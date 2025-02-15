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Эльверсберг - Гройтер Фюрт 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2025 14:00
Стадион: Урсафарм-Арена ан дер Кайзерлинде (Шпизен-Эльверсберг, Германия), вместимость: 11150
15 Февраля 2025 года в 15:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 22-й тур
Эльверсберг
Гройтер Фюрт

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльверсберг - Гройтер Фюрт, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Урсафарм-Арена ан дер Кайзерлинде (Шпизен-Эльверсберг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
Гройтер Фюрт
Фюрт
История личных встреч
15.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур Гройтер Фюрт0 : 0Эльверсберг
10.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Гройтер Фюрт1 : 4Эльверсберг
01.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Эльверсберг1 : 1Гройтер Фюрт
08.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур 0 : 3Эльверсберг
31.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур Эльверсберг2 : 2
25.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур 1 : 0Эльверсберг
19.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур Эльверсберг2 : 5
20.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур Эльверсберг1 : 4
07.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур Гройтер Фюрт2 : 1
02.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур 1 : 2Гройтер Фюрт
24.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур Гройтер Фюрт2 : 4
18.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур 2 : 1Гройтер Фюрт
21.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур 5 : 0Гройтер Фюрт
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Кёльн2240
2
Повышение
Гамбург2138
3
Плей-офф за повышение
Магдебург2238
4 Кайзерслаутерн2138
5 Падерборн 072237
6 Фортуна2134
7 Ганновер-962133
8 Эльверсберг2132
9 Нюрнберг2131
10 Карлсруэ2130
11 Гройтер Фюрт2126
12 Дармштадт 982125
13 Герта2125
14 Шальке-042124
15 Пройссен Мюнстер2220
16
Стыковая зона
Айнтрахт Б2118
17
Зона вылета
Ульм 18462117
18
Зона вылета
Ян2114

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