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Ливерпуль - Вулверхэмптон 16 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 16-02-2025 16:00
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
16 Февраля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 25-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Ливерпуль
Вулверхэмптон

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Вулверхэмптон, которое состоится 16 Февраля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1 Бразилия вр Алисон Бекер
66 Англия зщ Трент Александер-Арнольд
5 Франция зщ Ибраима Конате
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
26 Шотландия зщ Эндрю Робертсон
38 Нидерланды пз Райан Гравенберх
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
11 Египет нп Мохамед Салах
7 Колумбия нп Луис Диас
9 Уругвай нп Дарвин Нуньес
1 Португалия вр Жозе Са
2 Ирландия зщ Мэтт Доэрти
24 Португалия зщ Тоти
12 Кот-д'Ивуар зщ Эммануэль Агбаду
22 Португалия зщ Нелсон Семеду
3 Алжир зщ Райан Аит-Нури
7 Бразилия пз Андре Триндаде
8 Бразилия пз Жоао Гомес
21 Испания нп Пабло Сарабия
10 Бразилия нп Матеус Кунья
29 Португалия нп Гонсалу Гедеш
Главные тренеры
Нидерланды Арне Слот
Англия Гари О'Нил
Португалия Витор Перейра
Португалия Витор Перейра
История личных встреч
28.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур Вулверхэмптон1 : 2Ливерпуль
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур Ливерпуль2 : 0Вулверхэмптон
16.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур Вулверхэмптон1 : 3Ливерпуль
01.03.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Ливерпуль2 : 0Вулверхэмптон
04.02.2023 Англия - Премьер-лига 22-й тур Вулверхэмптон3 : 0Ливерпуль
17.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала. Переигровка Вулверхэмптон0 : 1Ливерпуль
07.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала Ливерпуль2 : 2Вулверхэмптон
22.05.2022 Англия - Премьер-лига 38-й тур Ливерпуль3 : 1Вулверхэмптон
04.12.2021 Англия - Премьер-лига 15-й тур Вулверхэмптон0 : 1Ливерпуль
15.03.2021 Англия - Премьер-лига 28-й тур Вулверхэмптон0 : 1Ливерпуль
12.02.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур 2 : 2Ливерпуль
09.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала 1 : 0Ливерпуль
06.02.2025 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 2-й матч Ливерпуль4 : 0
01.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур 0 : 2Ливерпуль
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 3 : 2Ливерпуль
09.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала 0 : 2Вулверхэмптон
01.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур Вулверхэмптон2 : 0
25.01.2025 Англия — Премьер-лига 23-й тур Вулверхэмптон0 : 1
20.01.2025 Англия — Премьер-лига 22-й тур 3 : 1Вулверхэмптон
15.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур 3 : 0Вулверхэмптон
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2457
2
Лига чемпионов
Арсенал2553
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2547
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити2544
5
Лига Европы
Борнмут2543
6 Челси2543
7 Ньюкасл Юнайтед2541
8 Фулхэм2539
9 Астон Вилла2538
10 Брайтон энд Хоув Альбион2537
11 Брентфорд2534
12 Кристал Пэлас2530
13 Эвертон2530
14 Манчестер Юнайтед2429
15 Тоттенхэм Хотспур2427
16 Вест Хэм Юнайтед2527
17 Вулверхэмптон2419
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2517
19
Зона вылета
Лестер Сити2517
20
Зона вылета
Саутгемптон259

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