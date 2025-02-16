Ливерпуль - Вулверхэмптон 16 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 16-02-2025 16:00
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
16 Февраля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 25-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Вулверхэмптон, которое состоится 16 Февраля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
|1
|вр
|Алисон Бекер
|66
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|11
|нп
|Мохамед Салах
|7
|нп
|Луис Диас
|9
|нп
|Дарвин Нуньес
|1
|вр
|Жозе Са
|2
|зщ
|Мэтт Доэрти
|24
|зщ
|Тоти
|12
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|22
|зщ
|Нелсон Семеду
|3
|зщ
|Райан Аит-Нури
|7
|пз
|Андре Триндаде
|8
|пз
|Жоао Гомес
|21
|нп
|Пабло Сарабия
|10
|нп
|Матеус Кунья
|29
|нп
|Гонсалу Гедеш
Главные тренеры
|Арне Слот
|Гари О'Нил
|Витор Перейра
|Витор Перейра
История личных встреч
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 2
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 0
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|01.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|04.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 0
|17.01.2023
|Кубок Англии
|1/32 финала. Переигровка
|0 : 1
|07.01.2023
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 2
|22.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|3 : 1
|04.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 1
|15.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
|12.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 2
|09.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 0
|06.02.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|4 : 0
|01.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 2
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 2
|09.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 2
|01.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 0
|25.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 1
|20.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 1
|15.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|24
|57
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|25
|53
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|25
|47
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|25
|44
| 5
Лига Европы
|Борнмут
|25
|43
|6
|Челси
|25
|43
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|41
|8
|Фулхэм
|25
|39
|9
|Астон Вилла
|25
|38
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|25
|37
|11
|Брентфорд
|25
|34
|12
|Кристал Пэлас
|25
|30
|13
|Эвертон
|25
|30
|14
|Манчестер Юнайтед
|24
|29
|15
|Тоттенхэм Хотспур
|24
|27
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|27
|17
|Вулверхэмптон
|24
|19
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|25
|17
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|25
|17
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|25
|9