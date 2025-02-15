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Легия - Пуща 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2025 21:15
Стадион: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша), вместимость: 31103
15 Февраля 2025 года в 22:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 21-й тур
Легия
Пуща

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Легия - Пуща, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Легия
Варшава
Пуща
Неполомице
История личных встреч
11.08.2024 Польша — Экстракласса 4-й тур Пуща2 : 2Легия
18.02.2024 Польша - Экстракласса 21-й тур Легия1 : 1Пуща
13.08.2023 Польша - Экстракласса 4-й тур Пуща1 : 1Легия
08.02.2025 Польша — Экстракласса 20-й тур 1 : 0Легия
02.02.2025 Польша — Экстракласса 19-й тур Легия1 : 1
19.12.2024 Лига конференций Общий этап. 6-й тур 3 : 1Легия
12.12.2024 Лига конференций Общий этап. 5-й тур Легия1 : 2
08.12.2024 Польша — Экстракласса 18-й тур 0 : 3Легия
10.02.2025 Польша — Экстракласса 20-й тур Пуща1 : 2
02.02.2025 Польша — Экстракласса 19-й тур 1 : 1Пуща
08.12.2024 Польша — Экстракласса 18-й тур Пуща1 : 1
30.11.2024 Польша — Экстракласса 17-й тур 0 : 1Пуща
25.11.2024 Польша — Экстракласса 16-й тур Пуща2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Лех П2141
2
Квалификация Лиги конференций
Ракув2140
3
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония2038
4 Краковия2134
5 Погонь2033
6 Легия2033
7 Гурник З2031
8 ГКС Катовице2029
9 Мотор2029
10 Пяст2028
11 Видзев2026
12 Корона2123
13 Сталь2022
14 Заглембе Л2022
15 Радомяк2021
16
Зона вылета
Пуща2019
17
Зона вылета
Лехия2018
18
Зона вылета
Шлёнск2011

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