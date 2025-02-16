Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 16 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 16-02-2025 18:30
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
16 Февраля 2025 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 25-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Юнайтед, которое состоится 16 Февраля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Манчестер Юнайтед
Манчестер
|1
|вр
|Гульельмо Викарио
|23
|зщ
|Педро Порро
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|24
|зщ
|Джед Спенс
|14
|пз
|Арчи Грей
|8
|пз
|Ив Биссума
|30
|пз
|Родриго Бентанкур
|15
|пз
|Лукас Бергвалль
|11
|пз
|Матис Тель
|21
|нп
|Деян Кулушевски
|7
|нп
|Сон Хын Мин
|24
|вр
|Андре Онана
|15
|зщ
|Лени Йоро
|5
|зщ
|Гарри Магуайр
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|20
|зщ
|Диогу Дало
|13
|пз
|Патрик Доргу
|25
|пз
|Мануэль Угарте
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|17
|пз
|Алехандро Гарначо
|16
|нп
|Амад Диалло
|11
|нп
|Джошуа Зиркзее
Главные тренеры
|Ангелос Постекоглу
|Рубен Аморим
История личных встреч
|19.12.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|4 : 3
|29.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 3
|14.01.2024
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 2
|19.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
|27.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 2
|19.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 0
|12.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 2
|30.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 3
|11.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 3
|04.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 6
|09.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 1
|06.02.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|4 : 0
|02.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 2
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 0
|26.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 2
|07.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 1
|02.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 2
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|0 : 2
|26.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 1
|23.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура АПЛ: «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|24
|57
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|25
|53
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|25
|47
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|25
|44
| 5
Лига Европы
|Борнмут
|25
|43
|6
|Челси
|25
|43
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|41
|8
|Фулхэм
|25
|39
|9
|Астон Вилла
|25
|38
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|25
|37
|11
|Брентфорд
|25
|34
|12
|Кристал Пэлас
|25
|30
|13
|Эвертон
|25
|30
|14
|Манчестер Юнайтед
|24
|29
|15
|Тоттенхэм Хотспур
|24
|27
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|27
|17
|Вулверхэмптон
|24
|19
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|25
|17
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|25
|17
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|25
|9