История личных встреч
20.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур Верона0 : 1Милан
17.03.2024 Италия - Серия А 29-й тур Верона1 : 3Милан
23.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур Милан1 : 0Верона
04.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур Милан3 : 1Верона
16.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 10-й тур Верона1 : 2Милан
08.05.2022 Италия - Серия А 36-й тур Верона1 : 3Милан
16.10.2021 Италия - Серия А 8-й тур Милан3 : 2Верона
07.03.2021 Италия - Серия А 26-й тур Верона0 : 2Милан
08.11.2020 Италия - Серия А 7-й тур Милан2 : 2Верона
02.02.2020 Италия - Серия А 22-й тур Милан1 : 1Верона
12.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч 1 : 0Милан
08.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур 0 : 2Милан
05.02.2025 Кубок Италии 1/4 финала Милан3 : 1
02.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур Милан1 : 1
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 2 : 1Милан
08.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур Верона0 : 5
01.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур 0 : 1Верона
27.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур 1 : 1Верона
19.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур Верона0 : 3
12.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур 2 : 0Верона
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи2455
2
Лига чемпионов
Интер М2454
3
Лига чемпионов
Аталанта2450
4
Лига чемпионов
Лацио2445
5
Лига Европы
Ювентус2443
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина2442
7 Болонья2441
8 Милан2338
9 Рома2434
10 Удинезе2430
11 Торино2528
12 Дженоа2427
13 Кальяри2424
14 Лечче2424
15 Верона2423
16 Комо2422
17 Эмполи2421
18
Зона вылета
Парма2420
19
Зона вылета
Венеция2416
20
Зона вылета
Монца2413

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