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Хайденхайм - Майнц 16 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 16-02-2025 20:30
Стадион: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия), вместимость: 15000
16 Февраля 2025 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 22-й тур
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия);
Хайденхайм
Майнц

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Майнц, которое состоится 16 Февраля 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Майнц
Майнц
1 Германия вр Кевин Мюллер
6 Германия зщ Патрик Майнка
5 Германия зщ Бенедикт Гимбер
2 Германия зщ Марнон Буш
23 Германия зщ Омар Хактаб Траоре
20 Германия пз Лука Кербер
3 Германия пз Ян Шёппнер
13 Германия пз Франс Кретциг
10 Германия пз Пауль Ваннер
17 Австрия пз Матиас Хонсак
12 Грузия нп Буду Зивзивадзе
27 Германия вр Робин Центнер
21 Германия зщ Данни да Коста
3 Германия зщ Моритц Йенц
31 Германия зщ Доминик Кор
30 Швейцария зщ Сильван Видмер
19 Франция зщ Антони Каси
6 Япония пз Каисю Сано
18 Германия пз Надим Амири
8 Германия пз Пауль Небель
7 Южная Корея пз Ли Джэ Сон
29 Германия нп Жонатан Буркардт
Главные тренеры
Германия Франк Шмидт
Дания Бо Хенриксен
История личных встреч
28.09.2024 Германия — Бундеслига 5-й тур Майнц0 : 2Хайденхайм
05.05.2024 Германия - Бундеслига 32-й тур Хайденхайм1 : 1Майнц
16.12.2023 Германия - Бундеслига 15-й тур Майнц0 : 1Хайденхайм
13.02.2025 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч 1 : 2Хайденхайм
08.02.2025 Германия — Бундеслига 21-й тур 1 : 0Хайденхайм
01.02.2025 Германия — Бундеслига 20-й тур Хайденхайм1 : 2
25.01.2025 Германия — Бундеслига 19-й тур 2 : 1Хайденхайм
18.01.2025 Германия — Бундеслига 18-й тур Хайденхайм0 : 2
08.02.2025 Германия — Бундеслига 21-й тур Майнц0 : 0
31.01.2025 Германия — Бундеслига 20-й тур 1 : 0Майнц
25.01.2025 Германия — Бундеслига 19-й тур Майнц2 : 0
19.01.2025 Германия — Бундеслига 18-й тур 2 : 1Майнц
14.01.2025 Германия — Бундеслига 17-й тур 1 : 0Майнц
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2255
2
Лига чемпионов
Байер2247
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2139
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2237
5
Лига Европы
Фрайбург2236
6
Квалификация Лиги конференций
Штутгарт2235
7 Боруссия М2234
8 Вольфсбург2233
9 Майнц2132
10 Вердер2130
11 Боруссия Д2229
12 Аугсбург2228
13 Унион2224
14 Санкт-Паули2221
15 Хоффенхайм2118
16
Стыковая зона
Хайденхайм2114
17
Зона вылета
Бохум2214
18
Зона вылета
Хольштайн2113

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