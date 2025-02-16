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Айнтрахт Ф - Хольштайн 16 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 16-02-2025 18:30
Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000
16 Февраля 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 22-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
Айнтрахт Ф
Хольштайн

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Хольштайн, которое состоится 16 Февраля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Хольштайн
Киль
1 Германия вр Кевин Трапп
34 Германия зщ Ннамди Коллинз
35 Бразилия зщ Тута
3 Бельгия зщ Артур Теате
13 Дания зщ Расмус Кристенсен
21 Германия зщ Натаниэль Браун
15 Тунис пз Эллиес Скири
16 Швеция пз Хуго Ларссон
27 Германия пз Марио Гётце
20 Турция пз Джан Узун
11 Франция нп Уго Экитике
21 Германия вр Томас Дене
17 Германия зщ Тимо Беккер
26 Словения зщ Давид Зец
3 Германия зщ Марко Коменда
8 Германия зщ Финн Порат
33 Словакия зщ Доминик Яворчек
22 Германия пз Николай Ремберг
10 Германия пз Льюис Холтби
24 Норвегия нп Магнус Кнудсен
18 Япония нп Суто Матино
19 Германия нп Фил Харрес
Главные тренеры
Германия Дино Топпмёллер
Германия Марцель Рапп
История личных встреч
29.09.2024 Германия — Бундеслига 5-й тур Хольштайн2 : 4Айнтрахт Ф
08.02.2025 Германия — Бундеслига 21-й тур 1 : 1Айнтрахт Ф
02.02.2025 Германия — Бундеслига 20-й тур Айнтрахт Ф1 : 1
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур 2 : 0Айнтрахт Ф
26.01.2025 Германия — Бундеслига 19-й тур 2 : 2Айнтрахт Ф
23.01.2025 Лига Европы Общий этап. 7-й тур Айнтрахт Ф2 : 0
09.02.2025 Германия — Бундеслига 21-й тур Хольштайн2 : 2
01.02.2025 Германия — Бундеслига 20-й тур 4 : 3Хольштайн
24.01.2025 Германия — Бундеслига 19-й тур 2 : 2Хольштайн
18.01.2025 Германия — Бундеслига 18-й тур Хольштайн1 : 3
14.01.2025 Германия — Бундеслига 17-й тур Хольштайн4 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2255
2
Лига чемпионов
Байер2247
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2139
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2237
5
Лига Европы
Фрайбург2236
6
Квалификация Лиги конференций
Штутгарт2235
7 Боруссия М2234
8 Вольфсбург2233
9 Майнц2132
10 Вердер2130
11 Боруссия Д2229
12 Аугсбург2228
13 Унион2224
14 Санкт-Паули2221
15 Хоффенхайм2118
16
Стыковая зона
Хайденхайм2114
17
Зона вылета
Бохум2214
18
Зона вылета
Хольштайн2113

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