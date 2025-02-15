09:54 ()
Онлайн трансляции
Суббота 15 февраля
Свернуть список

Санта-Клара - Бенфика 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2025 20:00
Стадион: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия), вместимость: 13277
15 Февраля 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 22-й тур
Санта-Клара
Бенфика

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - Бенфика, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
Бенфика
Лиссабон
1 Бразилия вр Габриэл Батиста
23 Бразилия зщ Sidney Alexssander Pena De Lima
13 Португалия зщ Луиш Роша
2 Португалия зщ Диогу Калила
35 Португалия пз Sergio Araujo
6 Бразилия пз Адриано
42 Бразилия пз Лукас Соарес
32 Бразилия пз Матеус Нунес
10 Португалия пз Рикардинью
70 Бразилия нп Vinicius
17 Португалия нп Joao Costa
1 Украина вр Анатолий Трубин
4 Португалия зщ Антониу Силва
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
3 Испания зщ Альваро Фернандес
10 Турция пз Оркун Кёкчю
8 Норвегия пз Фредрик Эурснес
18 Люксембург пз Леандро Баррейро
61 Португалия пз Флорентину Луиш
27 Португалия нп Брума
21 Норвегия нп Андреас Шельдеруп
14 Греция нп Вангелис Павлидис
Главные тренеры
Португалия Бруну Лаже
История личных встреч
14.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур Бенфика4 : 1Санта-Клара
27.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур Бенфика3 : 0Санта-Клара
21.01.2023 Португалия - Примейра 17-й тур Санта-Клара0 : 3Бенфика
12.02.2022 Португалия - Примейра 22-й тур Бенфика2 : 1Санта-Клара
11.09.2021 Португалия - Примейра 5-й тур Санта-Клара0 : 5Бенфика
26.04.2021 Португалия - Примейра 29-й тур Бенфика2 : 1Санта-Клара
04.01.2021 Португалия - Примейра 12-й тур Санта-Клара1 : 1Бенфика
23.06.2020 Португалия - Примейра 28-й тур Бенфика3 : 4Санта-Клара
09.11.2019 Португалия - Примейра 11-й тур Санта-Клара1 : 2Бенфика
18.05.2019 Португалия - Примейра 34-й тур Бенфика4 : 1Санта-Клара
08.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур 1 : 2Санта-Клара
01.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур Санта-Клара2 : 1
26.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур 1 : 1Санта-Клара
18.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур Санта-Клара2 : 3
05.01.2025 Португалия — Примейра 17-й тур Санта-Клара0 : 0
12.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч 0 : 1Бенфика
08.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур Бенфика3 : 2
02.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур 2 : 3Бенфика
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 0 : 2Бенфика
25.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур 3 : 1Бенфика
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2151
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2147
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2143
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2143
5 Санта-Клара2138
6 Каза Пия2133
7 Витория Гимарайнш2130
8 Эшторил2130
9 Фамаликан2125
10 Риу Аве2125
11 Морейренсе2123
12 Арока2123
13 Жил Висенте2122
14 Насьонал2122
15 Эштрела2220
16
Стыковая зона
АВС2118
17
Зона вылета
Фаренсе2115
18
Зона вылета
Боавишта2212

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close