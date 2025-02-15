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Байер - Бавария 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2025 19:30
Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
15 Февраля 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 22-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Байер
Бавария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Бавария, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен
Бавария
Мюнхен
1ФинляндияврЛукаш Градецки
3ЭквадорзщПьеро Инкапье
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
4ГерманиязщЖонатан Та
20ИспаниязщАлехандро Гримальдо
30НидерландызщЖереми Фримпонг
23ФранциязщНорди Мукиэле
8ГерманияпзРоберт Андрих
34ШвейцарияпзГранит Джака
10ГерманияпзФлориан Вирц
22НигериянпВиктор Бонифасе
1ГерманияврМануэль Нойер
44ХорватиязщЙосип Станишич
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
3Южная КореязщКим Мин Джэ
22ПортугалиязщРафаэл Геррейру
6ГерманияпзЙозуа Киммих
45ГерманияпзАлександар Павлович
42ГерманияпзДжамал Мусиала
17ФранциянпМайкл Олисе
11ФранциянпКингсли Коман
9АнглиянпГарри Кейн
Главные тренеры
ИспанияХаби Алонсо
БельгияВенсан Компани
История личных встреч
03.12.2024Кубок Германии1/8 финалаБавария0 : 1Байер
28.09.2024Германия — Бундеслига5-й турБавария1 : 1Байер
10.02.2024Германия - Бундеслига21-й турБайер3 : 0Бавария
15.09.2023Германия - Бундеслига4-й турБавария2 : 2Байер
19.03.2023Германия - Бундеслига25-й турБайер2 : 1Бавария
30.09.2022Германия - Бундеслига8-й турБавария4 : 0Байер
05.03.2022Германия - Бундеслига25-й турБавария1 : 1Байер
17.10.2021Германия - Бундеслига8-й турБайер1 : 5Бавария
20.04.2021Германия - Бундеслига30-й турБавария2 : 0Байер
19.12.2020Германия - Бундеслига13-й турБайер1 : 2Бавария
08.02.2025Германия — Бундеслига21-й тур0 : 0Байер
05.02.2025Кубок Германии1/4 финалаБайер3 : 2 ДВ
02.02.2025Германия — Бундеслига20-й турБайер3 : 1
29.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 8-й турБайер2 : 0
25.01.2025Германия — Бундеслига19-й тур2 : 2Байер
12.02.2025Лига чемпионовСтыковые матчи. 1-й матч1 : 2Бавария
07.02.2025Германия — Бундеслига21-й турБавария3 : 0
01.02.2025Германия — Бундеслига20-й турБавария4 : 3
29.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 8-й турБавария3 : 1
25.01.2025Германия — Бундеслига19-й тур1 : 2Бавария
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 22-го тура Бундеслиги: «Байер» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2154
2
Лига чемпионов
Байер2146
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2139
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2237
5
Лига Европы
Штутгарт2135
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург2133
7 Майнц2132
8 Боруссия М2131
9 Вольфсбург2130
10 Вердер2130
11 Боруссия Д2129
12 Аугсбург2228
13 Унион2124
14 Санкт-Паули2121
15 Хоффенхайм2118
16
Стыковая зона
Хайденхайм2114
17
Зона вылета
Хольштайн2113
18
Зона вылета
Бохум2111

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