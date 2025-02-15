Милан - Верона 15 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 15-02-2025 21:45
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
15 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 25-й тур
Главный судья: Франческо Фурно (Италия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Верона, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан
Верона
Верона
|16
|вр
|Мик Меньян
|32
|зщ
|Кайл Уокер
|28
|зщ
|Малик Тшау
|31
|зщ
|Страхиня Павлович
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|29
|пз
|Юссуф Фофана
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|80
|пз
|Юнус Муса
|79
|нп
|Жоау Феликс
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|7
|нп
|Сантьяго Хименес
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|4
|зщ
|Флавиус Данилюк
|42
|зщ
|Диего Коппола
|27
|зщ
|Павел Давидович
|38
|зщ
|Джексон Тчатчуа
|12
|зщ
|Домагой Брадарич
|10
|пз
|Шейх Ньясс
|33
|пз
|Ондрей Дуда
|9
|нп
|Амин Сарр
|35
|нп
|Даниэль Москера
|31
|нп
|Томаш Суслов
Главные тренеры
|Сержиу Консейсау
|Паоло Дзанетти
История личных встреч
|20.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 1
|17.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 3
|23.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 0
|04.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|3 : 1
|16.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 10-й тур
|1 : 2
|08.05.2022
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 3
|16.10.2021
|Италия - Серия А
|8-й тур
|3 : 2
|07.03.2021
|Италия - Серия А
|26-й тур
|0 : 2
|08.11.2020
|Италия - Серия А
|7-й тур
|2 : 2
|02.02.2020
|Италия - Серия А
|22-й тур
|1 : 1
|12.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 0
|08.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 2
|05.02.2025
|Кубок Италии
|1/4 финала
|3 : 1
|02.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 1
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 1
|08.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 5
|01.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|0 : 1
|27.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 1
|19.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|0 : 3
|12.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|24
|55
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|24
|54
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|24
|50
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|24
|45
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|24
|43
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|24
|42
|7
|Болонья
|24
|41
|8
|Милан
|23
|38
|9
|Рома
|24
|34
|10
|Удинезе
|24
|30
|11
|Торино
|25
|28
|12
|Дженоа
|24
|27
|13
|Кальяри
|24
|24
|14
|Лечче
|24
|24
|15
|Верона
|24
|23
|16
|Комо
|24
|22
|17
|Эмполи
|24
|21
| 18
Зона вылета
|Парма
|24
|20
| 19
Зона вылета
|Венеция
|24
|16
| 20
Зона вылета
|Монца
|24
|13