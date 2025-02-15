Фортуна - Герта 15 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 15-02-2025 21:30
Стадион: Дюссельдорф Арена (Дюссельдорф, Германия), вместимость: 54600
15 Февраля 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 22-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Герта, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Дюссельдорф Арена (Дюссельдорф, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фортуна
Дюссельдорф
Герта
Берлин
История личных встреч
|15.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|5-й тур
|0 : 2
|21.01.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|18-й тур
|2 : 2
|29.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|28.02.2020
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|3 : 3
|04.10.2019
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|06.04.2019
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 2
|10.11.2018
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|4 : 1
|15.05.2012
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 2-й матч
|2 : 2
|10.05.2012
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 1-й матч
|1 : 2
|09.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
|01.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|20-й тур
|3 : 2
|25.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|19-й тур
|2 : 3
|17.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|18-й тур
|2 : 2
|20.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|17-й тур
|2 : 5
|08.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|21-й тур
|0 : 1
|01.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|20-й тур
|2 : 0
|25.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|19-й тур
|2 : 3
|19.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|18-й тур
|1 : 2
|22.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|17-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Кёльн
|22
|40
| 2
Повышение
|Гамбург
|21
|38
| 3
Плей-офф за повышение
|Магдебург
|22
|38
|4
|Кайзерслаутерн
|21
|38
|5
|Падерборн 07
|22
|37
|6
|Фортуна
|21
|34
|7
|Ганновер-96
|21
|33
|8
|Эльверсберг
|21
|32
|9
|Нюрнберг
|21
|31
|10
|Карлсруэ
|21
|30
|11
|Гройтер Фюрт
|21
|26
|12
|Дармштадт 98
|21
|25
|13
|Герта
|21
|25
|14
|Шальке-04
|21
|24
|15
|Пройссен Мюнстер
|22
|20
| 16
Стыковая зона
|Айнтрахт Б
|21
|18
| 17
Зона вылета
|Ульм 1846
|21
|17
| 18
Зона вылета
|Ян
|21
|14