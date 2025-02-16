04:52 ()
Свернуть список

Вердер - Хоффенхайм 16 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 16-02-2025 16:30
Стадион: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42358
16 Февраля 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 22-й тур
Главный судья: Франк Вилленборг (Оснабрюк, Германия);
Вердер
Хоффенхайм

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Хоффенхайм, которое состоится 16 Февраля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вердер
Бремен
Хоффенхайм
Зинсхайм
1 Германия вр Михаэль Цеттерер
13 Сербия зщ Милош Велькович
4 Германия зщ Никлас Штарк
3 Германия зщ Антони Юнг
8 Германия зщ Митчелл-Элия Вайзер
29 Буркина-Фасо зщ Исса Каборе
10 Германия пз Леонардо Биттенкорт
14 Бельгия пз Сенне Линен
20 Австрия пз Романо Шмид
7 Германия нп Марвин Дукш
9 Португалия нп Андре Силва
37 Германия вр Лука Филипп
3 Чехия зщ Павел Кадержабек
35 Бразилия зщ Артур Шавес
4 Норвегия зщ Лео Эстигор
19 Чехия зщ Давид Юрасек
8 Германия пз Деннис Гайгер
20 Германия пз Финн Оле Беккер
7 Германия пз Том Бишоф
27 Хорватия пз Андрей Крамарич
53 Турция нп Эренджан Ярдымджи
14 Нигерия нп Гифт Орбан
Главные тренеры
Германия Оле Вернер
Австрия Кристиан Ильцер
История личных встреч
29.09.2024 Германия — Бундеслига 5-й тур Хоффенхайм3 : 4Вердер
03.03.2024 Германия - Бундеслига 24-й тур Хоффенхайм2 : 1Вердер
07.10.2023 Германия - Бундеслига 7-й тур Вердер2 : 3Хоффенхайм
02.04.2023 Германия - Бундеслига 26-й тур Вердер1 : 2Хоффенхайм
07.10.2022 Германия - Бундеслига 9-й тур Хоффенхайм1 : 2Вердер
21.02.2021 Германия - Бундеслига 22-й тур Хоффенхайм4 : 0Вердер
25.10.2020 Германия - Бундеслига 5-й тур Вердер1 : 1Хоффенхайм
26.01.2020 Германия - Бундеслига 19-й тур Вердер0 : 3Хоффенхайм
24.08.2019 Германия - Бундеслига 2-й тур Хоффенхайм3 : 2Вердер
11.05.2019 Германия - Бундеслига 33-й тур Хоффенхайм0 : 1Вердер
07.02.2025 Германия — Бундеслига 21-й тур 3 : 0Вердер
31.01.2025 Германия — Бундеслига 20-й тур Вердер1 : 0
25.01.2025 Германия — Бундеслига 19-й тур 2 : 2Вердер
19.01.2025 Германия — Бундеслига 18-й тур Вердер0 : 2
15.01.2025 Германия — Бундеслига 17-й тур Вердер3 : 3
08.02.2025 Германия — Бундеслига 21-й тур Хоффенхайм0 : 4
02.02.2025 Германия — Бундеслига 20-й тур 3 : 1Хоффенхайм
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур 3 : 4Хоффенхайм
26.01.2025 Германия — Бундеслига 19-й тур Хоффенхайм2 : 2
23.01.2025 Лига Европы Общий этап. 7-й тур Хоффенхайм2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2255
2
Лига чемпионов
Байер2247
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2139
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2237
5
Лига Европы
Фрайбург2236
6
Квалификация Лиги конференций
Штутгарт2235
7 Боруссия М2234
8 Вольфсбург2233
9 Майнц2132
10 Вердер2130
11 Боруссия Д2229
12 Аугсбург2228
13 Унион2224
14 Санкт-Паули2221
15 Хоффенхайм2118
16
Стыковая зона
Хайденхайм2114
17
Зона вылета
Бохум2214
18
Зона вылета
Хольштайн2113

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close