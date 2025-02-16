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Бетис - Реал Сосьедад 16 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 16-02-2025 22:00
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 60721
16 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 24-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Бетис
Реал Сосьедад

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Реал Сосьедад, которое состоится 16 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
13 Испания вр Адриан
23 Сенегал зщ Юссуф Сабали
3 Испания зщ Диего Льоренте
6 Бразилия зщ Натан
12 Швейцария зщ Рикардо Родригес
16 Испания пз Серхи Альтмира
4 США пз Джонни Кардозо
7 Бразилия пз Антони
22 Испания пз Иско
36 Испания нп Хесус Родригес
11 ДР Конго нп Седрик Бакамбу
1 Испания вр Алекс Ремиро
19 Венесуэла зщ Хон Арамбуру
6 Испания зщ Ариц Элустондо
21 Марокко зщ Найеф Агер
12 Испания зщ Хавьер Лопес
17 Испания зщ Серхио Гомес
4 Испания пз Мартин Субименди
28 Испания пз Пабло Марин
24 Хорватия пз Лука Сучич
14 Япония нп Такефуса Кубо
10 Испания нп Микель Оярсабаль
Главные тренеры
Чили Мануэль Пеллегрини
Испания Иманол Альгуасиль
История личных встреч
01.12.2024 Испания — Примера 15-й тур Реал Сосьедад2 : 0Бетис
19.05.2024 Испания - Примера 37-й тур Бетис0 : 2Реал Сосьедад
17.12.2023 Испания - Примера 17-й тур Реал Сосьедад0 : 0Бетис
25.04.2023 Испания - Примера 31-й тур Бетис0 : 0Реал Сосьедад
30.10.2022 Испания - Примера 12-й тур Реал Сосьедад0 : 2Бетис
15.04.2022 Испания - Примера 32-й тур Реал Сосьедад0 : 0Бетис
03.02.2022 Кубок Испании 1/4 финала Реал Сосьедад0 : 4Бетис
12.12.2021 Испания - Примера 17-й тур Бетис4 : 0Реал Сосьедад
26.01.2021 Кубок Испании 1/8 финала Бетис3 : 1 ДВРеал Сосьедад
23.01.2021 Испания - Примера 20-й тур Реал Сосьедад2 : 2Бетис
13.02.2025 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч 0 : 3Бетис
08.02.2025 Испания — Примера 23-й тур 3 : 2Бетис
02.02.2025 Испания — Примера 22-й тур Бетис2 : 2
25.01.2025 Испания — Примера 21-й тур 0 : 1Бетис
18.01.2025 Испания — Примера 20-й тур Бетис1 : 3
13.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч 1 : 2Реал Сосьедад
09.02.2025 Испания — Примера 23-й тур Реал Сосьедад2 : 1
06.02.2025 Кубок Испании 1/4 финала Реал Сосьедад2 : 0
02.02.2025 Испания — Примера 22-й тур 2 : 1Реал Сосьедад
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур Реал Сосьедад2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2451
2
Лига чемпионов
Атлетико М2450
3
Лига чемпионов
Барселона2348
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2344
5
Лига Европы
Вильярреал2340
6
Квалификация Лиги конференций
Райо Вальекано2335
7 Осасуна2432
8 Мальорка2331
9 Реал Сосьедад2331
10 Жирона2431
11 Хетафе2430
12 Сельта2429
13 Бетис2329
14 Севилья2328
15 Леганес2424
16 Лас-Пальмас2323
17 Эспаньол2323
18
Зона вылета
Алавес2422
19
Зона вылета
Валенсия2322
20
Зона вылета
Вальядолид2315

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