Штутгарт - Вольфсбург 15 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 15-02-2025 16:30
Стадион: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
15 Февраля 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 22-й тур
Главный судья: Тобиас Вельц (Висбаден, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Вольфсбург, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Вольфсбург
Вольфсбург
|33
|вр
|Александр Нюбель
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|4
|зщ
|Йоша Вагноман
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|3
|зщ
|Рамон Хендрикс
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|8
|пз
|Энцо Мийо
|16
|пз
|Атакан Каразор
|27
|нп
|Крис Фюрих
|26
|нп
|Дениз Ундав
|11
|нп
|Ник Вольтемаде
|29
|вр
|Мариус Мюллер
|2
|зщ
|Килиан Фишер
|18
|зщ
|Денис Вавро
|4
|зщ
|Константинос Кульеракис
|32
|пз
|Маттиас Сванберг
|6
|пз
|Астер Вранкс
|31
|пз
|Янник Герардт
|11
|нп
|Тьягу Томаш
|39
|нп
|Патрик Виммер
|23
|нп
|Йонас Винд
|9
|нп
|Мохамед Амура
Главные тренеры
|Себастьян Хёнес
|Ральф Хазенхюттль
История личных встреч
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|2 : 2
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 3
|07.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|18.03.2023
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|0 : 1
|01.10.2022
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|3 : 2
|30.04.2022
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 1
|11.12.2021
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|0 : 2
|21.04.2021
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 3
|20.12.2020
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|1 : 0
|11.05.2019
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|3 : 0
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 2
|04.02.2025
|Кубок Германии
|1/4 финала
|1 : 0
|01.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 4
|25.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 0
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|0 : 0
|02.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 1
|24.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 2
|18.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|3 : 2
|14.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|5 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|21
|54
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|21
|46
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|21
|39
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|22
|37
| 5
Лига Европы
|Штутгарт
|21
|35
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|21
|33
|7
|Майнц
|21
|32
|8
|Боруссия М
|21
|31
|9
|Вольфсбург
|21
|30
|10
|Вердер
|21
|30
|11
|Боруссия Д
|21
|29
|12
|Аугсбург
|22
|28
|13
|Унион
|21
|24
|14
|Санкт-Паули
|21
|21
|15
|Хоффенхайм
|21
|18
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|21
|14
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|21
|13
| 18
Зона вылета
|Бохум
|21
|11