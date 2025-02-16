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Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 16 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 16-02-2025 18:30
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
16 Февраля 2025 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 25-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Юнайтед, которое состоится 16 Февраля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1 Италия вр Гульельмо Викарио
23 Испания зщ Педро Порро
4 Австрия зщ Кевин Дансо
24 Англия зщ Джед Спенс
14 Англия пз Арчи Грей
8 Мали пз Ив Биссума
30 Уругвай пз Родриго Бентанкур
15 Швеция пз Лукас Бергвалль
11 Франция пз Матис Тель
21 Швеция нп Деян Кулушевски
7 Южная Корея нп Сон Хын Мин
24 Камерун вр Андре Онана
15 Франция зщ Лени Йоро
5 Англия зщ Гарри Магуайр
3 Марокко зщ Нуссайр Мазрауи
20 Португалия зщ Диогу Дало
13 Дания пз Патрик Доргу
25 Уругвай пз Мануэль Угарте
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
17 Аргентина пз Алехандро Гарначо
16 Кот-д'Ивуар нп Амад Диалло
11 Нидерланды нп Джошуа Зиркзее
Главные тренеры
Австралия Ангелос Постекоглу
Португалия Рубен Аморим
История личных встреч
19.12.2024 Англия — Кубок лиги 1/4 финала Тоттенхэм Хотспур4 : 3Манчестер Юнайтед
29.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур Манчестер Юнайтед0 : 3Тоттенхэм Хотспур
14.01.2024 Англия - Премьер-лига 21-й тур Манчестер Юнайтед2 : 2Тоттенхэм Хотспур
19.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 0Манчестер Юнайтед
27.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 2Манчестер Юнайтед
19.10.2022 Англия - Премьер-лига 12-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0Тоттенхэм Хотспур
12.03.2022 Англия - Премьер-лига 29-й тур Манчестер Юнайтед3 : 2Тоттенхэм Хотспур
30.10.2021 Англия - Премьер-лига 10-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 3Манчестер Юнайтед
11.04.2021 Англия - Премьер-лига 31-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 3Манчестер Юнайтед
04.10.2020 Англия - Премьер-лига 4-й тур Манчестер Юнайтед1 : 6Тоттенхэм Хотспур
09.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала 2 : 1Тоттенхэм Хотспур
06.02.2025 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 2-й матч 4 : 0Тоттенхэм Хотспур
02.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур 0 : 2Тоттенхэм Хотспур
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 0
26.01.2025 Англия — Премьер-лига 23-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2
07.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала Манчестер Юнайтед2 : 1
02.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур Манчестер Юнайтед0 : 2
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур 0 : 2Манчестер Юнайтед
26.01.2025 Англия — Премьер-лига 23-й тур 0 : 1Манчестер Юнайтед
23.01.2025 Лига Европы Общий этап. 7-й тур Манчестер Юнайтед2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура АПЛ: «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2457
2
Лига чемпионов
Арсенал2553
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2547
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити2544
5
Лига Европы
Борнмут2543
6 Челси2543
7 Ньюкасл Юнайтед2541
8 Фулхэм2539
9 Астон Вилла2538
10 Брайтон энд Хоув Альбион2537
11 Брентфорд2534
12 Кристал Пэлас2530
13 Эвертон2530
14 Манчестер Юнайтед2429
15 Тоттенхэм Хотспур2427
16 Вест Хэм Юнайтед2527
17 Вулверхэмптон2419
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2517
19
Зона вылета
Лестер Сити2517
20
Зона вылета
Саутгемптон259

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