Айнтрахт Ф - Хольштайн 16 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 16-02-2025 18:30
Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000
16 Февраля 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 22-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Хольштайн, которое состоится 16 Февраля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Хольштайн
Киль
|1
|вр
|Кевин Трапп
|34
|зщ
|Ннамди Коллинз
|35
|зщ
|Тута
|3
|зщ
|Артур Теате
|13
|зщ
|Расмус Кристенсен
|21
|зщ
|Натаниэль Браун
|15
|пз
|Эллиес Скири
|16
|пз
|Хуго Ларссон
|27
|пз
|Марио Гётце
|20
|пз
|Джан Узун
|11
|нп
|Уго Экитике
|21
|вр
|Томас Дене
|17
|зщ
|Тимо Беккер
|26
|зщ
|Давид Зец
|3
|зщ
|Марко Коменда
|8
|зщ
|Финн Порат
|33
|зщ
|Доминик Яворчек
|22
|пз
|Николай Ремберг
|10
|пз
|Льюис Холтби
|24
|нп
|Магнус Кнудсен
|18
|нп
|Суто Матино
|19
|нп
|Фил Харрес
Главные тренеры
|Дино Топпмёллер
|Марцель Рапп
История личных встреч
|29.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|2 : 4
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
|02.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 1
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 0
|26.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 2
|23.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 0
|09.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|2 : 2
|01.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|4 : 3
|24.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 2
|18.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|1 : 3
|14.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|22
|55
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|22
|47
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|21
|39
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|22
|37
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|22
|36
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Штутгарт
|22
|35
|7
|Боруссия М
|22
|34
|8
|Вольфсбург
|22
|33
|9
|Майнц
|21
|32
|10
|Вердер
|21
|30
|11
|Боруссия Д
|22
|29
|12
|Аугсбург
|22
|28
|13
|Унион
|22
|24
|14
|Санкт-Паули
|22
|21
|15
|Хоффенхайм
|21
|18
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|21
|14
| 17
Зона вылета
|Бохум
|22
|14
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|21
|13