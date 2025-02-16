Хайденхайм - Майнц 16 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 16-02-2025 20:30
Стадион: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия), вместимость: 15000
16 Февраля 2025 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 22-й тур
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Майнц, которое состоится 16 Февраля 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Майнц
Майнц
|1
|вр
|Кевин Мюллер
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|5
|зщ
|Бенедикт Гимбер
|2
|зщ
|Марнон Буш
|23
|зщ
|Омар Хактаб Траоре
|20
|пз
|Лука Кербер
|3
|пз
|Ян Шёппнер
|13
|пз
|Франс Кретциг
|10
|пз
|Пауль Ваннер
|17
|пз
|Матиас Хонсак
|12
|нп
|Буду Зивзивадзе
|27
|вр
|Робин Центнер
|21
|зщ
|Данни да Коста
|3
|зщ
|Моритц Йенц
|31
|зщ
|Доминик Кор
|30
|зщ
|Сильван Видмер
|19
|зщ
|Антони Каси
|6
|пз
|Каисю Сано
|18
|пз
|Надим Амири
|8
|пз
|Пауль Небель
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|29
|нп
|Жонатан Буркардт
Главные тренеры
|Франк Шмидт
|Бо Хенриксен
История личных встреч
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|0 : 2
|05.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 1
|16.12.2023
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|0 : 1
|13.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 2
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 0
|01.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
|25.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 1
|18.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|0 : 2
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|0 : 0
|31.01.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 0
|25.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 0
|19.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|2 : 1
|14.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|22
|55
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|22
|47
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|21
|39
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|22
|37
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|22
|36
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Штутгарт
|22
|35
|7
|Боруссия М
|22
|34
|8
|Вольфсбург
|22
|33
|9
|Майнц
|21
|32
|10
|Вердер
|21
|30
|11
|Боруссия Д
|22
|29
|12
|Аугсбург
|22
|28
|13
|Унион
|22
|24
|14
|Санкт-Паули
|22
|21
|15
|Хоффенхайм
|21
|18
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|21
|14
| 17
Зона вылета
|Бохум
|22
|14
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|21
|13