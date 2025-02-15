НАК Бреда - Фейеноорд 15 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 15-02-2025 19:45
Стадион: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды), вместимость: 19000
15 Февраля 2025 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 23-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НАК Бреда - Фейеноорд, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
НАК Бреда
Бреда
Фейеноорд
Роттердам
|99
|вр
|Даниэль Белица
|23
|зщ
|Теренс Конголо
|5
|зщ
|Ян ван ден Берг
|12
|пз
|Лео Граймль
|17
|пз
|Рой Кёйперс
|16
|пз
|Максимильен Балар
|39
|пз
|Доминик Яношек
|20
|пз
|Фредрик Йенсен
|10
|нп
|Элиас Мар Омарссон
|29
|нп
|Сидней ван Хойдонк
|77
|нп
|Лео Сауэр
|22
|вр
|Тимон Велленройтер
|26
|зщ
|Дживайро Рид
|3
|зщ
|Томас Белен
|33
|зщ
|Давид Ганцко
|5
|зщ
|Гейс Смал
|8
|пз
|Квинтен Тимбер
|7
|пз
|Якуб Модер
|14
|пз
|Игор Пайшао
|27
|пз
|Антони Миламбо
|38
|нп
|Ибрахим Осман
|9
|нп
|Аясэ Уэда
Главные тренеры
|Паскаль Боссхарт (и.о.)
|Паскаль Боссхарт
История личных встреч
|22.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|2 : 0
|05.03.2020
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|7 : 1
|24.04.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|0 : 4
|02.09.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|4 : 2
|03.03.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|2 : 1
|23.09.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|0 : 2
|08.03.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|3 : 0
|21.12.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|0 : 1
|16.02.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|24-й тур
|1 : 1
|25.08.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|4-й тур
|3 : 1
|09.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|5 : 0
|31.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|1 : 1
|25.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|3 : 2
|19.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|2 : 1
|12.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|2 : 4
|12.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 0
|08.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|3 : 0
|05.02.2025
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|2 : 0
|02.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 1
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|6 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|22
|51
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|21
|51
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|22
|42
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|22
|40
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|21
|39
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|21
|36
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|22
|35
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|22
|26
|9
|Херенвен
|22
|26
|10
|НАК Бреда
|22
|26
|11
|НЕК Неймеген
|21
|24
|12
|Виллем II
|22
|24
|13
|ПЕК Зволле
|22
|24
|14
|Хераклес
|22
|24
|15
|Гронинген
|22
|24
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|23
|20
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|22
|17
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|21
|13