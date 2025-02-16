Бетис - Реал Сосьедад 16 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 16-02-2025 22:00
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 60721
16 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 24-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Реал Сосьедад, которое состоится 16 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
|13
|вр
|Адриан
|23
|зщ
|Юссуф Сабали
|3
|зщ
|Диего Льоренте
|6
|зщ
|Натан
|12
|зщ
|Рикардо Родригес
|16
|пз
|Серхи Альтмира
|4
|пз
|Джонни Кардозо
|7
|пз
|Антони
|22
|пз
|Иско
|36
|нп
|Хесус Родригес
|11
|нп
|Седрик Бакамбу
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|19
|зщ
|Хон Арамбуру
|6
|зщ
|Ариц Элустондо
|21
|зщ
|Найеф Агер
|12
|зщ
|Хавьер Лопес
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|4
|пз
|Мартин Субименди
|28
|пз
|Пабло Марин
|24
|пз
|Лука Сучич
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Иманол Альгуасиль
История личных встреч
|01.12.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|2 : 0
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|0 : 2
|17.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|0 : 0
|25.04.2023
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 0
|30.10.2022
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 2
|15.04.2022
|Испания - Примера
|32-й тур
|0 : 0
|03.02.2022
|Кубок Испании
|1/4 финала
|0 : 4
|12.12.2021
|Испания - Примера
|17-й тур
|4 : 0
|26.01.2021
|Кубок Испании
|1/8 финала
|3 : 1 ДВ
|23.01.2021
|Испания - Примера
|20-й тур
|2 : 2
|13.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 3
|08.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|3 : 2
|02.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 2
|25.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|0 : 1
|18.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 3
|13.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 2
|09.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|2 : 1
|06.02.2025
|Кубок Испании
|1/4 финала
|2 : 0
|02.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 1
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|24
|51
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|24
|50
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|23
|48
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|23
|44
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|23
|40
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Райо Вальекано
|23
|35
|7
|Осасуна
|24
|32
|8
|Мальорка
|23
|31
|9
|Реал Сосьедад
|23
|31
|10
|Жирона
|24
|31
|11
|Хетафе
|24
|30
|12
|Сельта
|24
|29
|13
|Бетис
|23
|29
|14
|Севилья
|23
|28
|15
|Леганес
|24
|24
|16
|Лас-Пальмас
|23
|23
|17
|Эспаньол
|23
|23
| 18
Зона вылета
|Алавес
|24
|22
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|23
|22
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|23
|15