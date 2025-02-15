Насьонал - Эшторил 15 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 15-02-2025 17:30
Стадион: Мадейра (Фуншал, Португалия), вместимость: 5200
15 Февраля 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 22-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Насьонал - Эшторил, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Мадейра (Фуншал, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Насьонал
Фуншал
Эшторил
Эшторил
История личных встреч
|15.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 0
|25.07.2021
|Португалия - Кубок лиги
|1-й раунд
|1 : 2
|14.12.2019
|Португалия - Сегунда
|13-й тур
|1 : 2
|09.04.2017
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|0 : 1
|26.11.2016
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|0 : 1
|10.04.2016
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|4 : 1
|06.12.2015
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|1 : 1
|16.02.2015
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|1 : 0
|14.09.2014
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|2 : 1
|21.01.2014
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|2 : 2
|09.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|0 : 2
|01.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|1 : 2
|25.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|2 : 0
|19.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|3 : 1
|12.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|2 : 0
|09.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|2 : 1
|01.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|1 : 2
|26.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 0
|18.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|2 : 3
|05.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|2 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|21
|51
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|21
|47
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|21
|43
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|21
|43
|5
|Санта-Клара
|21
|38
|6
|Каза Пия
|21
|33
|7
|Витория Гимарайнш
|21
|30
|8
|Эшторил
|21
|30
|9
|Фамаликан
|21
|25
|10
|Риу Аве
|21
|25
|11
|Морейренсе
|21
|23
|12
|Арока
|21
|23
|13
|Жил Висенте
|21
|22
|14
|Насьонал
|21
|22
|15
|Эштрела
|22
|20
| 16
Стыковая зона
|АВС
|21
|18
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|21
|15
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|22
|12