Легия - Пуща 15 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 15-02-2025 21:15
Стадион: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша), вместимость: 31103
15 Февраля 2025 года в 22:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 21-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Легия - Пуща, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Легия
Варшава
Пуща
Неполомице
История личных встреч
|11.08.2024
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|2 : 2
|18.02.2024
|Польша - Экстракласса
|21-й тур
|1 : 1
|13.08.2023
|Польша - Экстракласса
|4-й тур
|1 : 1
|08.02.2025
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|1 : 0
|02.02.2025
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|1 : 1
|19.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 1
|12.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 2
|08.12.2024
|Польша — Экстракласса
|18-й тур
|0 : 3
|10.02.2025
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|1 : 2
|02.02.2025
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|1 : 1
|08.12.2024
|Польша — Экстракласса
|18-й тур
|1 : 1
|30.11.2024
|Польша — Экстракласса
|17-й тур
|0 : 1
|25.11.2024
|Польша — Экстракласса
|16-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Лех П
|21
|41
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ракув
|21
|40
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|20
|38
|4
|Краковия
|21
|34
|5
|Погонь
|20
|33
|6
|Легия
|20
|33
|7
|Гурник З
|20
|31
|8
|ГКС Катовице
|20
|29
|9
|Мотор
|20
|29
|10
|Пяст
|20
|28
|11
|Видзев
|20
|26
|12
|Корона
|21
|23
|13
|Сталь
|20
|22
|14
|Заглембе Л
|20
|22
|15
|Радомяк
|20
|21
| 16
Зона вылета
|Пуща
|20
|19
| 17
Зона вылета
|Лехия
|20
|18
| 18
Зона вылета
|Шлёнск
|20
|11