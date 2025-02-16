Эспаньол - Атлетик Б 16 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 16-02-2025 15:00
Стадион: Стейдж Фронт (Барселона, Испания), вместимость: 40423
16 Февраля 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 24-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Атлетик Б, которое состоится 16 Февраля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эспаньол
Барселона
Атлетик Б
Бильбао
|1
|вр
|Жоан Гарсия
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|4
|зщ
|Мараш Кумбула
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|14
|зщ
|Бриан Оливан
|19
|пз
|Урко Гонсалес
|20
|пз
|Алекс Крал
|8
|пз
|Эду Эспосито
|31
|пз
|Антониу Рока
|7
|нп
|Хавьер Пуадо
|2
|нп
|Роберто Фернандес
|1
|вр
|Унай Симон
|18
|зщ
|Оскар де Маркос
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|5
|зщ
|Ерай Альварес
|32
|зщ
|Адама Бойро
|23
|пз
|Микель Хаурехисар
|24
|пз
|Беньят Прадос
|8
|пз
|Ойан Сансет
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|10
|нп
|Нико Уильямс
|7
|нп
|Алекс Беренгер
Главные тренеры
|Маноло Гонсалес
|Эрнесто Вальверде
История личных встреч
|19.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|4 : 1
|08.04.2023
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 2
|18.01.2023
|Кубок Испании
|1/8 финала
|1 : 0
|04.09.2022
|Испания - Примера
|4-й тур
|0 : 1
|07.02.2022
|Испания - Примера
|23-й тур
|2 : 1
|26.10.2021
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 1
|25.01.2020
|Испания - Примера
|21-й тур
|1 : 1
|30.10.2019
|Испания - Примера
|11-й тур
|3 : 0
|08.03.2019
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 1
|05.11.2018
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 0
|09.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|2 : 1
|01.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|1 : 0
|25.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|1 : 1
|17.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|2 : 1
|11.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 1
|08.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|3 : 0
|02.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 2
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 1
|26.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|0 : 0
|22.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|24
|51
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|24
|50
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|23
|48
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|23
|44
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|23
|40
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Райо Вальекано
|23
|35
|7
|Осасуна
|24
|32
|8
|Мальорка
|23
|31
|9
|Реал Сосьедад
|23
|31
|10
|Жирона
|24
|31
|11
|Хетафе
|24
|30
|12
|Сельта
|24
|29
|13
|Бетис
|23
|29
|14
|Севилья
|23
|28
|15
|Леганес
|24
|24
|16
|Лас-Пальмас
|23
|23
|17
|Эспаньол
|23
|23
| 18
Зона вылета
|Алавес
|24
|22
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|23
|22
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|23
|15