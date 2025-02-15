Бешикташ - Трабзонспор 15 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 15-02-2025 18:00
Стадион: Тюпраш (Стамбул, Турция), вместимость: 43500
15 Февраля 2025 года в 19:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 24-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бешикташ - Трабзонспор, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Тюпраш (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бешикташ
Стамбул
Трабзонспор
Трабзон
Главные тренеры
|Джованни ван Бронкхорст
|Уле-Гуннар Сульшер
|Абдулла Авчи
|Шенол Гюнеш
|Шенол Гюнеш
История личных встреч
|15.09.2024
|Турция — Суперлига
|5-й тур
|1 : 1
|04.02.2024
|Турция - Суперлига
|24-й тур
|2 : 0
|17.09.2023
|Турция - Суперлига
|5-й тур
|3 : 0
|16.04.2023
|Турция - Суперлига
|29-й тур
|0 : 0
|16.10.2022
|Турция - Суперлига
|10-й тур
|2 : 2
|03.04.2022
|Турция - Суперлига
|31-й тур
|1 : 1
|06.11.2021
|Турция - Суперлига
|12-й тур
|1 : 2
|31.01.2021
|Турция - Суперлига
|22-й тур
|1 : 2
|13.09.2020
|Турция - Суперлига
|1-й тур
|1 : 3
|22.02.2020
|Турция - Суперлига
|23-й тур
|2 : 2
|08.02.2025
|Турция — Суперлига
|23-й тур
|0 : 2
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 0
|26.01.2025
|Турция — Суперлига
|21-й тур
|1 : 1
|22.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|4 : 1
|18.01.2025
|Турция — Суперлига
|20-й тур
|0 : 0
|10.02.2025
|Турция — Суперлига
|23-й тур
|1 : 0
|01.02.2025
|Турция — Суперлига
|22-й тур
|0 : 0
|20.01.2025
|Турция — Суперлига
|20-й тур
|4 : 0
|12.01.2025
|Турция — Суперлига
|19-й тур
|5 : 0
|04.01.2025
|Турция — Суперлига
|18-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|22
|60
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фенербахче
|22
|54
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Самсунспор
|22
|43
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Эюпспор
|22
|39
|5
|Гёзтепе
|22
|35
|6
|Бешикташ
|21
|35
|7
|Истанбул Башакшехир
|22
|33
|8
|Касымпаша
|22
|31
|9
|Трабзонспор
|21
|29
|10
|Аланьяспор
|22
|28
|11
|Ризеспор
|22
|27
|12
|Антальяспор
|23
|27
|13
|Газиантеп
|21
|26
|14
|Коньяспор
|22
|24
|15
|Сивасспор
|22
|23
| 16
Зона вылета
|Кайсериспор
|21
|20
| 17
Зона вылета
|Бодрум
|22
|17
| 18
Зона вылета
|Хатайспор
|22
|10
| 19
Зона вылета
|Адана Демирспор
|23
|3