Санкт-Паули - Фрайбург 15 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 15-02-2025 16:30
Стадион: Миллернтор (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
15 Февраля 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 22-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Фрайбург, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Фрайбург
Фрайбург
|22
|вр
|Никола Василь
|5
|зщ
|Хауке Валь
|8
|зщ
|Эрик Смит
|4
|зщ
|Давид Немет
|44
|зщ
|Сибе ван дер Хейден
|23
|пз
|Филипп Трой
|7
|пз
|Джексон Ирвайн
|6
|пз
|Джеймс Сэндс
|26
|пз
|Элиас Саад
|11
|нп
|Йоханнес Эггештайн
|13
|нп
|Ноа Вайсхаупт
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|25
|зщ
|Килианн Сильдилья
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|27
|пз
|Николас Хефлер
|42
|пз
|Рицу Доан
|34
|пз
|Мерлин Рёль
|32
|пз
|Винченцо Грифо
|9
|пз
|Лукас Хёлер
Главные тренеры
|Александер Блессин
|Юлиан Шустер
История личных встреч
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|0 : 3
|19.10.2022
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 1 ДВ
|10.04.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|4 : 3
|25.10.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|1 : 0
|15.01.2011
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|2 : 2
|21.08.2010
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 3
|09.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|2 : 0
|01.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 1
|26.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|3 : 0
|18.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|0 : 2
|15.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|1 : 0
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 0
|01.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|0 : 1
|25.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|1 : 2
|18.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|4 : 0
|14.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|21
|54
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|21
|46
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|21
|39
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|22
|37
| 5
Лига Европы
|Штутгарт
|21
|35
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|21
|33
|7
|Майнц
|21
|32
|8
|Боруссия М
|21
|31
|9
|Вольфсбург
|21
|30
|10
|Вердер
|21
|30
|11
|Боруссия Д
|21
|29
|12
|Аугсбург
|22
|28
|13
|Унион
|21
|24
|14
|Санкт-Паули
|21
|21
|15
|Хоффенхайм
|21
|18
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|21
|14
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|21
|13
| 18
Зона вылета
|Бохум
|21
|11