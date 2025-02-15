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Бешикташ - Трабзонспор 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2025 18:00
Стадион: Тюпраш (Стамбул, Турция), вместимость: 43500
15 Февраля 2025 года в 19:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 24-й тур
Бешикташ
Трабзонспор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бешикташ - Трабзонспор, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Тюпраш (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бешикташ
Стамбул
Трабзонспор
Трабзон
Главные тренеры
Нидерланды Джованни ван Бронкхорст
Норвегия Уле-Гуннар Сульшер
Турция Абдулла Авчи
Турция Шенол Гюнеш
Турция Шенол Гюнеш
История личных встреч
15.09.2024 Турция — Суперлига 5-й тур Трабзонспор1 : 1Бешикташ
04.02.2024 Турция - Суперлига 24-й тур Бешикташ2 : 0Трабзонспор
17.09.2023 Турция - Суперлига 5-й тур Трабзонспор3 : 0Бешикташ
16.04.2023 Турция - Суперлига 29-й тур Трабзонспор0 : 0Бешикташ
16.10.2022 Турция - Суперлига 10-й тур Бешикташ2 : 2Трабзонспор
03.04.2022 Турция - Суперлига 31-й тур Трабзонспор1 : 1Бешикташ
06.11.2021 Турция - Суперлига 12-й тур Бешикташ1 : 2Трабзонспор
31.01.2021 Турция - Суперлига 22-й тур Бешикташ1 : 2Трабзонспор
13.09.2020 Турция - Суперлига 1-й тур Трабзонспор1 : 3Бешикташ
22.02.2020 Турция - Суперлига 23-й тур Бешикташ2 : 2Трабзонспор
08.02.2025 Турция — Суперлига 23-й тур 0 : 2Бешикташ
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур 1 : 0Бешикташ
26.01.2025 Турция — Суперлига 21-й тур 1 : 1Бешикташ
22.01.2025 Лига Европы Общий этап. 7-й тур Бешикташ4 : 1
18.01.2025 Турция — Суперлига 20-й тур Бешикташ0 : 0
10.02.2025 Турция — Суперлига 23-й тур Трабзонспор1 : 0
01.02.2025 Турция — Суперлига 22-й тур 0 : 0Трабзонспор
20.01.2025 Турция — Суперлига 20-й тур Трабзонспор4 : 0
12.01.2025 Турция — Суперлига 19-й тур Трабзонспор5 : 0
04.01.2025 Турция — Суперлига 18-й тур 2 : 1Трабзонспор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай2260
2
Квалификация Лиги чемпионов
Фенербахче2254
3
Квалификация Лиги Европы
Самсунспор2243
4
Квалификация Лиги конференций
Эюпспор2239
5 Гёзтепе2235
6 Бешикташ2135
7 Истанбул Башакшехир2233
8 Касымпаша2231
9 Трабзонспор2129
10 Аланьяспор2228
11 Ризеспор2227
12 Антальяспор2327
13 Газиантеп2126
14 Коньяспор2224
15 Сивасспор2223
16
Зона вылета
Кайсериспор2120
17
Зона вылета
Бодрум2217
18
Зона вылета
Хатайспор2210
19
Зона вылета
Адана Демирспор233

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