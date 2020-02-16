Ланс - Страсбург 16 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 16-02-2025 18:15
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
16 Февраля 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 22-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Страсбург, которое состоится 16 Февраля 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ланс
Ланс
Страсбург
Страсбург
|16
|вр
|Эрве Коффи
|2
|зщ
|Рубен Агилар
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|20
|зщ
|Маланг Сарр
|27
|зщ
|Джума Ба
|3
|зщ
|Дейвер Мачадо
|28
|пз
|Адриен Томассон
|23
|пз
|Нейл Эль-Айнауи
|18
|пз
|Анди Диуф
|19
|пз
|Годюэн Куалипу
|8
|нп
|Мбала Н'Зола
|1
|вр
|Джордже Петрович
|23
|зщ
|Мамаду Сарр
|2
|зщ
|Эндрю Омобамиделе
|5
|зщ
|Лубаде Силла
|22
|зщ
|Гела Дуэ
|19
|пз
|Хабиб Диарра
|8
|пз
|Андрей Сантос
|6
|пз
|Феликс Лемарешаль
|15
|пз
|Себастьян Нанаси
|7
|нп
|Диегу Морейра
|10
|нп
|Эмануэль Эмега
Главные тренеры
|Уильям Стилл
|Эдвард Стилл
|Лиам Росеньор
История личных встреч
|06.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 2
|10.02.2024
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|3 : 1
|29.09.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 1
|07.04.2023
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|2 : 1
|11.01.2023
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|2 : 2
|03.04.2022
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 0
|22.09.2021
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 1
|21.03.2021
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 2
|09.01.2021
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|0 : 1
|08.05.2017
|Франция - Лига 2
|36-й тур
|1 : 1
|08.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|2 : 0
|31.01.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|0 : 2
|26.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|1 : 0
|18.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 2
|12.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|1 : 2
|09.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|2 : 0
|05.02.2025
|Кубок Франции
|1/8 финала
|1 : 3
|02.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 0
|25.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|2 : 1
|19.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|21
|53
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|22
|46
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|22
|40
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ницца
|21
|37
| 5
Лига Европы
|Лилль
|21
|35
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|21
|33
|7
|Ланс
|21
|33
|8
|Брест
|22
|32
|9
|Страсбург
|21
|30
|10
|Тулуза
|21
|27
|11
|Осер
|22
|25
|12
|Ренн
|21
|23
|13
|Анже
|21
|23
|14
|Реймс
|21
|22
|15
|Нант
|22
|21
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|22
|18
| 17
Зона вылета
|Гавр
|21
|17
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|21
|15