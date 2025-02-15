Байер - Бавария 15 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 15-02-2025 19:30
Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
15 Февраля 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 22-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Бавария, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен
Бавария
Мюнхен
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|4
|зщ
|Жонатан Та
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|23
|зщ
|Норди Мукиэле
|8
|пз
|Роберт Андрих
|34
|пз
|Гранит Джака
|10
|пз
|Флориан Вирц
|22
|нп
|Виктор Бонифасе
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|44
|зщ
|Йосип Станишич
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|22
|зщ
|Рафаэл Геррейру
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|45
|пз
|Александар Павлович
|42
|пз
|Джамал Мусиала
|17
|нп
|Майкл Олисе
|11
|нп
|Кингсли Коман
|9
|нп
|Гарри Кейн
Главные тренеры
|Хаби Алонсо
|Венсан Компани
История личных встреч
|03.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|0 : 1
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|10.02.2024
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|3 : 0
|15.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|2 : 2
|19.03.2023
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 1
|30.09.2022
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|4 : 0
|05.03.2022
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 1
|17.10.2021
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 5
|20.04.2021
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 0
|19.12.2020
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|1 : 2
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|0 : 0
|05.02.2025
|Кубок Германии
|1/4 финала
|3 : 2 ДВ
|02.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|3 : 1
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 0
|25.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 2
|12.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 2
|07.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|3 : 0
|01.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|4 : 3
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 1
|25.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 22-го тура Бундеслиги: «Байер» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|21
|54
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|21
|46
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|21
|39
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|22
|37
| 5
Лига Европы
|Штутгарт
|21
|35
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|21
|33
|7
|Майнц
|21
|32
|8
|Боруссия М
|21
|31
|9
|Вольфсбург
|21
|30
|10
|Вердер
|21
|30
|11
|Боруссия Д
|21
|29
|12
|Аугсбург
|22
|28
|13
|Унион
|21
|24
|14
|Санкт-Паули
|21
|21
|15
|Хоффенхайм
|21
|18
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|21
|14
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|21
|13
| 18
Зона вылета
|Бохум
|21
|11