09:53 ()
Онлайн трансляции
Суббота 15 февраля
Свернуть список

Насьонал - Эшторил 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2025 17:30
Стадион: Мадейра (Фуншал, Португалия), вместимость: 5200
15 Февраля 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 22-й тур
Насьонал
Эшторил

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Насьонал - Эшторил, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Мадейра (Фуншал, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Насьонал
Фуншал
Эшторил
Эшторил
История личных встреч
15.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур Эшторил1 : 0Насьонал
25.07.2021 Португалия - Кубок лиги 1-й раунд Насьонал1 : 2Эшторил
14.12.2019 Португалия - Сегунда 13-й тур Эшторил1 : 2Насьонал
09.04.2017 Португалия - Примейра 28-й тур Эшторил0 : 1Насьонал
26.11.2016 Португалия - Примейра 11-й тур Насьонал0 : 1Эшторил
10.04.2016 Португалия - Примейра 29-й тур Насьонал4 : 1Эшторил
06.12.2015 Португалия - Примейра 12-й тур Эшторил1 : 1Насьонал
16.02.2015 Португалия - Примейра 21-й тур Насьонал1 : 0Эшторил
14.09.2014 Португалия - Примейра 4-й тур Эшторил2 : 1Насьонал
21.01.2014 Португалия - Примейра 16-й тур Насьонал2 : 2Эшторил
09.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур 0 : 2Насьонал
01.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур Насьонал1 : 2
25.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур 2 : 0Насьонал
19.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур Насьонал3 : 1
12.01.2025 Португалия — Примейра 17-й тур Насьонал2 : 0
09.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур Эшторил2 : 1
01.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур 1 : 2Эшторил
26.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур Эшторил1 : 0
18.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур 2 : 3Эшторил
05.01.2025 Португалия — Примейра 17-й тур 2 : 4Эшторил
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2151
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2147
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2143
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2143
5 Санта-Клара2138
6 Каза Пия2133
7 Витория Гимарайнш2130
8 Эшторил2130
9 Фамаликан2125
10 Риу Аве2125
11 Морейренсе2123
12 Арока2123
13 Жил Висенте2122
14 Насьонал2122
15 Эштрела2220
16
Стыковая зона
АВС2118
17
Зона вылета
Фаренсе2115
18
Зона вылета
Боавишта2212

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close