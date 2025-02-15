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Санкт-Паули - Фрайбург 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2025 16:30
Стадион: Миллернтор (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
15 Февраля 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 22-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
Санкт-Паули
Фрайбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Фрайбург, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Фрайбург
Фрайбург
22Босния и ГерцеговинаврНикола Василь
5ГерманиязщХауке Валь
8ШвециязщЭрик Смит
4АвстриязщДавид Немет
44БельгиязщСибе ван дер Хейден
23ГерманияпзФилипп Трой
7АвстралияпзДжексон Ирвайн
6СШАпзДжеймс Сэндс
26ГерманияпзЭлиас Саад
11ГерманиянпЙоханнес Эггештайн
13ГерманиянпНоа Вайсхаупт
1ГерманияврНоа Атуболу
25ФранциязщКилианн Сильдилья
28ГерманиязщМаттиас Гинтер
3АвстриязщФилипп Линхарт
30ГерманиязщКристиан Гюнтер
8ГерманияпзМаксимилиан Эггештайн
27ГерманияпзНиколас Хефлер
42ЯпонияпзРицу Доан
34ГерманияпзМерлин Рёль
32ИталияпзВинченцо Грифо
9ГерманияпзЛукас Хёлер
Главные тренеры
ГерманияАлександер Блессин
ГерманияЮлиан Шустер
История личных встреч
28.09.2024Германия — Бундеслига5-й турФрайбург0 : 3Санкт-Паули
19.10.2022Кубок Германии1/16 финалаФрайбург2 : 1 ДВСанкт-Паули
10.04.2016Германия - Вторая Бундеслига29-й турФрайбург4 : 3Санкт-Паули
25.10.2015Германия - Вторая Бундеслига12-й турСанкт-Паули1 : 0Фрайбург
15.01.2011Германия - Бундеслига18-й турСанкт-Паули2 : 2Фрайбург
21.08.2010Германия - Бундеслига1-й турФрайбург1 : 3Санкт-Паули
09.02.2025Германия — Бундеслига21-й тур2 : 0Санкт-Паули
01.02.2025Германия — Бундеслига20-й турСанкт-Паули1 : 1
26.01.2025Германия — Бундеслига19-й турСанкт-Паули3 : 0
18.01.2025Германия — Бундеслига18-й тур0 : 2Санкт-Паули
15.01.2025Германия — Бундеслига17-й тур1 : 0Санкт-Паули
08.02.2025Германия — Бундеслига21-й турФрайбург1 : 0
01.02.2025Германия — Бундеслига20-й тур0 : 1Фрайбург
25.01.2025Германия — Бундеслига19-й турФрайбург1 : 2
18.01.2025Германия — Бундеслига18-й тур4 : 0Фрайбург
14.01.2025Германия — Бундеслига17-й тур4 : 1Фрайбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2154
2
Лига чемпионов
Байер2146
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2139
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2237
5
Лига Европы
Штутгарт2135
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург2133
7 Майнц2132
8 Боруссия М2131
9 Вольфсбург2130
10 Вердер2130
11 Боруссия Д2129
12 Аугсбург2228
13 Унион2124
14 Санкт-Паули2121
15 Хоффенхайм2118
16
Стыковая зона
Хайденхайм2114
17
Зона вылета
Хольштайн2113
18
Зона вылета
Бохум2111

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