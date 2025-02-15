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Фортуна - Герта 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2025 21:30
Стадион: Дюссельдорф Арена (Дюссельдорф, Германия), вместимость: 54600
15 Февраля 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 22-й тур
Фортуна
Герта

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Герта, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Дюссельдорф Арена (Дюссельдорф, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фортуна
Дюссельдорф
Герта
Берлин
История личных встреч
15.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур Герта0 : 2Фортуна
21.01.2024 Германия - Вторая Бундеслига 18-й тур Герта2 : 2Фортуна
29.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Фортуна1 : 0Герта
28.02.2020 Германия - Бундеслига 24-й тур Фортуна3 : 3Герта
04.10.2019 Германия - Бундеслига 7-й тур Герта3 : 1Фортуна
06.04.2019 Германия - Бундеслига 28-й тур Герта1 : 2Фортуна
10.11.2018 Германия - Бундеслига 11-й тур Фортуна4 : 1Герта
15.05.2012 Германия - Переходные матчи Переходные матчи. 2-й матч Фортуна2 : 2Герта
10.05.2012 Германия - Переходные матчи Переходные матчи. 1-й матч Герта1 : 2Фортуна
09.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур 1 : 1Фортуна
01.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур Фортуна3 : 2
25.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур 2 : 3Фортуна
17.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур Фортуна2 : 2
20.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур Фортуна2 : 5
08.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур Герта0 : 1
01.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур 2 : 0Герта
25.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур Герта2 : 3
19.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур 1 : 2Герта
22.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур 0 : 0Герта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Кёльн2240
2
Повышение
Гамбург2138
3
Плей-офф за повышение
Магдебург2238
4 Кайзерслаутерн2138
5 Падерборн 072237
6 Фортуна2134
7 Ганновер-962133
8 Эльверсберг2132
9 Нюрнберг2131
10 Карлсруэ2130
11 Гройтер Фюрт2126
12 Дармштадт 982125
13 Герта2125
14 Шальке-042124
15 Пройссен Мюнстер2220
16
Стыковая зона
Айнтрахт Б2118
17
Зона вылета
Ульм 18462117
18
Зона вылета
Ян2114

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