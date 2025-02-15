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НАК Бреда - Фейеноорд 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2025 19:45
Стадион: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды), вместимость: 19000
15 Февраля 2025 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 23-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
НАК Бреда
Фейеноорд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НАК Бреда - Фейеноорд, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НАК Бреда
Бреда
Фейеноорд
Роттердам
99 Польша вр Даниэль Белица
23 Нидерланды зщ Теренс Конголо
5 Бельгия зщ Ян ван ден Берг
12 Австрия пз Лео Граймль
17 Нидерланды пз Рой Кёйперс
16 Австралия пз Максимильен Балар
39 Чехия пз Доминик Яношек
20 Норвегия пз Фредрик Йенсен
10 Исландия нп Элиас Мар Омарссон
29 Нидерланды нп Сидней ван Хойдонк
77 Словакия нп Лео Сауэр
22 Германия вр Тимон Велленройтер
26 Нидерланды зщ Дживайро Рид
3 Нидерланды зщ Томас Белен
33 Словакия зщ Давид Ганцко
5 Нидерланды зщ Гейс Смал
8 Нидерланды пз Квинтен Тимбер
7 Польша пз Якуб Модер
14 Бразилия пз Игор Пайшао
27 Нидерланды пз Антони Миламбо
38 Гана нп Ибрахим Осман
9 Япония нп Аясэ Уэда
Главные тренеры
Нидерланды Паскаль Боссхарт (и.о.)
Нидерланды Паскаль Боссхарт
История личных встреч
22.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур Фейеноорд2 : 0НАК Бреда
05.03.2020 Кубок Нидерландов 1/2 финала Фейеноорд7 : 1НАК Бреда
24.04.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур НАК Бреда0 : 4Фейеноорд
02.09.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Фейеноорд4 : 2НАК Бреда
03.03.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур НАК Бреда2 : 1Фейеноорд
23.09.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Фейеноорд0 : 2НАК Бреда
08.03.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Фейеноорд3 : 0НАК Бреда
21.12.2014 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур НАК Бреда0 : 1Фейеноорд
16.02.2014 Нидерланды - Эредивизия 24-й тур НАК Бреда1 : 1Фейеноорд
25.08.2013 Нидерланды - Эредивизия 4-й тур Фейеноорд3 : 1НАК Бреда
09.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 5 : 0НАК Бреда
31.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур НАК Бреда1 : 1
25.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур 3 : 2НАК Бреда
19.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур НАК Бреда2 : 1
12.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур НАК Бреда2 : 4
12.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Фейеноорд1 : 0
08.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур Фейеноорд3 : 0
05.02.2025 Кубок Нидерландов 1/4 финала 2 : 0Фейеноорд
02.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 2 : 1Фейеноорд
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 6 : 1Фейеноорд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2251
2
Лига чемпионов
Аякс2151
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт2242
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар2240
5
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд2139
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2136
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2235
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна2226
9 Херенвен2226
10 НАК Бреда2226
11 НЕК Неймеген2124
12 Виллем II2224
13 ПЕК Зволле2224
14 Хераклес2224
15 Гронинген2224
16
Стыковая зона
Спарта2320
17
Зона вылета
Валвейк2217
18
Зона вылета
Алмере Сити2113

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