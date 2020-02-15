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Гурник - Радомяк 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2025 18:30
Стадион: имени Эрнеста Поля (Забже, Польша), вместимость: 31871
15 Февраля 2025 года в 19:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 21-й тур
Гурник З
Радомяк

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гурник З - Радомяк, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 21-й тур, оно проводится на стадионе: имени Эрнеста Поля (Забже, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гурник З
Забже
Радомяк
Радом
Главные тренеры
Португалия Бруно Мигел Балтазар
Португалия Жоау Энрикеш
Португалия Жоау Энрикеш
История личных встреч
09.08.2024 Польша — Экстракласса 4-й тур Радомяк1 : 2Гурник З
09.12.2023 Польша - Экстракласса 18-й тур Радомяк1 : 1Гурник З
23.07.2023 Польша - Экстракласса 1-й тур Гурник З0 : 2Радомяк
12.02.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 20-й тур Гурник З0 : 0Радомяк
30.07.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 3-й тур Радомяк0 : 3Гурник З
29.04.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 31-й тур Гурник З0 : 0Радомяк
06.11.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 14-й тур Радомяк1 : 0Гурник З
07.02.2025 Польша — Экстракласса 20-й тур 3 : 0Гурник З
02.02.2025 Польша — Экстракласса 19-й тур Гурник З1 : 1
06.12.2024 Польша — Экстракласса 18-й тур Гурник З2 : 1
01.12.2024 Польша — Экстракласса 17-й тур 2 : 4Гурник З
24.11.2024 Польша — Экстракласса 16-й тур Гурник З1 : 0
08.02.2025 Польша — Экстракласса 20-й тур Радомяк1 : 1
02.02.2025 Польша — Экстракласса 19-й тур 5 : 0Радомяк
14.12.2024 Польша — Экстракласса 3-й тур 1 : 2Радомяк
06.12.2024 Польша — Экстракласса 18-й тур Радомяк1 : 1
02.12.2024 Польша — Экстракласса 17-й тур 1 : 0Радомяк
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Лех П2141
2
Квалификация Лиги конференций
Ракув2140
3
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония2038
4 Краковия2134
5 Погонь2033
6 Легия2033
7 Гурник З2031
8 ГКС Катовице2029
9 Мотор2029
10 Пяст2028
11 Видзев2026
12 Корона2123
13 Сталь2022
14 Заглембе Л2022
15 Радомяк2021
16
Зона вылета
Пуща2019
17
Зона вылета
Лехия2018
18
Зона вылета
Шлёнск2011

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