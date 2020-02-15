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Спортинг - Арока 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2025 22:30
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
15 Февраля 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 22-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия);
Спортинг
Арока

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Арока, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Арока
Арока
1 Уругвай вр Франко Израэль
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
6 Бельгия зщ Зено Дебаст
72 Португалия зщ Эдуарду Куарежма
20 Уругвай зщ Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
42 Дания пз Мортен Юльманн
57 Португалия пз Жеовани Кенда
23 Португалия пз Дэниел Браганса
52 Португалия пз Жоау Симойнш
17 Португалия нп Франсиску Тринкан
19 Дания нп Конрад Хардер
58 Германия вр Нико Мантль
28 Португалия зщ Тиагу Эшгаю
73 Португалия зщ Шику Ламба
3 Испания зщ Хосе Фонтан
26 Бразилия зщ Веверсон
5 Португалия пз Давид Симау
21 Япония пз Таити Фукуи
2 Гвинея пз Морлайе Силла
19 Уругвай нп Alfonso Trezza
22 Испания нп Пабло Госальбес
39 Португалия нп Энрике Араужу
Главные тренеры
Португалия Руй Боржеш
История личных встреч
13.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур Арока0 : 3Спортинг
10.03.2024 Португалия — Примейра 25-й тур Арока0 : 3Спортинг
08.10.2023 Португалия — Примейра 8-й тур Спортинг2 : 1Арока
16.04.2023 Португалия - Примейра 28-й тур Спортинг1 : 1Арока
24.01.2023 Португалия - Кубок лиги 1/2 финала Арока1 : 2Спортинг
29.10.2022 Португалия - Примейра 11-й тур Арока1 : 0Спортинг
05.03.2022 Португалия - Примейра 25-й тур Спортинг2 : 0Арока
02.10.2021 Португалия - Примейра 8-й тур Арока1 : 2Спортинг
02.04.2017 Португалия - Примейра 27-й тур Арока1 : 2Спортинг
30.11.2016 Португалия - Кубок лиги Группа A. 1-й тур Спортинг1 : 0Арока
11.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Спортинг0 : 3
07.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур 1 : 1Спортинг
02.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур Спортинг3 : 1
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Спортинг1 : 1
25.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур Спортинг2 : 0
10.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур Арока1 : 1
01.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур 1 : 2Арока
24.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур Арока1 : 0
18.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур 2 : 2Арока
04.01.2025 Португалия — Примейра 17-й тур 1 : 3Арока
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2151
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2147
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2143
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2143
5 Санта-Клара2138
6 Каза Пия2133
7 Витория Гимарайнш2130
8 Эшторил2130
9 Фамаликан2125
10 Риу Аве2125
11 Морейренсе2123
12 Арока2123
13 Жил Висенте2122
14 Насьонал2122
15 Эштрела2220
16
Стыковая зона
АВС2118
17
Зона вылета
Фаренсе2115
18
Зона вылета
Боавишта2212

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