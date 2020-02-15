Спортинг - Арока 15 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 15-02-2025 22:30
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
15 Февраля 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 22-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Арока, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Арока
Арока
|1
|вр
|Франко Израэль
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|6
|зщ
|Зено Дебаст
|72
|зщ
|Эдуарду Куарежма
|20
|зщ
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|57
|пз
|Жеовани Кенда
|23
|пз
|Дэниел Браганса
|52
|пз
|Жоау Симойнш
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|19
|нп
|Конрад Хардер
|58
|вр
|Нико Мантль
|28
|зщ
|Тиагу Эшгаю
|73
|зщ
|Шику Ламба
|3
|зщ
|Хосе Фонтан
|26
|зщ
|Веверсон
|5
|пз
|Давид Симау
|21
|пз
|Таити Фукуи
|2
|пз
|Морлайе Силла
|19
|нп
|Alfonso Trezza
|22
|нп
|Пабло Госальбес
|39
|нп
|Энрике Араужу
Главные тренеры
|Руй Боржеш
История личных встреч
|13.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|0 : 3
|10.03.2024
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|0 : 3
|08.10.2023
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|2 : 1
|16.04.2023
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|1 : 1
|24.01.2023
|Португалия - Кубок лиги
|1/2 финала
|1 : 2
|29.10.2022
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|1 : 0
|05.03.2022
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|2 : 0
|02.10.2021
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|1 : 2
|02.04.2017
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 2
|30.11.2016
|Португалия - Кубок лиги
|Группа A. 1-й тур
|1 : 0
|11.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 3
|07.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 1
|02.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|3 : 1
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 1
|25.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|2 : 0
|10.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 1
|01.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|1 : 2
|24.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 0
|18.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|2 : 2
|04.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|21
|51
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|21
|47
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|21
|43
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|21
|43
|5
|Санта-Клара
|21
|38
|6
|Каза Пия
|21
|33
|7
|Витория Гимарайнш
|21
|30
|8
|Эшторил
|21
|30
|9
|Фамаликан
|21
|25
|10
|Риу Аве
|21
|25
|11
|Морейренсе
|21
|23
|12
|Арока
|21
|23
|13
|Жил Висенте
|21
|22
|14
|Насьонал
|21
|22
|15
|Эштрела
|22
|20
| 16
Стыковая зона
|АВС
|21
|18
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|21
|15
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|22
|12