Санта-Клара - Бенфика 15 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 15-02-2025 20:00
Стадион: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия), вместимость: 13277
15 Февраля 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 22-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - Бенфика, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
Бенфика
Лиссабон
|1
|вр
|Габриэл Батиста
|23
|зщ
|Sidney Alexssander Pena De Lima
|13
|зщ
|Луиш Роша
|2
|зщ
|Диогу Калила
|35
|пз
|Sergio Araujo
|6
|пз
|Адриано
|42
|пз
|Лукас Соарес
|32
|пз
|Матеус Нунес
|10
|пз
|Рикардинью
|70
|нп
|Vinicius
|17
|нп
|Joao Costa
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|4
|зщ
|Антониу Силва
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|3
|зщ
|Альваро Фернандес
|10
|пз
|Оркун Кёкчю
|8
|пз
|Фредрик Эурснес
|18
|пз
|Леандро Баррейро
|61
|пз
|Флорентину Луиш
|27
|нп
|Брума
|21
|нп
|Андреас Шельдеруп
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
Главные тренеры
|Бруну Лаже
История личных встреч
|14.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|4 : 1
|27.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|3 : 0
|21.01.2023
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|0 : 3
|12.02.2022
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|2 : 1
|11.09.2021
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|0 : 5
|26.04.2021
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|2 : 1
|04.01.2021
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|1 : 1
|23.06.2020
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|3 : 4
|09.11.2019
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|1 : 2
|18.05.2019
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|4 : 1
|08.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 2
|01.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 1
|26.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 1
|18.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|2 : 3
|05.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|0 : 0
|12.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 1
|08.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|3 : 2
|02.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 3
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|0 : 2
|25.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|21
|51
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|21
|47
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|21
|43
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|21
|43
|5
|Санта-Клара
|21
|38
|6
|Каза Пия
|21
|33
|7
|Витория Гимарайнш
|21
|30
|8
|Эшторил
|21
|30
|9
|Фамаликан
|21
|25
|10
|Риу Аве
|21
|25
|11
|Морейренсе
|21
|23
|12
|Арока
|21
|23
|13
|Жил Висенте
|21
|22
|14
|Насьонал
|21
|22
|15
|Эштрела
|22
|20
| 16
Стыковая зона
|АВС
|21
|18
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|21
|15
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|22
|12