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Эспаньол - Атлетик Б 16 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 16-02-2025 15:00
Стадион: Стейдж Фронт (Барселона, Испания), вместимость: 40423
16 Февраля 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 24-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
Эспаньол
Атлетик Б

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Атлетик Б, которое состоится 16 Февраля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эспаньол
Барселона
Атлетик Б
Бильбао
1 Испания вр Жоан Гарсия
23 Марокко зщ Омар Эль-Хилали
4 Албания зщ Мараш Кумбула
6 Уругвай зщ Леандро Кабрера
14 Испания зщ Бриан Оливан
19 Испания пз Урко Гонсалес
20 Чехия пз Алекс Крал
8 Испания пз Эду Эспосито
31 Испания пз Антониу Рока
7 Испания нп Хавьер Пуадо
2 Испания нп Роберто Фернандес
1 Испания вр Унай Симон
18 Испания зщ Оскар де Маркос
3 Испания зщ Дани Вивиан
5 Испания зщ Ерай Альварес
32 Испания зщ Адама Бойро
23 Испания пз Микель Хаурехисар
24 Испания пз Беньят Прадос
8 Испания пз Ойан Сансет
9 Гана нп Иньяки Уильямс
10 Испания нп Нико Уильямс
7 Испания нп Алекс Беренгер
Главные тренеры
Испания Маноло Гонсалес
Испания Эрнесто Вальверде
История личных встреч
19.10.2024 Испания — Примера 10-й тур Атлетик Б4 : 1Эспаньол
08.04.2023 Испания - Примера 28-й тур Эспаньол1 : 2Атлетик Б
18.01.2023 Кубок Испании 1/8 финала Атлетик Б1 : 0Эспаньол
04.09.2022 Испания - Примера 4-й тур Атлетик Б0 : 1Эспаньол
07.02.2022 Испания - Примера 23-й тур Атлетик Б2 : 1Эспаньол
26.10.2021 Испания - Примера 11-й тур Эспаньол1 : 1Атлетик Б
25.01.2020 Испания - Примера 21-й тур Эспаньол1 : 1Атлетик Б
30.10.2019 Испания - Примера 11-й тур Атлетик Б3 : 0Эспаньол
08.03.2019 Испания - Примера 27-й тур Атлетик Б1 : 1Эспаньол
05.11.2018 Испания - Примера 11-й тур Эспаньол1 : 0Атлетик Б
09.02.2025 Испания — Примера 23-й тур 2 : 1Эспаньол
01.02.2025 Испания — Примера 22-й тур Эспаньол1 : 0
25.01.2025 Испания — Примера 21-й тур 1 : 1Эспаньол
17.01.2025 Испания — Примера 20-й тур Эспаньол2 : 1
11.01.2025 Испания — Примера 19-й тур Эспаньол1 : 1
08.02.2025 Испания — Примера 23-й тур Атлетик Б3 : 0
02.02.2025 Испания — Примера 22-й тур 2 : 2Атлетик Б
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур Атлетик Б3 : 1
26.01.2025 Испания — Примера 21-й тур Атлетик Б0 : 0
22.01.2025 Лига Европы Общий этап. 7-й тур 4 : 1Атлетик Б
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2451
2
Лига чемпионов
Атлетико М2450
3
Лига чемпионов
Барселона2348
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2344
5
Лига Европы
Вильярреал2340
6
Квалификация Лиги конференций
Райо Вальекано2335
7 Осасуна2432
8 Мальорка2331
9 Реал Сосьедад2331
10 Жирона2431
11 Хетафе2430
12 Сельта2429
13 Бетис2329
14 Севилья2328
15 Леганес2424
16 Лас-Пальмас2323
17 Эспаньол2323
18
Зона вылета
Алавес2422
19
Зона вылета
Валенсия2322
20
Зона вылета
Вальядолид2315

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