Вердер - Хоффенхайм 16 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 16-02-2025 16:30
Стадион: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42358
16 Февраля 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 22-й тур
Главный судья: Франк Вилленборг (Оснабрюк, Германия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Хоффенхайм, которое состоится 16 Февраля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вердер
Бремен
Хоффенхайм
Зинсхайм
|1
|вр
|Михаэль Цеттерер
|13
|зщ
|Милош Велькович
|4
|зщ
|Никлас Штарк
|3
|зщ
|Антони Юнг
|8
|зщ
|Митчелл-Элия Вайзер
|29
|зщ
|Исса Каборе
|10
|пз
|Леонардо Биттенкорт
|14
|пз
|Сенне Линен
|20
|пз
|Романо Шмид
|7
|нп
|Марвин Дукш
|9
|нп
|Андре Силва
|37
|вр
|Лука Филипп
|3
|зщ
|Павел Кадержабек
|35
|зщ
|Артур Шавес
|4
|зщ
|Лео Эстигор
|19
|зщ
|Давид Юрасек
|8
|пз
|Деннис Гайгер
|20
|пз
|Финн Оле Беккер
|7
|пз
|Том Бишоф
|27
|пз
|Андрей Крамарич
|53
|нп
|Эренджан Ярдымджи
|14
|нп
|Гифт Орбан
Главные тренеры
|Оле Вернер
|Кристиан Ильцер
История личных встреч
|29.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|3 : 4
|03.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 1
|07.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 3
|02.04.2023
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 2
|07.10.2022
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|1 : 2
|21.02.2021
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|4 : 0
|25.10.2020
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|26.01.2020
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|0 : 3
|24.08.2019
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|3 : 2
|11.05.2019
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|0 : 1
|07.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|3 : 0
|31.01.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 0
|25.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 2
|19.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|0 : 2
|15.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|3 : 3
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|0 : 4
|02.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|3 : 1
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 4
|26.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 2
|23.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|22
|55
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|22
|47
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|21
|39
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|22
|37
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|22
|36
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Штутгарт
|22
|35
|7
|Боруссия М
|22
|34
|8
|Вольфсбург
|22
|33
|9
|Майнц
|21
|32
|10
|Вердер
|21
|30
|11
|Боруссия Д
|22
|29
|12
|Аугсбург
|22
|28
|13
|Унион
|22
|24
|14
|Санкт-Паули
|22
|21
|15
|Хоффенхайм
|21
|18
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|21
|14
| 17
Зона вылета
|Бохум
|22
|14
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|21
|13