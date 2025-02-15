ПСВ Эйндховен - Утрехт 15 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 15-02-2025 17:30
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
15 Февраля 2025 года в 18:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 23-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Утрехт, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Утрехт
Утрехт
|1
|вр
|Вальтер Бенитес
|37
|зщ
|Ричард Ледесма
|6
|зщ
|Райан Фламинго
|4
|зщ
|Армандо Обиспо
|17
|зщ
|Мауро Жуниор
|22
|зщ
|Йерди Схаутен
|23
|пз
|Йоей Верман
|26
|пз
|Исак Бабади
|5
|пз
|Иван Перишич
|11
|нп
|Жоан Бакайоко
|9
|нп
|Люк де Йонг
|1
|вр
|Вассилис Баркас
|2
|зщ
|Сибе Хореманс
|3
|зщ
|Mike van der Hoorn
|24
|зщ
|Ник Виргевер
|16
|зщ
|Суфьян Эль-Каруани
|14
|пз
|Зидан Икбаль
|27
|пз
|Алонзо Энгванда
|7
|пз
|Виктор Йенсен
|21
|пз
|Пакстен Ааронсон
|19
|нп
|Антони Дескотт
|91
|нп
|Себастьен Аллер
Главные тренеры
|Петер Бош
|Рон Янс
История личных встреч
|01.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|2 : 5
|21.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|2 : 0
|19.02.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|2 : 2
|16.10.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|6 : 1
|13.03.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|0 : 1
|04.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|4 : 1
|16.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 1
|13.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|2 : 1
|19.10.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|3 : 0
|11.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 1
|08.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|1 : 1
|05.02.2025
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|2 : 0
|01.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|3 : 3
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 2
|09.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|0 : 1
|04.02.2025
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|2 : 0
|01.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|3 : 3
|24.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|1 : 1
|18.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|22
|51
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|21
|51
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|22
|42
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|22
|40
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|21
|39
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|21
|36
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|22
|35
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|22
|26
|9
|Херенвен
|22
|26
|10
|НАК Бреда
|22
|26
|11
|НЕК Неймеген
|21
|24
|12
|Виллем II
|22
|24
|13
|ПЕК Зволле
|22
|24
|14
|Хераклес
|22
|24
|15
|Гронинген
|22
|24
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|23
|20
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|22
|17
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|21
|13