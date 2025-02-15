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Штутгарт - Вольфсбург 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2025 16:30
Стадион: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
15 Февраля 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 22-й тур
Главный судья: Тобиас Вельц (Висбаден, Германия);
Штутгарт
Вольфсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Вольфсбург, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Вольфсбург
Вольфсбург
33ГерманияврАлександр Нюбель
7ГерманиязщМаксимилиан Миттельштедт
4ГерманиязщЙоша Вагноман
24ГерманиязщЮлиан Хабот
3НидерландызщРамон Хендрикс
6ГерманияпзАнгело Штиллер
8ФранцияпзЭнцо Мийо
16ТурцияпзАтакан Каразор
27ГерманиянпКрис Фюрих
26ГерманиянпДениз Ундав
11ГерманиянпНик Вольтемаде
29ГерманияврМариус Мюллер
2ГерманиязщКилиан Фишер
18СловакиязщДенис Вавро
4ГрециязщКонстантинос Кульеракис
32ШвецияпзМаттиас Сванберг
6БельгияпзАстер Вранкс
31ГерманияпзЯнник Герардт
11ПортугалиянпТьягу Томаш
39АвстриянпПатрик Виммер
23ДаниянпЙонас Винд
9АлжирнпМохамед Амура
Главные тренеры
ГерманияСебастьян Хёнес
АвстрияРальф Хазенхюттль
История личных встреч
28.09.2024Германия — Бундеслига5-й турВольфсбург2 : 2Штутгарт
02.03.2024Германия - Бундеслига24-й турВольфсбург2 : 3Штутгарт
07.10.2023Германия - Бундеслига7-й турШтутгарт3 : 1Вольфсбург
18.03.2023Германия - Бундеслига25-й турШтутгарт0 : 1Вольфсбург
01.10.2022Германия - Бундеслига8-й турВольфсбург3 : 2Штутгарт
30.04.2022Германия - Бундеслига32-й турШтутгарт1 : 1Вольфсбург
11.12.2021Германия - Бундеслига15-й турВольфсбург0 : 2Штутгарт
21.04.2021Германия - Бундеслига30-й турШтутгарт1 : 3Вольфсбург
20.12.2020Германия - Бундеслига13-й турВольфсбург1 : 0Штутгарт
11.05.2019Германия - Бундеслига33-й турШтутгарт3 : 0Вольфсбург
08.02.2025Германия — Бундеслига21-й тур1 : 2Штутгарт
04.02.2025Кубок Германии1/4 финалаШтутгарт1 : 0
01.02.2025Германия — Бундеслига20-й турШтутгарт1 : 2
29.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 8-й турШтутгарт1 : 4
25.01.2025Германия — Бундеслига19-й тур2 : 0Штутгарт
08.02.2025Германия — Бундеслига21-й турВольфсбург0 : 0
02.02.2025Германия — Бундеслига20-й тур1 : 1Вольфсбург
24.01.2025Германия — Бундеслига19-й турВольфсбург2 : 2
18.01.2025Германия — Бундеслига18-й тур3 : 2Вольфсбург
14.01.2025Германия — Бундеслига17-й турВольфсбург5 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2154
2
Лига чемпионов
Байер2146
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2139
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2237
5
Лига Европы
Штутгарт2135
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург2133
7 Майнц2132
8 Боруссия М2131
9 Вольфсбург2130
10 Вердер2130
11 Боруссия Д2129
12 Аугсбург2228
13 Унион2124
14 Санкт-Паули2121
15 Хоффенхайм2118
16
Стыковая зона
Хайденхайм2114
17
Зона вылета
Хольштайн2113
18
Зона вылета
Бохум2111

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