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ПСВ Эйндховен - Утрехт 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2025 17:30
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
15 Февраля 2025 года в 18:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 23-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
ПСВ Эйндховен
Утрехт

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Утрехт, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Утрехт
Утрехт
1 Аргентина вр Вальтер Бенитес
37 США зщ Ричард Ледесма
6 Нидерланды зщ Райан Фламинго
4 Нидерланды зщ Армандо Обиспо
17 Бразилия зщ Мауро Жуниор
22 Нидерланды зщ Йерди Схаутен
23 Нидерланды пз Йоей Верман
26 Нидерланды пз Исак Бабади
5 Хорватия пз Иван Перишич
11 Бельгия нп Жоан Бакайоко
9 Нидерланды нп Люк де Йонг
1 Греция вр Вассилис Баркас
2 Бельгия зщ Сибе Хореманс
3 Нидерланды зщ Mike van der Hoorn
24 Нидерланды зщ Ник Виргевер
16 Марокко зщ Суфьян Эль-Каруани
14 Ирак пз Зидан Икбаль
27 Бельгия пз Алонзо Энгванда
7 Дания пз Виктор Йенсен
21 США пз Пакстен Ааронсон
19 Бельгия нп Антони Дескотт
91 Кот-д'Ивуар нп Себастьен Аллер
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош
Нидерланды Рон Янс
История личных встреч
01.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур Утрехт2 : 5ПСВ Эйндховен
21.01.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Утрехт1 : 1ПСВ Эйндховен
12.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур ПСВ Эйндховен2 : 0Утрехт
19.02.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Утрехт2 : 2ПСВ Эйндховен
16.10.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур ПСВ Эйндховен6 : 1Утрехт
13.03.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Утрехт0 : 1ПСВ Эйндховен
04.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур ПСВ Эйндховен4 : 1Утрехт
16.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Утрехт1 : 1ПСВ Эйндховен
13.12.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур ПСВ Эйндховен2 : 1Утрехт
19.10.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Утрехт3 : 0ПСВ Эйндховен
11.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч 2 : 1ПСВ Эйндховен
08.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур ПСВ Эйндховен1 : 1
05.02.2025 Кубок Нидерландов 1/4 финала ПСВ Эйндховен2 : 0
01.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 3 : 3ПСВ Эйндховен
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур ПСВ Эйндховен3 : 2
09.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур Утрехт0 : 1
04.02.2025 Кубок Нидерландов 1/4 финала 2 : 0Утрехт
01.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 3 : 3Утрехт
24.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур 1 : 1Утрехт
18.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур Утрехт0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2251
2
Лига чемпионов
Аякс2151
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт2242
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар2240
5
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд2139
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2136
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2235
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна2226
9 Херенвен2226
10 НАК Бреда2226
11 НЕК Неймеген2124
12 Виллем II2224
13 ПЕК Зволле2224
14 Хераклес2224
15 Гронинген2224
16
Стыковая зона
Спарта2320
17
Зона вылета
Валвейк2217
18
Зона вылета
Алмере Сити2113

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