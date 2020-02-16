04:51 ()
Свернуть список

Ланс - Страсбург 16 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 16-02-2025 18:15
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
16 Февраля 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 22-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
Ланс
Страсбург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Страсбург, которое состоится 16 Февраля 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ланс
Ланс
Страсбург
Страсбург
16 Буркина-Фасо вр Эрве Коффи
2 Франция зщ Рубен Агилар
24 Франция зщ Жонатан Гради
20 Франция зщ Маланг Сарр
27 Сьерра-Леоне зщ Джума Ба
3 Колумбия зщ Дейвер Мачадо
28 Франция пз Адриен Томассон
23 Франция пз Нейл Эль-Айнауи
18 Франция пз Анди Диуф
19 Франция пз Годюэн Куалипу
8 Ангола нп Мбала Н'Зола
1 Сербия вр Джордже Петрович
23 Франция зщ Мамаду Сарр
2 Ирландия зщ Эндрю Омобамиделе
5 Кот-д'Ивуар зщ Лубаде Силла
22 Франция зщ Гела Дуэ
19 Франция пз Хабиб Диарра
8 Бразилия пз Андрей Сантос
6 Франция пз Феликс Лемарешаль
15 Швеция пз Себастьян Нанаси
7 Португалия нп Диегу Морейра
10 Нидерланды нп Эмануэль Эмега
Главные тренеры
Бельгия Уильям Стилл
Бельгия Эдвард Стилл
Англия Лиам Росеньор
История личных встреч
06.10.2024 Франция — Лига 1 7-й тур Страсбург2 : 2Ланс
10.02.2024 Франция - Лига 1 21-й тур Ланс3 : 1Страсбург
29.09.2023 Франция - Лига 1 7-й тур Страсбург0 : 1Ланс
07.04.2023 Франция - Лига 1 30-й тур Ланс2 : 1Страсбург
11.01.2023 Франция - Лига 1 18-й тур Страсбург2 : 2Ланс
03.04.2022 Франция - Лига 1 30-й тур Страсбург1 : 0Ланс
22.09.2021 Франция - Лига 1 7-й тур Ланс0 : 1Страсбург
21.03.2021 Франция - Лига 1 30-й тур Страсбург1 : 2Ланс
09.01.2021 Франция - Лига 1 19-й тур Ланс0 : 1Страсбург
08.05.2017 Франция - Лига 2 36-й тур Ланс1 : 1Страсбург
08.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур 2 : 0Ланс
31.01.2025 Франция — Лига 1 20-й тур 0 : 2Ланс
26.01.2025 Франция — Лига 1 19-й тур Ланс1 : 0
18.01.2025 Франция — Лига 1 18-й тур Ланс1 : 2
12.01.2025 Франция — Лига 1 17-й тур 1 : 2Ланс
09.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур Страсбург2 : 0
05.02.2025 Кубок Франции 1/8 финала Страсбург1 : 3
02.02.2025 Франция — Лига 1 20-й тур 1 : 0Страсбург
25.01.2025 Франция — Лига 1 19-й тур Страсбург2 : 1
19.01.2025 Франция — Лига 1 18-й тур 1 : 1Страсбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2153
2
Лига чемпионов
Марсель2246
3
Лига чемпионов
Монако2240
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ницца2137
5
Лига Европы
Лилль2135
6
Квалификация Лиги конференций
Лион2133
7 Ланс2133
8 Брест2232
9 Страсбург2130
10 Тулуза2127
11 Осер2225
12 Ренн2123
13 Анже2123
14 Реймс2122
15 Нант2221
16
Стыковая зона
Сент-Этьен2218
17
Зона вылета
Гавр2117
18
Зона вылета
Монпелье2115

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close